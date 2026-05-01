「タオル研究所」がオフライン展開開始から4ヶ月で導入累計1,000店舗を突破！

伊澤タオル株式会社

伊澤タオル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤 正司）は、ECサイトで圧倒的な支持を誇るタオルブランド「タオル研究所」において、2026年1月より開始した国内小売店でのオフライン販売プロジェクトが、運用開始から約4ヶ月で導入累計1,000店舗を突破したことをお知らせいたします。

これまでAmazon限定で展開してきた本ブランドは、「店頭で購入したい」という多くのお客様の声を受け、2025年12月にオフラインプロジェクトの始動を発表いたしました 。2026年1月1日の第1弾リリースを皮切りに、ホームセンターやGMS、ディスカウントストアへの導入を加速させ、この度大きな節目となる1,000店舗達成へと至りました。

また、某大手ホームセンターでのテスト販売も好調で店舗拡大中となっており、今後もさらなる拡大を予定しております。

■ オフラインプロジェクトの進捗状況

プロジェクト開始以来、各地域を代表する大手小売店との提携を通じ、幅広いラインナップを展開しております。

■ 導入店舗事例[表: https://prtimes.jp/data/corp/50517/table/40_1_2882bfde9147ef2090619fbc02354eaa.jpg?v=202605021051 ]

※製品によっては一部対象外の店舗がございます。

※こちらの一覧は一例です。

■ 各サイトのご紹介

▼ タオル研究所公式ページ

https://www.izawa-towel.com/towel_kenkyujyo

▼ 公式Instagram

https://www.instagram.com/towel_kenkyujyo

▼ 公式X(旧Twitter)

https://x.com/towel_kenkyujyo

■ 会社概要

会社名 ：伊澤タオル株式会社

代表者 ：代表取締役 伊澤正司

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1丁目26-6

事業内容：タオル製品等の企画・製造及び輸出入・販売

公式HP ：https://www.izawa-towel.com/