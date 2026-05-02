2026年の充電環境に対応。宏福商事、MICRODIA日本総代理店契約を更新し公式ショップを開設

宏福商事合同会社

スマートフォン、タブレット、ノートPCをUSB-Cでまとめて充電する時代が本格化しています。

一方で、充電器やモバイルバッテリーには、安全性、出力、携帯性、デザイン性がより強く求められています。

宏福商事合同会社は、米国発モバイルアクセサリブランド「MICRODIA」の日本総代理店契約を更新し、国内における正規販売体制をさらに強化いたしました。

あわせて、公式BASEショップ「MICRODIA JAPAN」を開設し、2026年新商品ラインアップの取り扱いも順次開始します。

MICRODIA日本総代理店として国内展開を強化

MICRODIAは、スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどのモバイル機器向けアクセサリを展開するブランドです。

急速充電、ワイヤレス充電、USB-C周辺機器、モバイルバッテリーなど、日常利用からビジネスシーンまで幅広く対応する製品を展開しています。

宏福商事は、MICRODIAの日本総代理店として、国内市場における販売、商品紹介、法人向け提案、流通開拓を進めてきました。

今回の総代理店契約更新により、今後もMICRODIA製品の正規ルートでの販売体制を維持し、日本国内のユーザーに向けた情報発信と販売サポートを強化してまいります。

公式BASEショップ「MICRODIA JAPAN」を開設

今回、MICRODIA製品をより身近に購入できる窓口として、公式BASEショップを開設しました。

公式BASEショップでは、現在取り扱い中の商品に加え、今後入荷予定の新商品や注目ラインアップについても順次紹介していく予定です。

個人ユーザーにとっては、正規品を安心して確認・購入できる場所として活用できます。

また、法人・小売店・販売代理店にとっては、MICRODIA製品のラインアップや販売イメージを確認する窓口としても活用できます。

MICRODIA JAPAN

https://microdiajp.base.shop/

2026年新商品ラインアップの取り扱いを開始

2026年に向けて、スマートフォン周辺機器市場では、USB-C対応、急速充電、高出力化、ワイヤレス充電、複数端末同時充電へのニーズがさらに高まっています。

こうした市場環境に対応するため、宏福商事ではMICRODIAの2026年新商品ラインアップを順次取り扱います。

主な取り扱い予定カテゴリは以下の通りです。

・GaN対応充電器：小型化と高出力化を両立

・ワイヤレス充電器：スマートフォンやイヤホンを快適に充電

・モバイルバッテリー：外出・出張・旅行向けに展開

・USB-Cケーブル：急速充電やデータ転送に対応

・法人向け商品：ノベルティ、店舗販売、社内導入にも提案可能

今後は、個人向け販売だけでなく、家電量販店、法人向け導入、販売代理店向け提案も強化してまいります。

モバイルアクセサリ市場の変化に対応

スマートフォンやノートパソコンの充電環境は、ここ数年で大きく変化しています。

特にUSB-Cの普及により、スマートフォン、タブレット、ノートパソコンを1つの充電器で使い分けるニーズが高まっています。

また、外出先やオフィスで複数端末を使用する機会が増えたことで、充電器やモバイルバッテリーには、単なる価格だけでなく、安全性、充電効率、携帯性、デザイン性が求められるようになっています。

MICRODIAは、こうした変化に対応するモバイルアクセサリブランドとして、今後の国内展開を強化していきます。

今後の展開

宏福商事では、MICRODIA公式BASEショップを通じた個人向け販売に加え、法人向け提案、量販店向け提案、販売代理店との連携を進めてまいります。

また、製品ごとの特長や使用シーンを分かりやすく紹介するため、公式サイトやブログを通じた情報発信も強化します。

今後も、安心して選べる正規販売ルートの整備と、ユーザーのニーズに合った製品提案を進めてまいります。

MICRODIA JAPANについて

MICRODIA JAPANは、宏福商事合同会社が運営するMICRODIA製品の日本向け公式販売チャネルです。モバイルバッテリー、USB-C急速充電器、ワイヤレス充電器、ケーブル、スマートフォンアクセサリなど、日常生活やビジネスに役立つモバイルアクセサリを展開してまいります。

MICRODIA JAPAN

https://microdiajp.base.shop/

MICRODIA社について

MICRODIAは1991年設立。メモリ製品やモバイルアクセサリーを中心にグローバルに事業を展開し、独自の最先端技術とデザイン性を両立した製品づくりで世界各国に製品を供給しています。特許取得済みのSmartAI(TM)技術は、製品と充電装置の寿命を延ばし、一般的な製品と比較して35%高い耐久性を提供します。

宏福商事合同会社について

宏福商事合同会社は、MICRODIA Ltd.の日本総代理店として、モバイルアクセサリ製品の国内展開を行っています。

本社：〒116-0011 東京都荒川区西尾久6-13-6-A103

設立：2018年12月

URL：http://www.kofukutrading.com

事業内容：貿易業

本件に関するお問い合わせ先

企業名：宏福商事合同会社

Email: microdia(アットマーク)kofukutrading.com