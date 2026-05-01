SWEET STEADY、大人の魅力溢れる挑戦作「ガーベラの花のように」リリース

アソビシステム株式会社

MUSIC AWARDS JAPAN 2026で最優秀ニュー・アーティスト賞など3部門のエントリーされ、今年4月には幕張メッセでの単独公演2DAYSを大成功させたSWEET STEADYが、新曲「ガーベラの花のように」を2026年5月1日（金）に配信リリースした。

本作は、周囲からの期待と“自分らしくありたい”という葛藤のなかで、自分を信じて前進しようとする意思を描いた楽曲。これまでの可愛らしい曲調とは一線を画しており、どこかダークで洗練されたサウンドで、ガーベラの花言葉である「希望」「前進」に重ね、“ありのままの自分”に光を見出す姿を表現している。

YouTubeでは、4月に開催されたデビュー2周年ライブでの初パフォーマンス動画が本日20時に公開。強い野心と芯のある大人の魅力溢れる姿でファンを釘付けにした、“カッコいい”SWEET STEADYをお見逃しなく。

【LIVE映像】SWEET STEADY「ガーベラの花のように」 ※5月1日20時公開

https://youtu.be/IfMJ6AvQtDg

なお、SWEET STEADYは8月23日（日）に神奈川県・ぴあアリーナMMにてグループ史上最大規模となる単独公演を開催。“期待通りではない自分”を肯定し、力強く前へ進む彼女たちのステージを是非、その目に焼き付けてほしい。

＜リリース概要＞

SWEET STEADY Digital Single「ガーベラの花のように」

配信日：2026年5月1日（金）

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/Like_a_Gerbera

＜ライブ情報＞

SWEET STEADY ワンマンライブ

日程：2026年8月23日（日）

会場：神奈川県 ぴあアリーナMM

※詳細は後日発表

＜SWEET STEADY Profile＞

アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」より、誕生したアイドルグループ。

グループのプロデューサーは、元むすびズムのリーダーとしてのアイドル活動を経て、「KAWAII LAB.」の総合プロデューサーを務め、モデル・タレントとして活動する木村ミサ。グループ名には、「かわいい（SWEET）」を集めた花束のような彼女たちが、さまざまな経験をする中で「着実に（STEADY）」一歩ずつ成長して欲しいという想いが込められている。

Offisial site：https://sweetsteady.asobisystem.com/

X：https://twitter.com/SWEET_STEADY

Instagram：https://www.instagram.com/sweet_steady_/

YouTube：https://www.youtube.com/@SWEET_STEADY

TikTok：https://www.tiktok.com/@sweet_steady