関東最大級の沖縄カルチャーフェス「OKINAWA FES Milafete」が北海道に初上陸！『OKINAWA FES Milafete HOKKAIDO』2026年9月に初開催決定！

ミラフェート株式会社

OKINAWA FES Milafete HOKKAIDO 実行委員会（実行委員長：片桐 大）は、OKINAWA FES Milafete 実行委員会および株式会社レンタコム北海道と連携し、北海道エリアにおける開催に向け、新たに実行委員会を発足いたしました。また本実行委員会のもと、2026年9月5日（土）・6日（日）の2日間にわたり、エスコンフィールドHOKKAIDOにて『OKINAWA FES Milafete HOKKAIDO』を初開催することを決定いたしました。

これまで「OKINAWA FES Milafete」は、“REAL OKINAWA”をテーマに、沖縄の音楽・文化・食・人の魅力を全国へ発信するイベントとして、主に首都圏を中心に展開してまいりました。

今回さらなる地域展開および持続的な開催体制の構築を見据え、北海道エリアにおける開催にあたり、地域に根ざしたネットワークと運営基盤を有する株式会社レンタコム北海道と連携し、新たに実行委員会を組成いたしました。

本イベントでは、沖縄を代表するアーティストによるライブパフォーマンスをはじめ、沖縄ならではのフードや物産の出店など、多彩なコンテンツを展開予定です。音楽・食・文化といった“沖縄の魅力”を一度に体験できる場として、北海道にいながら本場の空気感を楽しめるイベントを目指します。

また本取り組みでは、エンターテインメントと物販・飲食を掛け合わせた複合型イベントとして、来場者体験の向上とともに、持続可能なイベント運営の実現を目指します。

なお、出演アーティストおよび出店者の詳細については、順次発表してまいります。

またチケット販売は、5月中旬頃を予定しております。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156840/table/8_1_039f37c89e946bd83f2cadad37fc4d0c.jpg?v=202605020951 ]

※本イベントは有料開催を予定しており、チケット販売に関する詳細は、公式サイト等にて順次発表いたします。

※なおチケット販売は、【2026年5月中旬頃】を予定しております。

■ OKINAWA FES Milafete HOKKAIDO 実行委員会概要

株式会社レンタコム北海道

代表取締役社長 ：⽚桐 大

所在地 ：北海道札幌市中央区南1条東7丁目2-4 カタギリ・コーポレーションビル

主な事業内容 ：オフィス用品・IT機器・イベント関連機器のレンタルおよび販売事業、

マルチメディア事業、ドローン事業 等

HP ：https://www.katagiri-g.com/rentacom/

ミラフェート株式会社

代表取締役 ：笠井 誉文

所在地 ：沖縄県那覇市安里1-1-58 光生ビル303

主な事業内容：イベント制作、映像制作、Web制作、マーケティング全般 等

HP ：https://www.milafete.co.jp/