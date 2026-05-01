【初代Submerge完売を受け、新作「Aquadeep Submerge Carbon」登場】カーボンファイバーダイヤル × 300m防水の本格ダイバーズ

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株式会社UNDONE JAPAN




カスタマイズウォッチブランド「UNDONE」（株式会社UNDONE JAPAN 本社：東京都渋


谷区）は、新作ダイバーズウォッチ「Aquadeep Submerge Carbon」を2026年5月1日


（水）より発売いたします。


本モデルは、初代Submergeの完売を受けて開発された後継モデルです。300m防水性能を


備えた本格仕様に加え、カーボンファイバーダイヤルを採用し、機能性とデザイン性の両立


を実現しました。日常使いからマリンスポーツまで対応する、現代のライフスタイルに適し


たダイバーズウォッチです。


唯一無⼆の表情を持つカーボンファイバーダイヤル




ダイヤルにはカーボンファイバー素材を採用。繊維が織りなす独特の模様は、光の当たり方


によって表情を変え、同じパターンは一つとして存在しません。


視覚的な個性と存在感を備え、腕元に印象を与えるデザインに仕上げています。


300m 防水を備えた本格ダイバーズ仕様




300m（30ATM）の防水性能を備えた本格ダイバーズ仕様。スクリューダウンクラウンと堅


牢なケース構造により、水中でも安定した使用が可能です。


日常使いはもちろん、マリンスポーツやダイビングといったシーンにも対応します。



軽量かつ高耐久のチタンケース

ケースにはチタン素材を採用し、DLCコーティングを施すことで耐久性と軽量性を両立し


ました。


43mmのケースサイズでありながら、長時間の着用でも負担を感じにくい設計となってい


ます。


高い視認性

イエローアクセントと立体的なインデックスにより、瞬時に時刻を読み取ることが可能で


す。さらに蓄光仕様により、暗所や水中でも視認性を維持します。



自動巻きムーブメントを搭載


ムーブメントにはNH37自動巻きを採用。腕の動きによって駆動するため電池交換は不要


で、日常的に使いやすい仕様となっています。



カスタマイズ機能


Aquadeep Submerge Carbonは、性能・デザイン・カスタマイズ性を兼ね備えたダイバー


ズウォッチです。水中でも街でも活躍する一本として、新たなラインアップに加わります。




Aquadeep Submerge Carbon - Black Edition

本コレクションでは、ブラックストラップ仕様のモデルもご用意しています。カーボンファイバーダイヤルとBlack Corduraストラップを組み合わせることで、全体に統一感のある仕上がりとなっています。素材それぞれの質感と奥行きを活かした、落ち着きのあるデザインが特徴です。





製品情報



・商品名：Aquadeep Submerge Carbon
・ケース：チタン(DLCコーティング)
・ケース径：43mm
・ムーブメント：NH37 自動巻き
・パワーリザーブ：約41時間
・精度： ±20～40秒
・風防：サファイアガラス(ARコーティング)
・防水性能：300m / 30ATM
・ストラップ：FKMラバー
・保証：1年
・価格：85,000円（税込）






・商品名：Aquadeep Submerge Carbon -
Black Edition
・ケース：チタン(DLCコーティング)
・ケース径：43mm
・ムーブメント：NH37 自動巻き
・パワーリザーブ：約41時間
・精度：±20～40秒
・風防：サファイアガラス(ARコーティング)
・防水性能：300m / 30ATM
・ストラップ：Black Cordura（22mm）
・保証：1年
・価格：85,000円（税込）







コレクション一覧はこちら :
https://undone.co.jp/pages/aquadeep-submerge

UNDONEは、2014年に香港で誕生したカスタマイズウォッチブランドです。


ブランド名「UNDONE」は「未完成」を意味しますが、そこには「人はいつからでも自分らしい時間を選び直すことができる」という意思が込められています。


世界中にファンを持ち、2018年には日本法人(株式会社UNDONE JAPAN)を設立。ブランド10周年となる2024年には、本社機能を完全に日本へ移転し、東京を拠点にグローバル展開をさらに加速させています。


私たちは、時計を単なる「時を知る道具」ではなく、「生き方を映し出す証」と捉えています。カスタマイズを通じて、文字盤・針・ケース・ベルト・刻印に至るまで一人ひとりの個性を表現できるよう設計しており、それぞれの選択はユーザー自身のストーリーを形づくるものです。


UNDONEは「時計は個性を映すものであるべき」という信念のもと、時計業界の既成概念を超え、"身に着ける物語"という新しい価値を世界に提案してまいります。







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株式会社 UNDONE JAPAN カスタマーサポート


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