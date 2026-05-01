春夏向けオリジナルグッズを1個から簡単作成！スマホだけで作れるノベルティ・販促グッズサービスが登場（2026/05/01）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、オリジナルグッズを1個から作成できるプリントサービスを提供しています。この度、春夏向けオリジナルグッズの特設ページを公開しました。

本サービスでは、スマホやPCから写真・イラスト・ロゴをアップロードするだけで、デザイン作成から注文までスムーズに進めることができます。Tシャツ・タンブラー・クリアポーチ・ハンディファンなど、春夏に使いやすい実用性の高いアイテムを豊富にラインナップ。

イベント配布・展示会・店舗販促・推し活・物販・学校行事・記念品など、さまざまな用途に対応できる点も大きな特徴です。さらに、1個から注文可能・デザイン無料・仕上がりイメージ確認OKと、初めての方でも安心して利用できます。

この機会にぜひ、春夏にぴったりのオリジナルグッズ制作をお試しください！

▽春夏向けオリジナルグッズ特設ページ

https://www.me-q.jp/topic/spring-summer-goods

▽ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/

【ME-Q×春夏向けオリジナルグッズの特徴】

◆ 1個から注文可能！少量でも気軽に作れる

必要な分だけ注文できるため、個人利用からイベント・販促用途まで幅広く対応可能。試作や小ロット制作にも最適です。

◆ スマホだけで簡単にデザイン作成ができる

画像をアップロードするだけでデザインが完成。アプリ不要で、スマホ・タブレット・PCからすぐに作成できます。

◆ 春夏にぴったりの豊富な商品ラインナップ

Tシャツ・タンブラー・クリアポーチ・USBハンディファンなど、季節感と実用性を兼ね備えたアイテムを多数展開しています。

◆ デザイン無料＆仕上がりイメージ確認OK

注文前に完成イメージを確認できるため、初めてでも安心。納得してから制作を進められます。

◆ イベント・販促・物販など幅広い用途に対応

展示会・店舗キャンペーン・推し活・学校行事・スポーツ大会・記念品など、多様なシーンで活用可能です。

◆ 約1万点の豊富なグッズから選べる

定番アイテムからトレンド商品まで幅広く揃っており、用途や目的に合わせて最適なグッズを選べます。

▽春夏向けオリジナルグッズ

https://www.me-q.jp/topic/spring-summer-goods

この新サービスを利用して、ぜひ自分だけのオリジナルグッズを作成してみてください！

【失敗しない】春夏オリジナルグッズの選び方ポイント

・配布用なら「実用性」で選ぶ

ノベルティやイベント配布なら、ボトル・タンブラー・タオルなど日常で使いやすいアイテムがおすすめです。受け取った後も使われやすく、販促効果が高まります。

・物販や推し活なら「見た目・デザイン重視」

クリアポーチやアクリルグッズなど、写真映えやデザイン性の高い商品は購入率アップにつながります。SNS投稿や物販にも適しています。

・イベント用なら「季節対策」で選ぶ

夏場はハンディファンや冷感タオルなど、暑さ対策グッズが人気。来場者満足度を高めるアイテム選びが重要です。

・初めてなら「定番商品」から選ぶ

迷った場合はTシャツ・ボトル・ポーチなどの定番商品がおすすめ。用途を問わず使いやすく、失敗しにくいのが特徴です。

・小ロットなら「1個から作れる商品」を選ぶ

試作や限定グッズには少量対応できる商品が最適。必要な分だけ制作できるため、コストも抑えられます。

▼春夏向けオリジナルグッズ一覧はこちら

https://www.me-q.jp/topic/spring-summer-goods

ショップ情報

ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225