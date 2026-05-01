EVISION、カンヌ国際映画祭エグゼクティブカンファレンス「Cannes Next」に登壇が決定

株式会社EVISION

株式会社EVISIONは、2026年5月12日（火）～5月20日（水）にフランス・カンヌ映画祭で開催される国際的なクリエイティブ・エンターテインメント産業のテックカンファレンス「Cannes Next」に東京大学・フランス国立研究所・株式会社EVISION・株式会社Jizaiが選出されました事を受けまして、当社代表奥秀太郎が登壇することをお知らせします。

Cannes Next 概要

Cannes Nextは、2026年5月12日（火）～5月20日（水）にフランス・カンヌ映画祭で開催される、国際的なクリエイティブ・エンターテインメント産業のテックカンファレンスです。世界トップクラスのクリエイティビティと最先端のビジネストレンドや技術革新を結びつけることで、ビジネスポテンシャルを促進し、エンターテインメント・テクノロジー業界のさらなる発展を目指しています。

登壇テーマ 「AIと先端科学技術が映画を変える」

東京大学、CNRS（フランス国立研究機関）で研究開発されるAIをはじめとする先端科学技術により、映画の撮影から配給、鑑賞までの全工程にイノベーションを起こします。

登壇者として、CNRS ディレクター Ganesh Gowrishankar 氏、EVISION CEO 奥秀太郎氏、AIスタートアップ Jizai CEO 石川佑樹氏を迎え、AIの最前線について解説するとともに、新しいプラットフォーム構想を発表します。

また、世界のフィルムメーカーとの新たなテクノロジーネットワークの構築を目指します。Cannes Nextは、2026年5月12日（火）～5月20日（水）にフランス・カンヌ映画祭で開催される、国際的なクリエイティブ・エンターテインメント産業のテックカンファレンスです。世界トップクラスのクリエイティビティと最先端のビジネストレンドや技術革新を結びつけることで、ビジネスポテンシャルを促進し、エンターテインメント・テクノロジー業界のさらなる発展を目指しています。

登壇スケジュール

5月13日（水）11:30-12:30（現地時間）

「AI & Advanced Science Transforming Cinema: Japanese Showcase of Innovation」

詳細・最新スケジュール：Marche du Film 公式サイト(https://www.marchedufilm.com/programs/cannes-next/schedule/)