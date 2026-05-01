『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』DVD・ブルーレイ ゲオ限定グッズ「アクリルブロック」「ステッカー」デザイン決定！
株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社である株式会社ゲオストア（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：玉井真一）は、2026年7月29日（水）発売予定の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（発売元：アニプレックス）について、ゲオ限定特典のデザインを決定・公開しました。
ゲオ限定版特典「場面写アクリルブロック（竈門炭治郎、猗窩座）」
ゲオ限定購入特典「場面写ステッカー（猗窩座）」
※画像はイメージです(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
■ゲオ限定特典の詳細
・ゲオ限定版 特典：場面写アクリルブロック（竈門炭治郎、猗窩座）
表面にフレームと映画ロゴ、裏面に炭治郎と猗窩座(あかざ)の劇中の場面写をあしらった、二層構造のアクリルブロックで、奥行きを感じさせる立体的な仕上がりです。
【サイズ】横160mm×縦120mm×奥行20mm
【付属対象商品】ゲオ限定完全生産限定版
・ゲオ限定 購入特典：場面写ステッカー（猗窩座）
猗窩座の印象的な場面写を採用。フレーム部分に豪華な「オーロラ加工」を施した特別仕様です。
【サイズ】横90mm×縦50mm
【付属対象商品】ゲオ限定完全生産限定版 / 完全生産限定版 / 通常版
■『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』DVD・ブルーレイ 予約販売概要
・実施店舗：全国のゲオショップ、ゲオオンラインストア
・予約期間
店頭：2026年4月18日（土）～ 未定
ゲオオンラインストア：2026年4月18日（土）0:00 ～ 7月28日（火）23:59
※予約上限に達し次第受付を終了する場合や、予約期間を延長する場合があります
・発売日：2026年7月29日（水）発売予定
■『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』商品ページ：
https://ec.geo-online.co.jp/shop/e/ekimetsu_dP/?utm_source=pr&utm_
medium=referral&utm_campaign=mugenjyohen_movie(https://ec.geo-online.co.jp/shop/e/ekimetsu_dP/?utm_source=pr&utm_%20medium=referral&utm_campaign=mugenjyohen_movie)
■『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』公式サイト：
https://kimetsu.com/anime/mugenjyohen_movie/
■『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』DVD・ブルーレイ商品ラインアップ
1．「ゲオ限定 完全生産限定版」ブルーレイ
＜ゲオ限定特典「場面写アクリルブロック（竈門炭治郎、猗窩座）」、
店舗共通 完全生産限定版先着予約・購入特典
「キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし色紙」、
ゲオ限定購入特典「場面写ステッカー（猗窩座）」付き＞
・予約価格：12,100円（税込）
・販売ページ：https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g596093901/
※ECのみ
・内容：本編ディスク1枚＋完全生産限定版特典
2．「ゲオ限定 完全生産限定版」DVD
＜ゲオ限定特典「場面写アクリルブロック（竈門炭治郎、猗窩座）」、
店舗共通 完全生産限定版先着予約・購入特典
「キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし色紙」、
ゲオ限定購入特典「場面写ステッカー（猗窩座）」付き＞
・予約価格：11,000円（税込）
・販売ページ：https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g596093801/
※ECのみ
・内容：本編ディスク1枚＋完全生産限定版特典
3．「完全生産限定版」ブルーレイ
＜店舗共通 完全生産限定版先着予約・購入特典
「キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし色紙」、
ゲオ限定購入特典「場面写ステッカー（猗窩座）」付き＞
・予約価格：9,900円（税込）
※メーカー希望小売価格11,000円（税込）
・販売ページ：https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g596093701/
・内容：本編ディスク1枚＋完全生産限定版特典
4．「完全生産限定版」DVD
＜店舗共通 完全生産限定版先着予約・購入特典
「キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし色紙」、
ゲオ限定購入特典「場面写ステッカー（猗窩座）」付き＞
・予約価格：8,910円（税込）
※メーカー希望小売価格9,900円（税込）
・販売ページ：https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g596093501/
・内容：本編ディスク1枚＋完全生産限定版特典
5．「通常版」ブルーレイ
＜ゲオ限定購入特典「場面写ステッカー（猗窩座）」付き＞
・予約価格：4,048円（税込）
※メーカー希望小売価格4,950円（税込）
・販売ページ：https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g596093601/
・内容：本編ディスク1枚
6．「通常版」DVD
＜ゲオ限定購入特典「場面写ステッカー（猗窩座）」付き＞
・予約価格：3,608円（税込）
※メーカー希望小売価格4,400円（税込）
・販売ページ：https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g596093401/
・内容：本編ディスク1枚
※仕様・特典は変更となる可能性があります。
※ブルーレイ版にはブルーレイの特典ディスクが、DVD版にはDVDの特典ディスクが付属します。
ゲオは、今後もさまざまなコンテンツとのコラボレーションを行い、ゲオグループならではのオリジナル特典をご用意するなど、お客さまにより喜ばれるサービスを展開していきます。