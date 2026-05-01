【PARCELLE JEWELRY 横浜店（横浜高島屋）】5月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー横浜店（横浜高島屋 1階 アクセサリー売場）

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てるブランドです。

横浜高島屋 1階 アクセサリー売場のパーセル ジュエリー横浜店は、2026年4月に開店6周年を迎えました。日頃よりご愛顧いただいているお客様、ならびに関係者の皆さまに、心より御礼申し上げます。

5月のパーセル ジュエリー横浜店では、6周年への感謝を込めた限定ジュエリーをはじめ、新作ジュエリーと月替わりのイベントを通じて、宝石とジュエリーの魅力をご紹介いたします。

TOPICSでは、4月29日(水・祝)から5月5日(火・祝)まで横浜高島屋で開催される「特別ご優待会」への参加と、5月1日(金)から31日(日)まで実施するタカシマヤアプリクーポン企画をご案内いたします。特別ご優待会の期間中は、対象のお客様にパーセル ジュエリーの商品を10%OFFにてご案内いたします。また、タカシマヤアプリクーポン企画では、税込50,000円以上お買い上げのお客様を対象に、ジュエリーのアーム部分への彫り留めを1ピース進呈いたします

NEW ARRIVALSでは、横浜店6周年を記念した限定18本の6th Anniversary Pomponneをご紹介いたします。雫型（ペアシェイプ）とオクタゴンのデザインを新たに原型から制作し、バラ、ラベンダー、ポピー、スイセン、スイートピーの5種類の花から着想した色彩をリングに落とし込みました。

JEWELRY EVENTSでは、5月2日(土)・3日(日・祝)にSTONE marche、5月19日(火)にCARAVAN、5月25日(月)・26日(火)にTRUNK SHOWを開催いたします。5月の誕生石であるエメラルドと翡翠を中心にしたルースのご紹介、宮本陽子による宝石選びやお仕立てのご案内、真珠とコンクパールを用いたジュエリーまで、5月のイベントをご案内いたします。

※ PARCELLE JEWELRYのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

TOPICS

■ 10%OFF【4月29日(水・祝)～5月5日(火・祝)】特別ご優待会のお知らせ

パーセル ジュエリー横浜店では、4月29日(水・祝)から5月5日(火・祝)まで、横浜高島屋で開催される「特別ご優待会」に参加いたします。

期間中、高島屋のデビットカード・クレジットカード、タカシマヤ友の会カード、「スゴ積み」をご利用のお客様を対象に、パーセル ジュエリーの商品を10%OFFにてご案内いたします。

当日のご入会も対象となります。気になっていたジュエリーはもちろん、以前イベントなどでお迎えいただいたルースのお仕立てをご検討中のお客様にも、ご相談いただきやすい期間です。

※ タカシマヤポイントカードは対象外となります。

※ 催会場、食料品、特価品、そのほか一部対象外商品がございます。

※ ご優待の適用条件、対象商品、支払方法などの詳細は、横浜高島屋公式サイトまたは店頭スタッフまでお尋ねください。

横浜高島屋公式サイト：https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/yutai/

■ 【5月1日(金)～31日(日)】タカシマヤアプリクーポンご提示で彫り留め1ピース進呈

パーセル ジュエリー横浜店では、5月1日(金)から31日(日)まで、タカシマヤアプリクーポンをご提示のうえ、税込50,000円以上お買い上げのお客様を対象に、ジュエリーのアーム部分への彫り留めを1ピース進呈いたします。

お選びいただける石は、ダイヤモンド、ブルーサファイア、ルビーの3種類です。ジュエリーにさりげない彩りを添えたい方や、お仕立てにもう一つ表情を加えたい方にご利用いただける内容です。

画像は、リングのアーム部分に石を彫り留めした一例です。

本キャンペーンは、先着20名様限定でのご案内となります。彫り留めを承れるデザインや対象商品などの詳細は、パーセル ジュエリー横浜店スタッフまでお問い合わせください。

※ タカシマヤアプリクーポンのご提示が必要です。

※ 税込50,000円以上のお買い上げが対象です。

※ 一部対象外商品がございます。

※ 石の種類、対象デザイン、承り条件などの詳細は、店頭スタッフまでお尋ねください。

※ タカシマヤアプリの詳細は、高島屋公式サイトをご確認ください。

横浜高島屋公式サイト：https://www.takashimaya.co.jp/store/special/takaapp/

NEW ARRIVALS

■【限定18本】6th Anniversary Pomponne ― 6周年を記念した特別コレクション

パーセル ジュエリー横浜店は、2026年4月に開店6周年を迎えました。日頃よりご愛顧いただいているお客様への感謝を込めて、横浜店限定のPomponne（ポンポネ）を18本ご用意いたします。

今回の限定Pomponne（ポンポネ）では、雫型（ペアシェイプ）とオクタゴンのデザインを新たに原型から制作。横浜店メンバーが「4月に咲く花」をテーマに配色を考え、バラ、ラベンダー、ポピー、スイセン、スイートピーの5種類の花から着想した色彩をリングに落とし込みました。

バラは、情熱的な赤と、夢が叶うという意味を持つ青のバラをイメージした配色に。

ラベンダーは、青、ピンク、パープルが混ざり合うニュアンスカラーをもとに、淡い色合いから深みのある色調までを表現しています。

ポピーは、さまざまな花色を持つ華やかさから着想し、手元に明るい印象を添える配色に。

スイセンは、早春の光の中で黄金色の花びらが揺れる情景をもとに、花びらと葉、空とのコントラストを切り取るように組み合わせました。

スイートピーは、フリルのような花びらと豊かなカラーバリエーションをイメージし、春らしいやわらかな色彩に仕立てています。

横浜店の6周年を記念して生まれた、18本だけのポンポネ。花の記憶を宿した一点ものの彩りを、店頭でご覧ください。

JEWELRY EVENTS

5月のパーセル ジュエリー横浜店では、宝石そのものの個性をご覧いただく機会から、創業メンバーが店頭で直接ご案内する機会、一般販売前の新作や通常はご紹介機会の限られるジュエリーをご覧いただく2日間まで、内容の異なる3つのイベントを開催いたします。

5月2日(土)・3日(日・祝)のSTONE marcheでは、5月の誕生石であるエメラルドと翡翠を中心に、100石以上のルースをご用意いたします。大きさ、かたち、色の濃淡が異なる宝石を見比べながら、お好みの石をお選びいただけます。

5月19日(火)のCARAVANでは、創業メンバーの宮本陽子が店頭に立ち、宝石選びやジュエリーのお仕立てを直接ご案内いたします。ルース選び、デザインのご提案、お持ち込みルースのお仕立て、リフォーム、修理、メンテナンス、フルオーダーまで、お客様一人ひとりのご要望を幅広く承ります。

5月25日(月)・26日(火)のTRUNK SHOWでは、真珠をさまざまなデザインでご紹介いたします。「奇跡の真珠」とも呼ばれるコンクパールを留めたリングも2本のみご用意し、真珠ならではの静かな艶と、一粒ごとに異なる色や質感をご覧いただけます。

※ イベント開催日、開催時間に変更が出る場合がございます。

※ 商品数量には限りがございます。

【ご予約・お問い合わせ】

■ PARCELLE JEWELRY 横浜店：045-594-8851（直通）

イベント当日（特に初日）は時間帯によって混み合う場合がございます。落ち着いてご覧いただくためにも、事前のご予約をおすすめいたします。ご希望のお時間帯がございましたら、パーセル ジュエリー横浜店までお気軽にお問い合わせください。

また、商品に関するお問い合わせにつきましては、メールでの対応を承っておりません。恐れ入りますが、お電話にてお問い合わせいただけますようお願いいたします。

■ STONE marche ― 5月2日(土)・3日(日・祝)

毎月開催している「STONE marche（ストーンマルシェ）」は、買い付けたばかりのルースを、加工前の状態でご覧いただけるイベントです。100石以上のルースの中からお好みの石をお選びいただき、セミオーダーでジュエリーのお仕立ても承っております。会期中の対象ルースは、通常の約半額にてご紹介いたします。

5月のSTONE marcheでは、5月の誕生石であるエメラルドと翡翠を中心にご用意いたします。

エメラルドは、大きさ、かたち、色の濃淡が異なるルースを見比べながらお選びいただけます。初夏の気配を感じさせる鮮やかなグリーンから、深みを帯びた落ち着きのある色合いまで、同じ宝石でも一つひとつ異なる表情をご覧いただけます。

翡翠は、古くから権威や富の象徴としても珍重されてきた宝石です。やわらかく光を含むような質感と、落ち着きの中に奥行きを感じさせる色合いが魅力。カット石とは異なる穏やかな存在感があり、日常の装いにもなじみやすい宝石です。

また、誕生石以外にも、新緑を思わせるグリーンの宝石や、人気シリーズのPomponne（ポンポネ）、Mille Gothique（ミルゴシック）に留められるルースもご用意いたします。店頭では、選んだ石に合わせたデザインのご提案も承っております。

ゴールデンウィークのお出かけにあわせて、多彩なルースをご覧ください。

■ CARAVAN ― 5月19日(火) ― 創業メンバー・宮本陽子が来店

「CARAVAN（キャラバン）」は、パーセル ジュエリー創業メンバーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）が各店舗を巡回し、宝石やジュエリーに関するご相談を直接承るイベントです。宮本は、バイヤー兼デザイナーとして、宝石の買い付けや商品企画にも携わっております。

会期中は、通常は店頭に並ぶ機会の少ないルースや、買い付け後まもない宝石なども交えながら、お客様一人ひとりのお好みやご希望を伺い、ジュエリーとしての仕立て方をご提案いたします。

ルース選びからデザインのご提案、お持ち込みルースのお仕立て、リフォーム、修理、メンテナンス、フルオーダーまで、ジュエリーに関する幅広い内容を宮本が直接承ります。すでにお持ちのジュエリーを活かしたい方、新たにご自身だけの一点ものを仕立てたい方にも、具体的にお話しいただける機会となっております。

ゆっくりとご覧いただくため、ご来店はご予約をおすすめしております。パーセル ジュエリー横浜店（電話：045-594-8851（直通））までお問い合わせください。

■ TRUNK SHOW ― 5月25日(月)・26日(火)

毎月2日間のみ開催する「TRUNK SHOW（トランクショー）」は、一般販売前の新作ジュエリーや、通常は店頭でのご紹介機会が限られるコレクションをいち早くご覧いただけるイベントです。月内で最も多彩なジュエリーが揃う2日間となっております。

5月のTRUNK SHOWでは、真珠をさまざまなデザインでご紹介いたします。

草花を思わせる有機的なかたちや、やわらかな曲線を描くシルエット。それぞれのリングに合わせて、色、艶、サイズの異なる真珠を選びました。一粒一粒は小さくとも、肌の上で静かに艶を返し、デザインの中でふっと目を引く存在に。真珠ならではのやわらかな光が、リングの表情を引き立てます。

また、「奇跡の真珠」とも呼ばれるコンクパールを留めたリングも、2本のみご用意いたします。やわらかなピンクや、ほんのりと橙を帯びた色合い、表面に現れる「火焔模様」は、見る角度によって異なる表情を見せます。採れる数が限られ、同じものが二つとない希少性も、コンクパールの魅力のひとつです。整いすぎないかたちや、自然が描いた色のゆらぎにも、一粒ごとの個性が宿ります。

強い輝きで惹きつける宝石とはまた異なる、真珠の静かな艶。光の中で変わる色や質感を、ぜひ店頭でご覧ください。

パーセル ジュエリー横浜店

パーセル ジュエリー横浜店（横浜高島屋1階）は、2026年2月18日(水)にリニューアルオープンいたしました。売場面積を約2倍へと拡張し、ゆとりある環境のもとで宝石と向き合っていただける空間となっております。店内は恵比寿本店の意匠を継承し、ブラウンを基調にグリーンを配した落ち着きのある設計といたしました。柔らかな灯りのもと、一点もののカラーストーンジュエリーから日常に寄り添うお仕立てまで、宝石の個性と手仕事の精度を間近にご覧いただけます。“煌めきへの窓口”として、お一人おひとりの想いに耳を傾けながら、パーセル ジュエリーの世界観を丁寧にお伝えしております。

○ 店長：貝瀬（@haruka__parcelle(https://www.instagram.com/haruka__parcelle/)）

○ 店舗：〒220-8601 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 高島屋横浜店 1階 アクセサリー売場

○ 電話：045-594-8851(直通)

○ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_yokohama/

◯ 営業時間：午前10時～午後8時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE渋谷 3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■ オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】オープン！

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE」がオープン。

ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。

オンラインストア限定コレクションをはじめ、新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、ストアならではの特典も多数ご用意しております。

実店舗同様に、みなさまのお越しをお待ちしております。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。