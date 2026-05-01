クリエイティブレーベル　「METEORA GRAVITY」デザインフェスタvol.63出展と新公式サイト公開を同時発表

ISARIBI株式会社

ISARIBI株式会社（所在地：東京都千代田区／代表取締役：田川浩巳）は、同社が運営するクリエイティブレーベル「METEORA GRAVITY」は、2026年5月23日（土）・24日（日）に東京ビッグサイトで開催されるアジア最大級のアートイベント『デザインフェスタvol.63』への出展が決定したこと、ならびに所属・提携クリエイターの作品を集約した新公式ホームページを公開したことをお知らせいたします。

デザインフェスタの本ブースには、独自のサイバー空間表現で圧倒的な人気を誇る「ケイゴイノウエ」をはじめ、「ハルタスク」「ゆうたONE」「BerryVerrine」「ぬごですが。」「misa」「sashimi」など、現代のアートシーンを牽引するトップイラストレーターが多数参加します。会場では、各クリエイターの魅力を存分に味わえる作品展示に加え、ここでしか手に入らない限定オリジナルグッズの販売も予定しており、多彩な才能が集結する特別な2日間をお楽しみいただけます。

さらに、本日（5月1日）21時に公開された新公式WEBサイトでは、「ケイゴイノウエ」「ハルタスク」「BerryVerrine」「ぬごですが。」「misa」「sashimi」「ゆうたONE」など、アート・イラストの最前線で活躍する総勢28名のクリエイターが集結。各クリエイターのポートフォリオ、最新の活動実績、コラボレーション事例などを一挙に閲覧できるプラットフォームとして構築されています。ファンはもちろん、新たな才能やパートナーシップを求める企業・クリエイターにとっても、インスピレーションに満ちた場となることを目指しています。

「METEORA GRAVITY」は、オンライン・オフライン双方での発信力を強化し、より多くのファンや企業パートナーに向けて、クリエイターの魅力を多角的に届けてまいります。

＜デザインフェスタvol.63 出展概要＞

イベント名：デザインフェスタvol.63

開催日程：2026年5月23日（土）・24日（日） 各日10:00～18:00

会場：東京ビッグサイト

ブース名：METEORA GRAVITY（G-20）

出展内容：所属イラストレーターの作品展示、オリジナルグッズ販売

＜公式WEBサイト＞

https://gravity.meteora-st.jp/

■ 所属クリエイター（一部）

ケイゴイノウエ、ハルタスク、ゆうたONE、BerryVerrine、ぬごですが。、misa、sashimi ほか

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/