『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』DVD・ブルーレイ　ゲオ限定グッズ「アクリルブロック」「ステッカー」デザイン決定！

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社である株式会社ゲオストア（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：玉井真一）は、2026年7月29日（水）発売予定の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（発売元：アニプレックス）について、ゲオ限定特典のデザインを決定・公開しました。

ゲオ限定版特典「場面写アクリルブロック（竈門炭治郎、猗窩座）」ゲオ限定購入特典「場面写ステッカー（猗窩座）」

※画像はイメージです(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

■ゲオ限定特典の詳細

・ゲオ限定版 特典：場面写アクリルブロック（竈門炭治郎、猗窩座）

表面にフレームと映画ロゴ、裏面に炭治郎と猗窩座(あかざ)の劇中の場面写をあしらった、二層構造のアクリルブロックで、奥行きを感じさせる立体的な仕上がりです。

【サイズ】横160mm×縦120mm×奥行20mm

【付属対象商品】ゲオ限定完全生産限定版



・ゲオ限定 購入特典：場面写ステッカー（猗窩座）

猗窩座の印象的な場面写を採用。フレーム部分に豪華な「オーロラ加工」を施した特別仕様です。

【サイズ】横90mm×縦50mm

【付属対象商品】ゲオ限定完全生産限定版 / 完全生産限定版 / 通常版

■『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』DVD・ブルーレイ 予約販売概要

・実施店舗：全国のゲオショップ、ゲオオンラインストア

・予約期間

店頭：2026年4月18日（土）～ 未定

ゲオオンラインストア：2026年4月18日（土）0:00 ～ 7月28日（火）23:59

※予約上限に達し次第受付を終了する場合や、予約期間を延長する場合があります

・発売日：2026年7月29日（水）発売予定

■『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』商品ページ：

https://ec.geo-online.co.jp/shop/e/ekimetsu_dP/?utm_source=pr&utm_

medium=referral&utm_campaign=mugenjyohen_movie(https://ec.geo-online.co.jp/shop/e/ekimetsu_dP/?utm_source=pr&utm_%20medium=referral&utm_campaign=mugenjyohen_movie)

■『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』公式サイト：

https://kimetsu.com/anime/mugenjyohen_movie/

■『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』DVD・ブルーレイ商品ラインアップ

1．「ゲオ限定 完全生産限定版」ブルーレイ

＜ゲオ限定特典「場面写アクリルブロック（竈門炭治郎、猗窩座）」、

店舗共通 完全生産限定版先着予約・購入特典

「キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし色紙」、

ゲオ限定購入特典「場面写ステッカー（猗窩座）」付き＞

・予約価格：12,100円（税込）

・販売ページ：https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g596093901/

※ECのみ

・内容：本編ディスク1枚＋完全生産限定版特典

2．「ゲオ限定 完全生産限定版」DVD

＜ゲオ限定特典「場面写アクリルブロック（竈門炭治郎、猗窩座）」、

店舗共通 完全生産限定版先着予約・購入特典

「キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし色紙」、

ゲオ限定購入特典「場面写ステッカー（猗窩座）」付き＞

・予約価格：11,000円（税込）

・販売ページ：https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g596093801/

※ECのみ

・内容：本編ディスク1枚＋完全生産限定版特典

3．「完全生産限定版」ブルーレイ

＜店舗共通 完全生産限定版先着予約・購入特典

「キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし色紙」、

ゲオ限定購入特典「場面写ステッカー（猗窩座）」付き＞

・予約価格：9,900円（税込）

※メーカー希望小売価格11,000円（税込）

・販売ページ：https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g596093701/

・内容：本編ディスク1枚＋完全生産限定版特典

4．「完全生産限定版」DVD

＜店舗共通 完全生産限定版先着予約・購入特典

「キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし色紙」、

ゲオ限定購入特典「場面写ステッカー（猗窩座）」付き＞

・予約価格：8,910円（税込）

※メーカー希望小売価格9,900円（税込）

・販売ページ：https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g596093501/

・内容：本編ディスク1枚＋完全生産限定版特典

5．「通常版」ブルーレイ

＜ゲオ限定購入特典「場面写ステッカー（猗窩座）」付き＞

・予約価格：4,048円（税込）

※メーカー希望小売価格4,950円（税込）

・販売ページ：https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g596093601/

・内容：本編ディスク1枚

6．「通常版」DVD

＜ゲオ限定購入特典「場面写ステッカー（猗窩座）」付き＞

・予約価格：3,608円（税込）

※メーカー希望小売価格4,400円（税込）

・販売ページ：https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g596093401/

・内容：本編ディスク1枚

※仕様・特典は変更となる可能性があります。

※ブルーレイ版にはブルーレイの特典ディスクが、DVD版にはDVDの特典ディスクが付属します。

ゲオは、今後もさまざまなコンテンツとのコラボレーションを行い、ゲオグループならではのオリジナル特典をご用意するなど、お客さまにより喜ばれるサービスを展開していきます。