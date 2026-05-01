The Orchard Japan

シンガーソングライターとして活動し、“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りら。

2026年5月より開催する3年ぶりのソロツアー『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』を記念して、自身のYouTubeチャンネルにて過去のライブ映像を配信する“『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』開催記念 LIVE SELECTION”を2週連続で実施中！2週目となるライブ配信は、5月3日(日)21:00より、2022年11月20日にMTVにて放送された“MTV Unplugged: Lilas Ikuta”のライブ映像全編を幾田りらOfficial YouTubeチャンネルにて配信が決定。2023年3月にリリースされたアルバム『Sketch』初回生産限定盤にも収録されている本公演は、全編アコースティックで届けられるライブとなっており、ギター一本路上ライブから活動をスタートした彼女の原点も感じられる内容となっている。YouTubeでの配信はアーカイブ無しの一度きりとなるので、お見逃しなく。

2026年5月3日(日)21:00 幾田りらYouTubeチャンネルにて配信

『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』開催記念 LIVE SELECTION

2022.11.20 MTV Unplugged: Lilas Ikuta

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jucSjj-xm20 ]

※アーカイブ無し

公演情報：『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』

《国内公演》

[兵庫公演] 神戸ワールド記念ホール

2026年5月5日(火・祝) 開場 17:00 / 開演 18:00

2026年5月6日(水・休) 開場 15:00 / 開演 16:00

お問合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 ( 平日12:00 ~ 17:00 ）

[神奈川公演] ぴあアリーナMM

2026年5月16日(土) 開場 16:30 / 開演 18:00

2026年5月17日(日) 開場 14:30 / 開演 16:00

お問合わせ：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077 (平日12:00 ~ 18:00)

【チケット料金】

指定席 \9,500(税込)

【国内公演 チケット一般発売中！】

https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=684799

《ソウル公演》

2026年 5月 23日(土) 18:00 (KST)

2026年 5月 24日(日) 18:00(KST)

公演場所：オリンピック公園 オリンピックホール 올림픽공원 올림픽홀

チケット価格: 全席 KRW 135,000ウォン (税込、全席指定座席 ※1/14更新)

◆アーティスト情報◆

★幾田りら

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