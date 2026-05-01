SLV、スマホ 1 台で Solana アプリ開発を始められる環境をオープンソースで公開 - モバイル対応の SLV AI Chat で多言語入力を安定化

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が開発・運用するオープンソース Solana 開発ツール SLV は、スマートフォン 1 台から Solana アプリ開発を始められる環境を、モバイル対応の新しいチャット UI「SLV AI Chat」とともにオープンソースで公開したことをお知らせいたします。

これまで Solana のアプリ開発、トレード bot 開発、ブロックチェーン開発に取り組むには、開発用のコンピュータ、複数のツールチェーン、ある程度まとまった作業時間が前提でした。今回公開した環境では、SSH クライアントが入ったスマートフォンが手元にあれば、AI エージェントとの自然言語の対話だけで Solana アプリ開発を始められます。pump.fun で新規ミントされたトークンをリアルタイムに検知し、あらかじめ設定した条件に基づいてトランザクションを生成・送信し、その結果を通知するシンプルなサンプルロジックを Solana 取引アプリのベースとして用意しているため、開発者の皆様はこのベースから AI エージェントと一緒に自分のアプリを段階的に拡張していくことができます。SLV をインストールするだけで、SLV AI Chat もベースのコードもすぐに使い始められます。

SLV 公式サイト: https://slv.dev/ja

SLV GitHub: https://github.com/validatorsDAO/slv

デモ動画（スマホ 1 台で Solana 開発）: https://www.youtube.com/shorts/7UMFS74duLY

なぜスマホ 1 台で Solana 開発なのか - マスアダプションに向けた地続きの一歩

ブロックチェーン領域における開発の参加障壁は、長らく高い状態が続いてきました。開発環境のセットアップ、各種 SDK の導入、ノードや RPC との接続、署名やトランザクション送信の実装 - これらを揃えるには相応の知識と時間が必要で、興味はあるものの一歩を踏み出せないまま離れていった開発者や利用者も少なくありません。

一方で、スマートフォンはすでに世界中の人々の手元にあります。普段の暮らしの中で最も身近な計算機が、ブロックチェーン開発の入り口にもなる - この発想を素直に形にしたのが、今回公開した SLV のスマートフォン起点の開発環境です。手元にスマートフォンが 1 台あれば、外出先でもベッドの上でも、AI エージェントに話しかけるだけで Solana アプリの試作を進められます。

ブロックチェーンのマスアダプションは、利用者層の広がりだけでなく、開発に参加できる人の広がりによっても支えられます。スマホ 1 台で開発に参加できるという選択肢が増えることは、その地続きの一歩として意味のある変化だと考えています。

SLV AI Chat でモバイルの多言語入力問題を解消

SLV はこれまで、AI Console（CLI 上で動作するチャット）を通じて AI エージェントとの対話を提供してきました。デスクトップ環境では十分に動作するこの構成も、スマートフォン環境においてはひとつ大きな課題を抱えていました。日本語をはじめとする IME を介した入力が、CLI 上で安定しないという問題です。変換途中で入力が途切れる、確定タイミングがずれる、長文を打ち込もうとすると操作感が崩れる - モバイル CLI 上の日本語入力には、こうした実利用上のストレスがつきまとっていました。

今回のリリースでは、AI エージェントとの対話に特化したモバイル対応のチャット UI「SLV AI Chat」を新たに用意しました。スマートフォンのソフトウェアキーボードと自然に噛み合う形で設計されており、CLI ベースで発生していた IME まわりの不安定さは解消されています。日本語、中国語、ロシア語、ベトナム語をはじめ、IME を必要とする言語での入力が、スマートフォンでも安定して行えるようになりました。

CLI 環境を好む開発者の皆様向けに、従来の AI Console もそのまま継続提供されます。デスクトップでは AI Console、モバイルでは SLV AI Chat - 利用シーンに合わせて自然に使い分けられる構成です。

pump.fun イベント検知ロジックを Solana 取引アプリのベースとして同梱

公開した環境には、Solana 取引アプリのベースとして pump.fun と連携するサンプルロジックが組み込まれています。pump.fun で新規ミントされたトークンをリアルタイムに検知し、あらかじめ設定した条件に基づいてトランザクションを生成・送信し、その結果を通知する - Solana 取引アプリの基本サイクルを最小構成で揃えたものです。

このサンプルを「ベース」として位置づけているのには理由があります。Solana 上の取引アプリは、突き詰めればオンチェーンイベントの検知、ウォレットによるトランザクション署名、適切なタイミングでの送信、結果の観測 - この一連のサイクルの組み合わせで成り立っています。pump.fun と連携するサンプルは、この基本サイクルが最もシンプルな形で揃った例のひとつです。検知 → 署名 → 送信 → 通知という技術的な流れがコードとして動く状態を起点にしておくことで、開発者の皆様は AI エージェントと一緒にロジックの差し替え、別のオンチェーンイベントへの対応、独自の判定条件の追加など、自分のアイデアに合わせた拡張へ自然に進んでいけます。

ベースに含まれる主な構成要素は以下のとおりです。

- Rust 製の高速トレード bot テンプレート- pump.fun を含む Solana オンチェーンイベントのリアルタイム購読- bot 専用ウォレットの生成、トランザクションの署名と送信、優先手数料の制御- Discord への結果通知- Solscan によるオンチェーン検証

ウォレットへ SOL を入金した後、AI エージェントに開始や停止を依頼することで、bot は検知からトランザクション送信、通知までの一連のサイクルを動かします。実行されたトランザクションはすべて Solscan からオンチェーンで検証可能です。

AI エージェントと一緒にアプリを育てていく

スマホ 1 台での Solana 開発が成立する鍵は、AI エージェントとの対話の質にあります。SLV AI は、Solana バリデータ運用、Solana RPC 運用、Solana アプリ開発の文脈に最適化された構成で提供されており、Solana の RPC 通信、トランザクション署名、優先手数料、リアルタイムデータ購読、Rust による低レイテンシ実装といった具体的な前提を踏まえた応答を返します。

開発者の皆様が「pump.fun のイベント検知条件をこういう形に絞り込みたい」「トランザクション送信の判定ロジックを変えたい」「別のオンチェーンイベントにも対応させたい」といった依頼を母国語で投げると、AI エージェントはベースのコードを参照しながら具体的な変更案を提示します。コードを読み、修正案を反映し、動作を確認する - このサイクルがスマートフォン上の SLV AI Chat で進められます。

ベースから始めて、自分のアイデアを少しずつ重ねていく。開発者の皆様が入力した依頼と、AI エージェントが提案する変更が積み重なって、徐々に自分自身のアプリができあがっていく - そうした育て方ができる構成を意識しました。

オープンソースで提供 - SLV をインストールするだけ

今回公開した環境は、すべて SLV 本体に統合されています。GitHub からソースコードを取得し、SLV をインストールすれば、SLV AI Chat も Solana 取引のベースとなるコードもすぐに使い始められます。別のリポジトリを追加で取得する必要はありません。

オープンソースで提供されているため、ライセンス条件に従って利用・改変・再配布が可能です。AI エージェントが参照するスキル、Rust 製のテンプレート、SLV AI Chat 関連の構成も、すべて公開対象です。

開発に参加するためのコードが、誰にとっても開かれた場所に置かれていること - これはマスアダプションの前提条件のひとつだと考えています。コードを読みたい人は読み、自分の用途に合わせて手を入れたい人は手を入れ、別のプロジェクトに組み込みたい人は組み込む。そうした自由度を確保した形で、コミュニティに渡しています。

SLV GitHub: https://github.com/validatorsDAO/slv

ERPC プラットフォームとの組み合わせで実行品質を底上げ

開発のハードルが下がったあとに次に向き合うことになるのが、実行品質、つまりインフラのパフォーマンスです。Solana の取引アプリにおいては、バリデータが集積するネットワークとの物理的距離、ネットワーク経路の品質、サーバーのチューニング状態が、オンチェーンイベントの検知から取引実行までのレイテンシを直接決定づけます。

ERPC は、この領域に特化したインフラプラットフォームです。Solana バリデータが密集するプレミアムデータセンター内にインフラを配置し、プラットフォーム内のすべてのサービスが内部ネットワーク経路で通信するゼロ距離設計を採用しています。Solana RPC、Solana Geyser gRPC、Solana Shredstream（Epic Shreds）、ベアメタルサーバー、ハイパフォーマンス VPS が同一プラットフォーム内に統合され、すべてが Solana に特化したチューニング済みの構成で提供されます。

スマホ 1 台で AI エージェントと一緒に組み上げたアプリも、デプロイ先や接続先として ERPC を選ぶことで、ゼロ距離通信と Solana 特化チューニングを前提とした実行環境に接続しやすくなります。また、ERPC では RIPE NCC より付与を受けた自社 ASN（AS200261）による Solana 特化データセンターも稼働を開始しており、Solana アプリの開発環境から本番運用基盤までを一貫して支える体制を強化しています。開発開始のハードルを下げるのが SLV、実行品質を押し上げるのが ERPC - この役割分担が、スマホ起点の Solana 開発から本番運用までの一貫した導線を形づくっています。

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

性能の裏付け - Epics DAO バリデータが世界 3 位

ERPC の SWQoS エンドポイントおよび Epic Shreds の配信元として運用している Epics DAO バリデータは、全 Solana バリデータの中で Shinobi Performance Pool 世界総合 3 位（スコア 99.93）に到達しています。バリデータの vote レイテンシが短くスキップ率が低いということは、最新ブロックへの追随が速く、SWQoS 経由で送るトランザクションも、Epic Shreds 経由で受け取るデータも、より低遅延かつ安定した経路で扱いやすくなるということです。スマホ 1 台で開発者の皆様が組み上げたアプリが乗る基盤は、世界トップクラスの Solana 運用知見によって日々チューニングされ続けています。

SLV AI トークン - ユーロ5 Authorization で 100,000 トークン無料配布

ERPC の SLV AI トークンで、SLV AI をネイティブに利用することが可能です。リリース記念として、決済手段確認のための ユーロ5 Authorization を行うことで、100,000 トークンを無料で配布しています。スマホ 1 台で Solana アプリ開発を試すには十分な量です。

ChatGPT および Claude の API トークンを利用した接続にも対応しており、開発者の皆様自身の API キーで SLV AI を動作させることも可能です。一方、ERPC が提供する SLV AI は Solana バリデータ・RPC 運用および Solana アプリ開発の文脈に合わせたモデル構成で提供されており、Solana 関連タスクに集中して使いやすい構成となっています。

ERPC SLV AI Plans: https://erpc.global/ja/price/

研究プロジェクトとしての位置付け

本環境は、AI エージェントによる高速な Solana アプリケーション開発の研究プロジェクトの一部として公開されています。Solana のリアルタイムデータ購読、Rust による低レイテンシ実装、オンチェーン取引の自動化、モバイル環境での多言語対話 - これまで個別に習得が必要だった複数の領域を、AI エージェントとの一つの対話に統合する試みです。コミュニティのフィードバックと利用実績を取り込みながら、より実践的な土台へと進化させていきます。

5 年連続 WBSO 承認 - AS200261 Solana 特化データセンターが稼働開始

ELSOUL LABO は、オランダ政府の研究開発支援制度 WBSO において 2022 年以降 5 年連続で承認を受けています。Solana RPC インフラ、バリデータ運用オーケストレーション、AI エージェントによる Solana 運用・開発環境の構築に関する継続的な研究開発の成果が、SLV のツール群と AI エージェントに直接実装されています。

RIPE NCC より付与を受けた自社 ASN（AS200261）による Solana 特化データセンターは、すでに稼働を開始しています。初期提供枠はすでに埋まっているものの、現在はウェイトリスト形式で次回提供分のご相談を受け付けています。SLV AI エージェントが構築する環境を、Solana に特化した自社ネットワーク基盤と接続していくことで、開発から本番運用までの実行品質をさらに高めていきます。

フィードバックをお寄せください

SLV は、皆様のフィードバックによって日々改良されています。今回のスマートフォン起点の開発環境も、Validators DAO 公式 Discord に寄せられた多くの声と、コミュニティで実際に観測された利用シーンから生まれました。SLV AI Chat の操作感、AI エージェントとの対話で詰まった点、追加してほしいオンチェーンイベントの種類、別のベースロジックの要望 - どんなフィードバックも歓迎です。

ぜひお試しいただき、ご意見・ご要望をお寄せください。皆様のフィードバックが、SLV をさらに使いやすいツールへと進化させていきます。

いつもありがとうございます。これからも SLV と ERPC をよろしくお願いいたします。

お問い合わせ

SLV および ERPC に関するお問い合わせは、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成ください。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

免責事項

本記事および本環境は、情報提供および研究開発の文脈での技術紹介を目的としたものであり、投資助言、トレード戦略の推奨、特定の銘柄・トークン・プロトコルの売買を勧誘するものではありません。

Solana アプリおよびトレード bot の開発・運用、暗号資産の取引、オンチェーンプロトコルの利用には、価格変動リスク、スマートコントラクトリスク、ネットワーク障害リスク、ソフトウェアのバグ、外部 API の挙動変化、AI エージェントによる出力の不確実性など、多岐にわたるリスクが伴います。pump.fun を含む各種オンチェーンプロトコルにおいて発生する取引は、急激な価格変動や流動性の枯渇により、想定外の損失を生じる可能性があります。本環境および SLV AI を用いて構築されたいかなる Solana アプリ・トレード bot についても、その動作、取引結果、損益、機会損失に関して、ELSOUL LABO B.V.、Validators DAO、Epics DAO、ERPC、および関係する一切の主体は、何らの保証もせず、いかなる責任も負いません。

利用にあたっては、ご自身で十分に調査・検証のうえ、自己責任にてご判断ください（NFA / DYOR）。