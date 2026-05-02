落ちこぼれ令嬢とエリート国家魔術師が世界を動かす！『およそ100年幽閉されていた魔術師夫婦は世界を巡る』第1巻5月2日（土）発売！！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『およそ100年幽閉されていた魔術師夫婦は世界を巡る』（原作：吉野茉莉 作画：志乃まろ）第１巻を2026年5月2日（土）に発売いたします。

『およそ100年幽閉されていた魔術師夫婦は世界を巡る』第一巻書影

■あらすじ

魔力が常人の数千倍もあるにもかかわらず、

一切の魔術が使えない特異体質を持つ領主の娘・エミーリア。

魔力暴発を危険視された彼女は、十六歳の誕生日を迎えた翌日に城に隔離され、

強固な結界に阻まれ外に出ることも、

また誰かを迎え入れることもなく淡々とした日々を過ごしていた。

しかしある日、衝撃音と共にエミーリアの婚約者を名乗る一人の魔術師が城にやって来た。

国家魔術師のみが着用できるローブを纏いやってきた彼、

アランは「君の最後の婚約者だ」と自称する。

ある事情から離れられないアランとエミーリアは、これから先の人生をどう歩むかを模索しながら世界を巡る旅に出る。

様々な出会いや別れを経て、二人の行き先に待ち受けているのは―――？

■見どころ

竹書房×ノベルバ開催の短編小説コンテストで圧倒的支持を得た、吉野茉莉による原作を

長編化しコミカライズ！デイズネオコンテストで選ばれた新鋭・志乃まろが、甘やかで幻想的な

二人の世界を描きます。

エミーリアは何故幽閉されているのか。アランの目的は？

特殊な魔術師であるエミーリアが、様々な選択を経て夫アランと共に目指す世界に注目です。

■作家情報

●原作：吉野茉莉（https://x.com/stalemate）

北海道室蘭市出身。

第4回ブクログ大賞[2013]にて青春ミステリ「彼女のための幽霊」がフリー部門を受賞。

改題後「藤元杏はご機嫌ななめ」（KADOKAWA）シリーズでデビュー。

その他著作に「トクシュー！ ‐特殊債権回収室‐」（KADOKAWA）がある。

●漫画：志乃まろ（https://x.com/shinomaro_x）

デイズネオにて開催した「異世界ファンタジーコミカライズ作画者募集コンテスト」にて

デビュー。本作が初の連載となる。

■書店購入特典

メロンブックス：描き下ろしイラストカード

コミックシーモア：限定イラストカード



【その他キャンペーン】

紀伊国屋書店グランフロント大阪店にて開催のBCfコミックス１周年フェアを記念した

イラストカード

※5/2に竹コミ！編集部【公式】:https://x.com/takecomic_hen から詳細告知予定です。

■連載サイト「竹コミ！」情報

毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！

『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。

公式サイト：https://takecomic.jp/

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■試し読み

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