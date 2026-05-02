［第25回聞き書き甲子園］全国12地域で実施

第25回 聞き書き甲子園では、全国12地域の森・川・海の「名人」を「聞き書き」する高校生を募集するにあたり、５月19日（火）にオンライン説明会を開催します

特定非営利活動法人地球緑化センター

「聞き書き甲子園」は、全国の高校生が森・川・海の「名人」を訪ね、その知恵や技、生き方を「聞き書き」し、記録・発信する活動です。平成14年度にスタートし、これまでに延べ2000人を越える高校生が参加してきました。

令和元年度からは、名人の推薦と高校生の受入れに協力する市町村（地域）を全国から公募し、農山漁村地域と若い世代をつなぐ活動を展開しています。

本年度大会の高校生募集を5月8日（金）より開始するにあたり、本活動の意義や今年度ご協力いただく12地域の紹介を含めたオンライン説明会を、下記のとおり開催します。

報道関係者のみなさまをはじめ、本取組みに関心をお持ちの方のご参加をお待ちしております。

オンライン説明会

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48827/table/13_1_0e06ad5953e0f6040c4bd64a1a6932b0.jpg?v=202605021251 ]

「聞き書き甲子園」とは

「聞き書き甲子園」は、全国の高校生が森・川・海の名人を訪ね、自然とともに暮らす知恵や技、心を「聞き書き」する活動です。

毎年、名人の推薦と高校生の受け入れに協力する市町村を公募し、地域が推薦する名人を高校生が一対一で訪問し、「聞き書き」します。本年度第25回開催では、全国12地域と連携し、65名の名人を同数の高校生が聞き書きします。

「聞き書き」とは

「聞き書き」の基本は、一対一のコミュニケーションです。高校生は、名人の「なりわい」を対話形式で取材します。名人との対話はすべて録音し、その言葉を一言一句もらさず書き起こし、名人の語り口を活かしながら作品とします。聞き書き作品には、名人の人生観や地域文化がそのままの言葉で記録され、高校生は、作品づくりを通じてその人生と向き合い、「働くこと」や「生きること」の本質を学びます。

「名人」とは

日本列島の風土と文化を基盤に、森・川・海などの自然とかかわる営みに従事し、先人から受け継いだ知恵や技（わざ）を継承・実践しながら、地域や同業者の模範となっている方を指します。

概ね50歳以上で、当該分野に15年以上従事している方を基本としています。

協力市町村（地域）について

第25回（令和8年度）は、全国の12の市町村（地域）と連携し、地域から推薦いただいた65名の名人のご協力により、同数の高校生が聞き書きを行います。

聞き書きによって高校生は、「生きること」や「働くこと」の本質を名人から学び、またその地域を「第二の故郷」と感じさせる特別なものへと変えます。

聞き書きにより農山漁村と若者をつなぎ、地域文化の継承や関係人口の創出に貢献していきます。

※令和9年度「第26回聞き書き甲子園」の協力市町村公募は、本年5月8日より開始します。詳細はホームページをご覧ください。

聞き書き甲子園ホームページ：https://www.kikigaki.net/