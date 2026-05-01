【ONPU】手持ち⇔卓上で使える132g・2WAYハンディファン「ジェットスティックハンディファン」を4月27日発売

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）が展開する家電ブランド「ONPU（オンプ）」は、2026年4月27日より、I字（手持ち）⇔L字（卓上）に変形する2WAYスティック構造を採用したハンディファン「ジェットスティックハンディファン」を発売開始いたしました。最大9m/秒のパワフル風量と微風時最大10時間の連続使用、わずか132gの軽量設計を1台に集約。羽根を内側に配置した独自設計により、髪が触れにくい構造を実現し、スーツやオフィスカジュアルにも自然になじむ、夏の通勤・商談シーンに向けたハンディファンです。

夏のビジネスシーンに「スーツに馴染むハンディファン」を

通勤・商談・外回り、屋外を移動する時間が増える初夏から夏にかけて、汗ばむ首元や襟元をスマートにケアできるアイテムへのニーズは年々高まっています。

一方で、従来のハンディファンには「カジュアルすぎてスーツやオフィスカジュアルに合わない」「サイズが大きく通勤バッグに収まりにくい」「使用中に髪が巻き込まれてしまう」「卓上で使いたい時にスタンドが必要」といった声がありました。この「ジェットスティックハンディファン」は、こうした仕事中の細やかな課題を1台で解決するハンディファンとして開発したアイテムです。

「ジェットスティックハンディファン」4つの特徴

【ビジネスシーンに馴染む2WAYスティック構造】

0～90°無段階調整の折りたたみ式スティック構造で、I字（手持ち）からL字（卓上）まで切り替え可能。1台で手持ち・卓上どちらのシーンもカバーできる2WAYハンディファンです。スタンド不要で自立するのでデスクやテーブルに置けて、向けたい方向へ風を届けられます。折りたたんでコンパクトに収納でき、通勤バッグにも収まる携帯性です。

【最大9m/秒×3,000mAh大容量バッテリー】

6方向360°の通気口から空気を取り込み、最大9m/秒のパワフル風量を実現。3,000mAh大容量バッテリー搭載で、微風で最大10時間、強風で約2時間の連続使用が可能です。微風から強風まで199段階の無段階風量調整に対応し、シーンや気温に合わせて細やかに切替できます。LEDディスプレイにバッテリー残量・風量を表示。直感的な操作が可能です。

【羽根を内側に配置した独自構造×ビジネスシーンに馴染むミニマルデザイン】

羽根を内側に配置した独自構造で、従来の外羽根タイプと比較して髪が触れにくい構造を採用。吸気面の形状と配置を最適化した設計です。無駄を削ぎ落としたミニマルな佇まいはスーツやオフィスカジュアルにも自然になじみ、ビジネスシーンで使えるスタイリッシュさを実現します。

【首元・襟元へピンポイントで送風】

首元・襟元にも届くスリム設計で、ピンポイントで風を当てたい方に最適です。ワイシャツの隙間から首元へ風を送りたい通勤・商談シーンでも活躍します。Type-C充電対応のため、スマートフォン用ケーブルをそのままお使いいただけます。オフィス・アウトドア・自宅と、使う場所を問わず快適にお使いいただけます。

製品情報

「ジェットスティックハンディファン」

[価格]3,480円（※）

[発売日]2026年4月27日

[カラー]グレー

[サイズ]約32×32×163mm

[重量]約132g

[素材]ABS、PC

[風量]199段階、最大9m/秒

[バッテリー]3,000mAh

[連続使用時間]微風で最大10時間／強風で約2時間

[充電方式]USB Type-C

[付属品]取扱説明書、Type-C電源ケーブル

[販売店]

■Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY724TC7

■楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ginzatravel/o-stfn-gy-01/

■Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/onpu-shop/o-stfn-gy-01.html

※商品の価格は変動する可能性があります。

※USB Type-C電源ケーブルが付属しています。ACアダプター（コンセント接続部）は付属しておりません。お手持ちのUSB対応ACアダプターをご使用ください。

※リチウムイオン電池内蔵型のため、飛行機をご利用の際は機内持ち込み手荷物としてお願いいたします。

ONPU（オンプ）とは

ONPU（オンプ）は、暮らしを音色のように整える家電ブランド。日常に自然になじむミニマルでスタイリッシュなデザインと、必要十分な機能性を両立させた製品を展開しています。「使いやすさ」と「美しさ」のバランスを大切に、家電を通じて毎日の心地よさを届けます。

ONPU公式オンラインストア：https://onpu.ne.jp/

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会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/