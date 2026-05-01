現実でハイスペック男子に溺愛される子犬と、異世界で陽キャのご主人様と冷静執事に溺愛される子猫。あなたなら、どっちに転生する？しあわせいっぱいの「愛され」物語『生まれ変わるなら犬か猫』5/20発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社は、ことのは文庫より『生まれ変わるなら犬か猫』（著：和泉はる／イラスト：秋鷲）を、2026年5月20日に発売します。

同日より電子書籍の配信も開始。

電子版巻末には、秋鷲先生によるカバー用イラストをそのまま収録！

書誌情報

生まれ変わるなら犬か猫

小説：和泉はる／イラスト：秋鷲

ISBN：9784867169643

定価：781円（本体710円＋税10％）

発売日：2026年5月20日

https://kotonohabunko.jp/detail/inuneko/

○あらすじ

【子犬編】大雨の日、目覚めたら子犬になっていた私を助けてくれたのは不健康そうなお兄さんだった。決めました。激務の彼を散歩に連れ出し運動もさせて、健康的な人生へと導くのです！

【子猫編】異世界で冷静な執事さんと明るい領主様に拾われた子猫の私は、その可愛さでお邸の人達を虜にしている。そんなある日、大ピンチに見舞われた旦那様達を「愛されている猫ならでは」の方法で助けることに……！

――現実でハイスペック男子に溺愛される子犬と、異世界で陽キャのご主人様と冷静執事に溺愛される子猫。

もふもふに転生した女子が贈る、しあわせいっぱいの「愛され」物語。

特典情報

協力書店限定で、「特製しおり」（両面1種）をプレゼント！

▼詳細はこちら

https://kotonohabunko.jp/spcont/2605_tokuten/

一足先に作品のゲラを読んでいただいた皆様の感想を公開！

◎レビュアー

転生という設定をベースにしながらも、動物ならではの視点や愛らしい動きがとても丁寧に描かれており、終始ほっこりとした気持ちで読み進めることができました。 どちらの物語も、思いがけない出会いから始まり、最初は言葉が通じないもどかしさを抱えながらも、不器用で心優しい人々との間にかけがえのない絆が育まれていく過程がとても魅力的です。全体を通して、優しさと温もりをもらえる、心癒される素敵な作品です。

◎レビュアー

読んだら気持ちが変わるかもしれないから、読む前に一度考えた。 生まれ変わって犬か猫になるなら、猫がいいな。 犬を飼っていたから犬の方が好きだけど、厳しく躾けられるのは辛いし、気ままに振る舞っても猫ちゃんだから、で許される存在になるほうが生きやすそう。 犬編も猫編も良い飼い主さんに恵まれて、楽しそうで幸せそうで可愛い！ 飼われるならこんな人に飼われたいなぁと思う人達。 微笑ましくて可愛くて、癒される。もっと読んでいたかった。続刊希望。

◎レビュアー

あなたは犬派？猫派？ 私はどちらも飼っていたことがあり、どちらも好きなので選べない。 そんな私が目がさめたとき、犬になっていたら？猫になっていたら？という疑似体験が出来る本でした。 「犬」になったときの視点から語られる前半。 飼い主のお兄さんと友達からこんなに溺愛されたら、疲れているお兄さんが心配になるし、友達の優しい願いも叶えてあげたくなっちゃう。 文句なく「犬派」になろうかと思って後半の「猫」の視点からの話を読んでいたらこちらも、旦那様と執事さんから溺愛されちゃうんです。 こんなに溺愛されちゃうなら、もう犬でも猫でもいい。 でも溺愛されちゃうだけでなく、飼い主さんたちの心配もしなきゃいけないから、それはそれで大変。 人間だったときの記憶があるから、色々考えるのに言葉にできないから伝えられないもどかしさもある。 それでも伝えたい思いが強ければ、飼い主さんに伝わるんだなと感じました。 もふもふは最強で、愛され上手な「犬」と「猫」 思いっきり溺愛されて心が満たされました。

著者情報

小説：和泉はる（いずみ・はる）

小説投稿サイトで主に活動中。ハイファンタジーから現代ものまで幅広く手掛ける。投稿された『小麦と焼きたてパンの香り』『雪とワルツ』の2作品をベースに、新たに一冊の形にまとめた本書『生まれ変わるなら犬か猫』が初の書籍化作品となる。

イラスト：秋鷲（あきわし）

イラストレーター。『Honey Works』MVイラスト、『プロジェクトセカイ』イラスト、『にじさんじ』ビジュアルなど人気作を数多く手掛ける。秋葉原国際映画祭2024・海外展開賞受賞。

ことのは文庫は2025年に創刊6周年を迎えた、マイクロマガジン社のオトナ女子向けの文芸レーベルです。

累計7万部を突破した『わが家は幽世の貸本屋さん』シリーズや、人気爆発中のあやかし物語『おまわりさんと招き猫』シリーズ、テレビドラマ化もされた『さよならの向う側』など、あなたの心に響く様々な作品を出版しております。

ことのは文庫公式サイト：https://kotonohabunko.jp/

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マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

公式YouTubeチャンネルでは、ことのは文庫や清水晴木『さよならの向う側』、木爾チレン『夏の匂いがする』などの作品紹介動画を公開中！

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