プロeスポーツチーム「REIGNITE」が、チーム設立5周年を記念した特別なPOPUPイベントを開催！

株式会社コアテック

株式会社コアテック（本社：東京都目黒区）が運営するグローバルeスポーツチーム「REIGNITE」は、数多くのファンの皆様に支えられ、2025年12月3日に設立5周年を迎えました。

設立5周年を記念し、REIGNITEは5月9日（土）にPOPUPイベント『REIGNITE 5th Anniversary Event』を開催いたします。

「WATERRAS COMMON（千代田区神田淡路町2丁目101番地）」で開催されるこのPOPUPでは、リニューアルされたREIGNITEの新Basicシリーズアパレル「BASIC TEE Ver.2」を販売。

人気アパレルとして販売していたBasicシリーズを、現代のトレンドを取り入れて一新。

価格も見直し、どなた様にもお手に取っていただきやすくなりました。

また、このイベントではREIGNITE所属の選手やストリーマーと会場でご交流頂けます。

REIGNITEのイベントでは定番の「Meet&Greet」では、Apex Legends部門、VALORANT部門、ストリーマー部門とそれぞれお話しいただける貴重な機会となっております。

そして、現在国内のトップシーンで活躍している「Apex Legends部門」、「VALORANT部門」はそれぞれトークショーを実施！

Apex Legends部門トークショーでは、選手・コーチとストリーマーのDizzyに加えて、スペシャルゲストとしてZETADIVISIONから「すでたき」が、REJECTから「1tappy」がイベントに参加。(敬称略)

VALORANT部門トークショーでは、部門所属の選手に加えて、共同運営のパートナーとしてタッグを組んでいるNOEZ FOXXからチームオーナーの「ふぉい」と、大人気MCの「Oooda」がイベントに参加。

このイベントでしか聞けない裏話や、ファン参加型のコンテンツがお楽しみいただけます。

さらに、本POPUP内で商品をご購入いただいた方には、チーム設立5周年を記念して作成した「限定ZINE」をもれなくプレゼント！

REIGNITEの全部門をより深く知ることが出来る、この機会だけの大変貴重なマガジンとなっています。

ぜひこの機会にお手に取りください。

チーム5周年を記念して開催する本イベントへの、皆様のお越しをチーム一同心からお待ちしております。

イベント特設URL : https://reignite.jp/5th-anniversary-event/

改めて、ファンの皆様の暖かいご声援で、私たちは5周年を迎えることが出来ました。

これからもファンの皆様の声を大切にし、より強く、より魅力的なチームを作り上げてまいります。

今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。

【REIGNITEについて】

新たなチームのコンセプトを「Global Japanese esports team」＝「世界に通用する日本のeスポーツチーム」と定め、日本で生まれたeスポーツチームとしての誇りを胸に、「自国文化の発信」と「各タイトルでの世界一」をミッションとして、国内外から愛されるチームを目指し様々なビジョンを展開しています。

esports事業：Apex Legends、ポケモンユナイト、e-Motorsports、PUBG MOBILE、VALORANT 「REIGNITE FOXX」

【GAWONについて】

「GAWON」は、eスポーツ専門グッズ制作ブランドとして2025年に誕生しました。

ブランドコンセプトである「揺れ動かない」を基に、プレイヤーが自分自身を表現し最高のパフォーマンスを発揮できるGEARを提供します。

私たちは、ゲーミングギアを通じて、eスポーツ業界に彩りを提供いたします。

HP : https://d-clutch.co.jp/

【スポンサー企業様募集】

REIGNITEはスポンサーとしてチームをご支援いただける企業様を募集しております。

チームの活動や理念に共感していただき、eスポーツの舞台で共に歩んでいただける企業様と、勝利の喜びを分かち合いながら、双方の事業にとってプラスとなる「パートナー」としての関係性を構築していきたいと考えております。

ご興味をお持ちいただけた企業様は、ぜひお気軽にHPからお問い合わせください。

REIGNITE お問い合わせフォーム : https://reignite.jp/contact/

【チーム公式HP】

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SHOP : https://shop-reignite.com/

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