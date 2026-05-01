【第1話無料公開】英国発の大人気ミステリードラマ『エリス～覚悟の警部』S1 第1話をYouTubeで期間限定無料公開！

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Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」の公式YouTubeにて、一流の殺人捜査官であり、黒人女性であるエリスが、類まれなる洞察力やこれまでの経験から獲得した自信をもとに複雑な事件を解決していく英国ミステリー『エリス～覚悟の警部』S1 第1話を5月1日（日）20:00～無料公開！

一流の殺人捜査官エリスを演じるのは、『ウィキッド ふたりの魔女』 で ダルシーベアの声を演じたイギリスのエンフィールド出身の実力派女優シャロン・D・クラーク。

続きはPrime Videoでご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gElVooO46E0 ]

『エリス～覚悟の警部』S1 第1話「有望選手の死と少女失踪事件」（2024／イギリス／92分）

監督：ニック・ハラン

キャスト：シャロン・Ｄ・クラーク／アンドリュー・ガワー／アリソン・ハーディング

★第2話以降のご視聴はこちら→https://x.gd/H4jgG

■「有望選手の死と少女失踪事件」あらすじ

ピーク地方の湖で、水没した車から青年の遺体が見つかった。時を同じくして、青年の交際相手も失踪。エリスは臨時の捜査指揮官として、地元警察に派遣される。しかし、現場の捜査方針を真っ向から否定するエリスに、前指揮官のベルモントは怒り心頭。部下のハーパーをエリスの監視につけて捜査を邪魔しようとする。最初は不信感を覚えていたハーパーだが、エリスの鮮やかな手腕と捜査への熱意に、憧れを抱いていく。

※作品は予告なく変更となる可能性がございます。

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