【初代Submerge完売を受け、新作「Aquadeep Submerge Carbon」登場】カーボンファイバーダイヤル × 300m防水の本格ダイバーズ

株式会社UNDONE JAPAN

カスタマイズウォッチブランド「UNDONE」（株式会社UNDONE JAPAN 本社：東京都渋

谷区）は、新作ダイバーズウォッチ「Aquadeep Submerge Carbon」を2026年5月1日

（水）より発売いたします。

本モデルは、初代Submergeの完売を受けて開発された後継モデルです。300m防水性能を

備えた本格仕様に加え、カーボンファイバーダイヤルを採用し、機能性とデザイン性の両立

を実現しました。日常使いからマリンスポーツまで対応する、現代のライフスタイルに適し

たダイバーズウォッチです。

唯一無⼆の表情を持つカーボンファイバーダイヤル

ダイヤルにはカーボンファイバー素材を採用。繊維が織りなす独特の模様は、光の当たり方

によって表情を変え、同じパターンは一つとして存在しません。

視覚的な個性と存在感を備え、腕元に印象を与えるデザインに仕上げています。

300m 防水を備えた本格ダイバーズ仕様

300m（30ATM）の防水性能を備えた本格ダイバーズ仕様。スクリューダウンクラウンと堅

牢なケース構造により、水中でも安定した使用が可能です。

日常使いはもちろん、マリンスポーツやダイビングといったシーンにも対応します。

軽量かつ高耐久のチタンケース

ケースにはチタン素材を採用し、DLCコーティングを施すことで耐久性と軽量性を両立し

ました。

43mmのケースサイズでありながら、長時間の着用でも負担を感じにくい設計となってい

ます。

高い視認性

イエローアクセントと立体的なインデックスにより、瞬時に時刻を読み取ることが可能で

す。さらに蓄光仕様により、暗所や水中でも視認性を維持します。

自動巻きムーブメントを搭載

ムーブメントにはNH37自動巻きを採用。腕の動きによって駆動するため電池交換は不要

で、日常的に使いやすい仕様となっています。

カスタマイズ機能

Aquadeep Submerge Carbonは、性能・デザイン・カスタマイズ性を兼ね備えたダイバー

ズウォッチです。水中でも街でも活躍する一本として、新たなラインアップに加わります。

Aquadeep Submerge Carbon - Black Edition

本コレクションでは、ブラックストラップ仕様のモデルもご用意しています。カーボンファイバーダイヤルとBlack Corduraストラップを組み合わせることで、全体に統一感のある仕上がりとなっています。素材それぞれの質感と奥行きを活かした、落ち着きのあるデザインが特徴です。

製品情報

・商品名：Aquadeep Submerge Carbon

・ケース：チタン(DLCコーティング)

・ケース径：43mm

・ムーブメント：NH37 自動巻き

・パワーリザーブ：約41時間

・精度： ±20～40秒

・風防：サファイアガラス(ARコーティング)

・防水性能：300m / 30ATM

・ストラップ：FKMラバー

・保証：1年

・価格：85,000円（税込）

・商品名：Aquadeep Submerge Carbon -

Black Edition

・ケース：チタン(DLCコーティング)

・ケース径：43mm

・ムーブメント：NH37 自動巻き

・パワーリザーブ：約41時間

・精度：±20～40秒

・風防：サファイアガラス(ARコーティング)

・防水性能：300m / 30ATM

・ストラップ：Black Cordura（22mm）

・保証：1年

・価格：85,000円（税込）

コレクション一覧はこちら :https://undone.co.jp/pages/aquadeep-submerge

UNDONEは、2014年に香港で誕生したカスタマイズウォッチブランドです。

ブランド名「UNDONE」は「未完成」を意味しますが、そこには「人はいつからでも自分らしい時間を選び直すことができる」という意思が込められています。

世界中にファンを持ち、2018年には日本法人(株式会社UNDONE JAPAN)を設立。ブランド10周年となる2024年には、本社機能を完全に日本へ移転し、東京を拠点にグローバル展開をさらに加速させています。

私たちは、時計を単なる「時を知る道具」ではなく、「生き方を映し出す証」と捉えています。カスタマイズを通じて、文字盤・針・ケース・ベルト・刻印に至るまで一人ひとりの個性を表現できるよう設計しており、それぞれの選択はユーザー自身のストーリーを形づくるものです。

UNDONEは「時計は個性を映すものであるべき」という信念のもと、時計業界の既成概念を超え、"身に着ける物語"という新しい価値を世界に提案してまいります。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社 UNDONE JAPAN カスタマーサポート

メールアドレス：support@undone.co.jp

＜ UNDONE JAPAN 公式サイト ＞

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