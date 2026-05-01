美麗なゲームイラストを使用したオンラインくじ「ゲーム「CRYSTAR -クライスタ-」ラッフルくじ」が発売決定！～豪華ビジュアルを堪能できるラッフルくじ限定景品が多数登場～

フォッグ株式会社

オンラインくじプラットフォーム「RAFFLE」を運営するフォッグ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：関根 佑介、以下「フォッグ」）は、作品の世界観と美麗なイラストをそのまま景品に落とし込んだ「ゲーム「CRYSTAR -クライスタ-」ラッフルくじ」を、オンラインくじサイト「RAFFLE」にて発売することを決定いたしました。

美麗なグラフィックを贅沢に景品デザインへと昇華させ、本作の圧倒的なビジュアルを細部まで楽しめる没入感の高いアイテムを揃えました。

注目は、キービジュアルを大迫力で堪能できる上位賞です。

「A賞 タペストリー」や「B賞 布ポスター」は、細部まで描き込まれた美麗なイラストを贅沢に使用しており、飾るだけでお部屋が「CRYSTAR -クライスタ-」の世界に染まります。

さらに、キャラクターたちの印象的な表情を切り取った「D賞 缶バッジ」や、コレクション性の高い「E賞 ミニブロマイド」など、さまざまなアイテムをラインナップしております。

【くじの実施概要】

商品名：ゲーム「CRYSTAR -クライスタ-」ラッフルくじ

販売期間：2026年05月01日（金）19:00～2026年05月31日（日）23:59

販売価格：1回 770円（税込） / （配送手数料を含まない）

送料：配送手数料として初回660円（税込）と初回以降 10回ごとに 660円（税込）がかかります。

販売サイト：オンラインくじサイト「RAFFLE」

ご購入はこちら：https://raffle-kuji.jp/lotteries/1299

商品発送時期：2026年8月下旬予定

【景品ラインナップ】

A賞：タペストリー 全1種

B賞：布ポスター 全3種

C賞：アクリルスタンド 全5種

D賞：缶バッジ 全10種

E賞：ミニブロマイド 全10種

20連特典：【選べる！】C賞アクリルスタンド全5種

Wチャンス第1弾：【当選者1名様】B賞布ポスター1

Wチャンス第2弾：【当選者1名様】B賞布ポスター2

Wチャンス第3弾：【当選者1名様】B賞布ポスター3

※景品デザイン及び、写真はイメージです。

状況により、デザインや仕様が変更となる可能性がございます。

最新情報は、RAFFLE公式Xをチェック！

＜RAFFLE公式X＞https://x.com/Raffle_info

＜くじ購入はこちら＞https://raffle-kuji.jp/lotteries/1299

【掲載用クレジット（権利表記）】

(C) FURYU CORPORATION

【会社概要】

会社名： フォッグ株式会社

所在地： 東京都渋谷区渋谷1-19-5 渋谷董友ビルＶ 2階

代表者： 関根 佑介

URL： https://fogg.jp/

これからの"あたりまえ"を創りつづける

小説「80日間世界一周」の主人公であり、自分が信じる世界に向けて周りがなんと言おうとやりきる冒険家「フィリウス・フォッグ」が社名の由来。

「楽観・情熱・信念・想像・挑戦・自由・冒険」をキーワードに、枠にとらわれず自由に楽しみながら挑戦しつづけ、今までの行動や文化が効率化・能率化するような新たな価値と未来を創造していきます。

【本件に関するお問い合わせ】

＜RAFFLE問い合わせ先＞

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