韓国発人気キャラクター「エスターバニー リトル」がマックハウスと初コラボ

ジーイエット株式会社

ジーイエット株式会社（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：石野孝司）は、韓国系アメリカ人アーティスト、エスター・キム氏が手掛ける世界的人気キャラクター「ESTHER BUNNY（エスターバニー）」の新ブランド「ESTHER BUNNY little（エスターバニー リトル）」とマックハウスとの初コラボレーションアイテムを2026年5月１日（金）より販売開始いたします。

「エスターバニー リトル」は、エスターバニーたちの幼いころを描いた新ブランドです。丸みのあるフォルムやふんわりと柔らかなトーンの世界観が、SNSを中心に「可愛すぎる」と話題を呼んでいます。

本コラボ―レーションでは、今すぐ着たいレディースアパレルやキッズアイテムから、毎日持ち歩きたくなるキュートな雑貨まで多彩なアイテムを取り揃え、全国のマックハウスおよび公式オンラインストアにて限定販売いたします。

■コラボレーションの背景：毎日のコーデを「最強に可愛く」アップデート！

自分らしく自由でファッショナブルな姿を描いた「ESTHER BUNNY（エスターバニー）」は、SNSを中心にZ世代のトレンドアイコンとして圧倒的な支持を集めています。「ESTHER BUNNY little（エスターバニー リトル）」は、エスターバニーたちの幼い頃をモチーフにした新ブランドです。

今回の「エスターバニー リトル」とのコラボレーションでは、マックハウスが培ってきた「着心地の良さ」に、今の気分にぴったりの「ストリート＆ガーリー」な「エスターバニー リトル」のエッセンスをプラス。キュートなアートワークとトレンドのシルエットが融合し、着るだけで気分が上がる“主役級”のラインナップが完成しました。

ガーリーな世界観を詰め込んだTシャツ、パーカー、ルームウェアなどのレディースアイテムやキッズアイテムのほか、キャップやパスケースなどの雑貨まで、バラエティに富んだ展開となっています。

また、本コラボレーションアイテムはマックハウスでの限定販売となります。

■「ESTHER BUNNY little」について

＜ESTHER BUNNY little（エスターバニー リトル）＞

「ESTHER BUNNY little（エスターバニー リトル）」は、「ESTHER BUNNY（エスターバニー）」の幼い頃が愛らしく表現されたキャラクターです。少し背伸びをしながら素敵なお姉さんになることを夢見て日々奮闘する、“リトルバニー”たちのピュアでラブリーな姿は、見る人の心を癒やす優しいタッチとなっています。まっすぐ伸びた短い耳やふんわりと柔らかいトーン、丸みのあるフォルムは、唯一無二の愛らしさを放っています。

＜ESTHER BUNNY（エスターバニー）＞

ロサンゼルスに生まれて10代を東京で過ごした韓国系アメリカ人アーティストで、多様な文化や価値観に触れてきたエスター・キム氏のデザインによるキャラクター「ESTHER BUNNY（エスターバニー）」。ファッショニスタで、愛くるしいピンクのバニーは、キュートな魅力たっぷりのキャラクターです。アジアを中心に世界中で愛され、日本では「Love MySelf」をテーマに本格始動。世代や文化を超えた独特な世界観が多くの共感を呼び、Z世代から大人世代まで幅広く人気を集めています。

WEBサイト： https://estherbunny.jp/(https://estherbunny.jp/)

X： https://x.com/estherbunny_jp(https://x.com/estherbunny_jp)

Instagram： https://www.instagram.com/estherbunny_jp/

■販売アイテム紹介（一部をご紹介）

「エスターバニー リトル」とのコラボレーションアイテムの中から、一部をご紹介いたします。

【レディース】

スプレー風Tシャツ

カラー展開：3カラー （WHITE､PINK､BLUE）

価 格 ：\2,790（税込）

【レディース】

ぷっくりプリントTシャツ

カラー展開：3カラー（PINK､BLACK､PURPLE）

価 格 ：\2,790（税込）

【レディース】

耳付きパーカー

カラー展開：3カラー（WHITE､PINK､PURPLE）

価 格 ：\3,290（税込）

【キッズ】

スパンコールTシャツ

カラー展開：2カラー（PINK､PURPLE）

価 格 ：\2,490（税込）

【キッズ】

肩あきTシャツ

カラー展開：2カラー（WHITE、BLUE）

価 格 ：\2,490（税込）

ツイルCAP カラー展開：2カラー（WHITE､PINK） ／価格：\1,490（税込）

メッシュCAP カラー展開：2カラー（WHITE､PURPLE）／価格：\1,490（税込）

パスケース カラー展開：2カラー（PINK､PURPLE） ／価格：\1,100（税込）

３Pソックス ／価格：\1,100（税込）

■販売概要

本コラボレーションアイテムは、2026年5月1日（金）から全国のマックハウスの限定店舗と公式オンラインストアにて販売開始いたします。

＜販売概要＞

販売開始日：2026年5月1日（金）

販売店舗数：レディース164店舗／キッズ137店舗

▶マックハウス公式オンラインストア

https://www.mac-house.co.jp/(https://www.mac-house.co.jp/)

【会社概要】

ジーイエット株式会社

所在地：東京都杉並区梅里一丁目7番7号

事業内容：衣料品ならびに雑貨商品の販売、投資事業

【各種リンク】

コーポレートサイト

https://gyet.co.jp

ニュース一覧（広報）

https://gyet.co.jp/news

ニュース一覧（IR）

https://gyet.co.jp/ir/ir-news

【本件に関するお問い合わせ】

ジーイエット株式会社 管理部広報IRグループ 堀池 TEL：03-3316-1911