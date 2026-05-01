韓国の人気ラッパーBE′Oの日本初となる単独公演が東京で開催決定!!

株式会社J.E.T.

韓国ヒップホップシーンを代表するラッパー・BE’O（ビオ）が、2026年5月31日(日)、東京・duo MUSIC EXCHANGEにて「BE’O CONCERT 2026 IN TOKYO」を開催する。

J.E.T.が主催する音楽フェス "OTRN（オートロン）2026" への出演の記憶も新しい彼が、満を持して日本で単独公演を行う。

そして今回、ゲストアーティストとしてPaul Blanco（ポール・ブランコ）の出演も決定。

韓国のHIP HOP/R&Bシーンに欠かせない彼らのパフォーマンス・濃い体験を、東京で感じることができるまたとないチャンスだ。

韓国ヒップホップの新しい顔、BE’Oとは何者か

BE’Oは、2000年生まれのラッパー／アーティスト。

2020年にシングル「Monster」でデビューし、2021年に韓国の人気ヒップホップサバイバル番組「SHOW ME THE MONEY 10」への出演をきっかけに、一気にその名を広めた。

彼を決定的に知らしめたのが「Counting Stars」だ。

番組内で披露されたこの楽曲は、放送後に大きな反響を呼び、正式リリース後には韓国の主要音楽チャートで1位を獲得。BE’Oという名前を、韓国ヒップホップのリスナーだけでなく、より広い音楽ファン層へと届けるきっかけとなった。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=mLCsbacHxA8 ]

ただ、BE’Oの魅力は“ヒット曲を持っているラッパー”という言葉だけでは説明しきれない。

彼の音楽には、ラップの鋭さと、ポップスとしての聴きやすさ、そして少し痛みを含んだメロディが共存している。

強く言い切るだけではなく、揺れる。

飾るだけではなく、こぼれる。

自信と不安、輝きと孤独、成功と喪失感が、同じ曲の中で同居している。

だからBE’Oの楽曲は、ただ耳に残るだけではない。

聴いた後に、感情のどこかに引っかかる。

この“引っかかり”こそが、BE’Oを特別な存在にしている。

BE’Oの面白さは、ジャンルの境界線を軽々と越えていくところにある。

彼はラッパーでありながら、歌うようにラップし、ラップするようにメロディを扱う。

ヒップホップ、R&B、ポップ、バラード、ロック的な質感まで、自分の中に取り込みながら、最終的にはBE’Oの声でひとつにしてしまう。

「ラップが上手い」だけでもない。

「歌えるラッパー」だけでもない。

むしろ彼は、感情の形に合わせてラップとメロディを行き来するアーティストだ。

その柔軟さがあるからこそ、彼の音楽は韓国ヒップホップのリスナーだけでなく、K-POPファン、R&Bリスナー、メロディの強い音楽を好む層にも届く。

そしてライブでは、その魅力がより立体的になる。

音源では繊細に聴こえるフレーズが、ステージでは熱を帯びる。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=f-FIRwhC7Go ]

ゲスト出演のPaul Blancoという最高のパートナー

BE’Oのライブを東京で観られること自体が十分に大きなニュースだが、今回の公演で見逃せないのが、ゲストとして出演するPaul Blanco（ポール・ブランコ）の存在だ。

Paul Blancoは、韓国系カナダ人のシンガー／ラッパー／プロデューサー。韓国ヒップホップ、R&Bシーンにおいて、独特の声とメロディセンスで強い存在感を放ってきたアーティストである。

彼の魅力は、声を聴いた瞬間に分かる。

BTSのメンバーRMが自身のソロアルバム『Indigo』に収録された「Closer」の制作にあたり、Paul BlancoへInstagramのDMで直接コンタクトを取り、共演が実現したエピソードでも有名である。

そんなPaul Blancoは、BE’Oとこれまで共作を通じて複数のヒットを生み出してきた、韓国HIP HOP／R&Bシーンにおける非常に相性の良いパートナーである。

「Summer」「Baby」など、2人の名前が並ぶ楽曲には、派手な衝突ではなく、声と感情が自然に溶け合っていく独特の魅力がある。

BE’Oの繊細でメロディアスなラップ。

Paul Blancoの圧倒的に耳に残るボーカル。

その2つが重なったとき、楽曲は単なるコラボレーションではなく、ひとつの空気になる。

今回の東京公演は、その空気を生で体感できる貴重な一夜となる。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=EpeokNluPOo ][動画4: https://www.youtube.com/watch?v=ef4hQSqHR8c ]

また、BE'Oという名前は韓国語の「비 오다」＝“雨が降る”という意味から由来しているとされており、ファンダム名はUMBRELLA。韓国語では우산、意味は“傘”。

BE’O＝雨のイメージに対して、ファン＝傘という「雨には傘が必要」という関係性を表している。

そんな文脈から今回の公演にはBE'Oのデザインが入った折り畳み傘が付属するVVIPチケット・VIPチケットの販売があるのはファンにとって見逃せない。

会場は、東京・渋谷のduo MUSIC EXCHANGE。

2026年5月31日(日)、OPEN 17:30 / START 18:30で開催される。

音源で知っているBE’Oと、ライブで出会うBE’Oは、きっと同じではない。

BE'Oという"雨"を、存分に浴びる夜を体験しよう。

[BE’O CONCERT 2026 IN TOKYO]

公演名

BE’O CONCERT 2026 IN TOKYO

出演アーティスト

BE’O

GUEST：Paul Blanco

開催日時・会場

2026年5月31日(日)

@duo MUSIC EXCHANGE

OPEN 17:30 / START 18:30

※入場時にドリンク代600円が別途かかります。

主催 / 制作 / 運営

J.E.T.

公演・チケットに関するお問い合わせ

J.E.T.

info@jetmusic.tokyo