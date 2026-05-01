【GWの注目スポット】幻想的な海中世界を冒険。登別マリンパークニクス新施設「Wonder Box 360」へ、5面LEDビジョンおよび没入型体験コンテンツを納入

フラクト株式会社

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eWO61LoQgLo ]

■ 北海道・登別から発信する、次世代の「体験型」LED演出

WonderBox360は、幅4,000mm、奥行7,000mm、高さ3,000mmの5面LEDで構成された体験型空間です。壁面から床面までをLEDで囲み、さらにリアルタイム生成による映像コンテンツを組み合わせることで、来場者が物語の中へ入り込むような体験を目指しました。

LEDを単なる表示装置だけではなく、「空間の価値を再定義する表現媒体」として活用した、北海道発の新しいエンターテインメントの形です。

■コンテンツの魅力：リアルとファンタジーが交差する「冒険」

「WonderBox360」の舞台は、豊かな自然に囲まれた架空の無人島です。

来場者は、静かな川の流れに沿って島の奥へと進んでいきます。やがて水中へ潜ると、目の前に広がるのは、現実の自然からつながる幻想的な海中世界。そこには、ファンタジーの世界にそびえるニクス城が姿を現します。

リアルな自然の質感と、デジタルならではの空想表現。

そのふたつをひとつの空間の中でつなげることで、WonderBox360は「見る映像」ではなく、「進んでいく冒険」として体験できるコンテンツになりました。

■コンテンツ制作チームについて

フレスポ若葉台の「ふむ・あそぶ・デジタルパーク #ヒトフミ(https://fracto.co.jp/project/award1/)」に続き、今回もフラクトと株式会社たきコーポレーションがチームを組み、LED空間と物語表現をひとつの体験として形にしました。

■登別マリンパークニクスについて

北欧ロマンと海洋ファンタジーをテーマとした、北海道最大級のスケールを誇る水族館です。

北欧デンマークに実在するイーエスコウ城をモデルにしたニクス城の中が水族館となっており、400種20,000点にも上る海の仲間たちが暮らしています。

イルカ・オットセイのパフォーマンス、イワシのパフォーマンスは圧巻、ペンギンパレードは大人気です。

住所：北海道登別市登別東町1丁目22

ホームページ：https://nixe-aqua.com/

■FRACTO（フラクト）株式会社

私たちFRACTO（フラクト）株式会社は、LEDディスプレイソリューションを提供しています。プロジェクションマッピングとは異なる「高輝度・高精細なLEDならではの没入体験」により、観光施設、商業施設、イベント展示に新たな付加価値をもたらします。

「まだ見たことのない体験」を、北海道から世界へ。フラクトはこれからも、デジタルと空間表現の可能性に挑戦し続けます。



【お問い合わせ先】

TEL：011-200-9440

ホームページ：https://fracto.co.jp/

本LEDビジョンについてのより詳しいスペックはこちらでご確認頂けます。

https://fracto.co.jp/2026/04/28/column05/