【5/3(日)富山戦】北陸ダービーは、全席種チケット完売！

株式会社石川ツエーゲン

この度、ツエーゲン金沢(J3)は、5月3日(日)に開催される明治安田J2・J3百年構想リーグ第14節ツエーゲン金沢vsカターレ富山(試合会場：金沢ゴーゴーカレースタジアム)の観戦チケットにつきまして、全席種が完売となりましたのでお知らせいたします。

スタジアムの一部で屋根が破損し、バックスタンドが使用できない中でも、両県の誇りを懸けた本試合は「北陸ダービー」として注目や期待が高まる一戦で、多くのファン・サポーターの皆さまに関心を寄せていただき、発売開始以降大変多くのお申し込みをいただきました。ご購入いただいた皆さまに心より御礼申し上げます。

"満員御礼" 対象試合

明治安田J2・J3百年構想リーグ 第14節

5月3日(日) ツエーゲン金沢 vs カターレ富山

14:00 キックオフ（会場：金沢ゴーゴーカレースタジアム）

※当日券の販売はございませんので併せてご案内いたします。

※当日はかなりの混雑が予想されます。安全でスムーズな運営のため、お時間に余裕をもって公共交通機関などでご来場ください。

アクセス情報などこちらから :https://www.zweigen-kanazawa.jp/game/event/260114/