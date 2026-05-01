建築家・中川宏文によるファッションブランド「Sein」 1stコレクション展示受注会を表参道にて開催

有限会社坂牛卓一級建築士事務所photo: TOMOYUKI KUSUNOSE

建築家・中川宏文が設立したファッションブランド Sein（ザイン）は、2025年12月にKAIT広場にてランウェイ発表した1stコレクション「見えないものたちの気配 What can I find in the darkness?」の展示受注会を、5月8日（金）～10日（日）の3日間、東京・表参道にて開催します。

Sein（ザイン）について

Seinは、建築設計事務所D.A.のパートナー・中川宏文が設立したファッションブランドです。建築と衣服という異なるスケールを横断しながら、光・空気・時間の流れといった不可視の要素が身体とともに現れる瞬間を、衣服というかたちで立ち上がらせることを試みています。

Instagram：@sein_hirofuminakagawa

◾ 1stコレクションについて

昨年12月、神奈川工科大学「KAIT広場」にてランウェイ形式で発表された1stコレクション。建築空間に暗闇と光を演出し、石上真由子のヴァイオリン生演奏、Sakura Tsurutaによるオリジナル楽曲とともに、衣服を空間の中で身体と共に現れる存在として提示しました。

コレクションで使用した生地の一部は、富士吉田市のテキスタイルブランドWatanabe Textileの渡邊竜康氏との協働により特別に織られたもので、建築と衣服のテクスチャーを横断する視点が素材にも貫かれています。

photo : KOJI SHIMAMURAphoto: TOMOYUKI KUSUNOSEphoto: TOMOYUKI KUSUNOSEphoto : KOJI SHIMAMURAphoto : KOJI SHIMAMURAphoto : KOJI SHIMAMURA

◾ 展示受注会について

本展では、ランウェイで発表したコレクションをより近い距離で体験できる場として再構成します。衣服の細部・素材・構造に触れ、実際に試着することができます。

また会場内では、建築設計事務所D.A.+中川宏文が手がけた建築作品の模型・図面・写真も展示予定。衣服と建築、スケールを超えた実践を横断的に提示します。

◾ 開催概要

Sein 1st Collection Exhibition & Order Event

会期：2026年5月8日（金）ー 5月10日（日）

時間：5/8（金）13:00-22:00

5/9（土）10:00-22:00 （18:00以降はレセプション）

5/10（日）10:00-20:00

会場：agriko_laboratory

予約：不要（一部時間帯を除く）

会場：agriko_laboratory（東京都渋谷区神宮前4丁目9-3 YH493ビル）＊表参道駅より徒歩5分

中川宏文

長崎県長崎市生まれ。熊本大学工学部建築学科卒業後、東京理科大学大学院・工学研究科建築学専攻に進学。オーストリアの建築設計事務所でのインターンシッフなどを経て、建築家・坂牛卓が主宰する設計事務所〈D.A.〉(旧O.F.D.A. )に就職。同時に、地域おこし協力隊として、東京と富士吉田市を毎週行き来する二拠点居住＆ダブルワークを実践。現在は東京を拠点に、設計事務所D.A.のパートナー兼取締役として建築設計や事務所経営を行う傍ら、服飾専門学校に通い、建築と服飾を横断したデザイン活動を行う。

D.A.

D.A.（Diverse Architects）は、建築からファッションまで人を取り巻くさまざまなことを多視点で捉え、かたちにしていくことを考える建築家の集まりです。1998年、坂牛卓によりO.F.D.A.associatesが設立され、東京・四谷を拠点に活動を開始。2016年からは山梨県富士吉田市で空き家改修や地域構想づくりなど、地域密着型の活動にも取り組んできました。2023年、坂牛は中川宏文をパートナーに迎えD.A.を結成。固定的な場所や職能の枠を越え、多様な個性と専門性を活かしながら、創造性豊かなプロジェクトを展開しています。