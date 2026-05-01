【木菜米ルファーム】オリジナルキャラクター「木菜米ル」の4コマ連載を開始　農業の日常と魅力を漫画で届ける新企画スタート！

木菜米ルと野菜と米...ファーム木菜米ルファーム4コマ連載告知イラスト

木菜米ルファーム（所在地：群馬県邑楽郡邑楽町、代表：諸井智貴）は、農園オリジナルキャラクター「木菜米ル（きな める）」を題材とした4コマ連載を、2026年5月4日（月）19時より開始いたします。

木菜米ルは、同農園が展開するオリジナルブランド「武装米」においても親しまれているキャラクターであり、本連載はその世界観も踏まえながら、農業の日常や魅力、土づくりや栽培へのこだわりを、より親しみやすく発信する新企画です。

掲載は公式サイト、X、Instagram、TikTokを中心に展開し、木菜米ルファームならではの視点で、農業をより身近に感じていただける情報発信を行ってまいります。

オリジナルキャラクター「木菜米ル」について

「木菜米ル」は、木菜米ルファームのオリジナルキャラクターです。

農業の現場と食卓、そして生産者と消費者をつなぐ存在として生まれ、農園の世界観や取り組みを発信する象徴的なキャラクターとして展開しています。

これまでイラスト展開や商品企画を通じて世界観を広げてきました。

今回の4コマ連載では、そうした木菜米ルの魅力を、より日常に近い形で表現し、農業の魅力や農園の空気感をわかりやすく伝えることで、“読まれる農園コンテンツ”として育てていくことを目指しています。

農園オリジナルブランド「武装米2025米袋パッケージ」

制作体制

本企画は、以下の体制で制作を進めてまいります。

原案：木菜米ルファーム

キャラクターデザイン：しずまよしのり

漫画：石井じゅんのすけ

コンテンツアドバイザー：信田ユウ

石井じゅんのすけ先生は、2012年に「第71回小学館新人コミック大賞」で佳作を受賞後、別冊コロコロコミックを中心に活動を続けてきた漫画家です。

これまでに『ニャエモン』『新甲虫王者ムシキング』『斬丸』などを手がけ、『斬丸』は単行本化もされており、近年は『名探偵コナンの究極迷路』『名探偵コナンの探究ファイル』『名探偵コナンの発明博士』『名探偵コナンの暗号博士』などの関連書籍でも挿絵・イラストを担当するなど、幅広い分野で活躍されています。

今回、木菜米ルファームの4コマ連載では、石井じゅんのすけ先生にご参加いただきます。

農業の魅力や日常の空気感を、親しみやすさとテンポ感のある表現で多くの方へ届ける表現者としてお迎えし、本企画ならではの新たな4コマ連載をお届けしてまいります。

4コマ連載の見どころ

本連載では、農業をテーマにしながらも、専門的な内容だけに寄らず、初めて触れる方にも楽しんでいただける親しみやすさを大切にしています。

農園の日常や季節ごとの作業、土づくりや栽培への考え方を、4コマならではのテンポ感で表現し、木菜米ルファームならではの視点と、オリジナルブランド「武装米」の世界観も含めて楽しんでいただける内容を目指しています。

今後の展開

今回の4コマ連載を通じて、木菜米ルの魅力をより身近に感じていただきながら、農業の面白さや農園の日常を継続的に届けていくことを目指しています。

木菜米ルファームはこれからも、キャラクターコンテンツを通じて、農業をより身近に感じていただける発信に取り組んでまいります。

連載概要

連載開始日：2026年5月4日（月）19時

掲載媒体：公式サイト、X、Instagram、TikTok

アカウント：X「@kinameru_farm」、Instagram「kinameru_farm」、TikTok「@kinameru_farm」

更新予定：2026年5月は毎週月曜日・金曜日の19時更新、2026年6月以降は毎週月曜日・水曜日・金曜日の19時更新を予定しております。

公式サイト：https://kinameru-farm.com

木菜米ルファームについて

木菜米ルファームは、群馬県邑楽郡邑楽町を拠点に、お米や季節の野菜を生産する農園です。

農薬・化学肥料不使用栽培にも取り組み、作り手の想いや背景も含めて届けることを大切にしながら、オリジナルキャラクター「木菜米ル」を活用した情報発信やコンテンツ展開を行っています。

これまでにテレビ番組「工藤阿須加が行く 農業始めちゃいました」への出演実績があるほか、自社の野菜やお米を使用したアニメ・映画作品とのコラボレーションにも取り組んできました。

今後も農業とコンテンツを掛け合わせながら、木菜米ルファームならではの発信を続けてまいります。

本件に関するお問い合わせ先

木菜米ルファーム

担当：諸井智貴（モロイ トモキ）

Email：info@kinameru-farm.com

公式サイト：https://kinameru-farm.com

X：@kinameru_farm

Instagram：kinameru_farm

TikTok：@kinameru_farm