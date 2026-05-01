【コメント】ミュージカル『メリー・ポピンズ』まもなく日本公演通算250回！メリー・ポピンズ役・濱田めぐみ＆バート役・大貫勇輔スペシャルコメント到着

株式会社ホリプロ

3月より、渋谷・東急シアターオーブにて公演中のミュージカル『メリー・ポピンズ』が5月6日（水・祝）17:30公演をもって、日本公演通算250回を迎えます。

2018年の日本初演後、2022年、2026年と公演を重ねてきた本作。250回目の公演に合わせて初演よりメリー・ポピンズ役を務める濱田めぐみとバート役の大貫勇輔より記念コメントが到着。長きに渡って公演を共にしてきた二人ならでは思い出やお互いへの思いを語りました。



東京公演は、東急シアターオーブにて5月9日(土)まで上演。

その後、大阪・梅田芸術劇場メインホールにて5月21日(木)～6月6日(土)まで上演。大阪公演でのカーテンコール一部撮影OKや開幕記念ステッカー配布も決定。

日本公演通算250回となる5月6日(水・祝)17:30公演では、休憩中、終演後に設置している劇場入口のフォトスポットが特別バージョンに！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8HPqDg0wFZQ ]

濱田めぐみ＆バート役・大貫勇輔スペシャルコメント

日本公演通算250回にあたって

〈濱田めぐみ〉

オーディションを含めると約12年間この作品に関わっていて、人生で一番長く演じている役になります。自分でも言われるまで気づかず、とても驚いています。以前にも回数を重ねて演じた役はありましたが、メリーが一番馴染んでいる感覚があります。舞台上にいると、自分のような、自分じゃないような気持ちになることもあり、完全に同一化している気がします。大貫さんとは初演からずっと一緒に演じていて、お互いに安心感を持ちながら演じています。

〈大貫勇輔〉

とても長い時間この作品に関わっている実感があります。濱田さんと一緒に演じているとなんとも言えない実家に帰ってきたような安心感を感じて、ほっとした気持ちで演じているのですが、最後のシーンでは、本当にお別れするような切ない気持ちになります。それが芝居なのか、自分自身の気持ちなのか曖昧になるときがあり、自分とバートという役がフィットしているのを感じます。そんな体験ができる役やこの作品に出会えたことを感謝しています。

オーディションの思い出

〈濱田めぐみ〉

ロンドンでの公演も観ており、オーディションを受けた時には自分ではメリー役は大変すぎて無理かもしれないと思っていました。今では、メリーが自分を捕まえに来てくれたような不思議な縁を感じています。

〈大貫勇輔〉

自分にとっては人生を変えた出来事です。恩師のような方に「バートはあなたに合っているんだから、絶対にゲットしないといけない。受からなかったら事務所を辞めなさい」と言われ、絶対に受からなくてはという思いでオーディションに挑みました。初演の稽古の時は死に物狂いでしたし、公演を重ねた今、思うことは作品に出会うべくして出会っているんだと運命的なものを感じます。今の僕があるのは間違いなく『メリー・ポピンズ』のおかけだと思っています。

公演を通して印象に残った出来事

〈濱田めぐみ〉

初演のプレビュー公演1公演目で最後メリーが飛んでいくときに上で装置が止まってしまって！どうしようとなっているときに、止まったことに気づいた客席の子供が「頑張れ、メリー！」と声をかけてくれ、「頑張るよ！でも帰るの嫌になっちゃった」と返しました。その後もスパカリを歌ったり、途中から出てきてくれたバートと掛け合いをして乗り越えることができました。

〈大貫勇輔〉

同じく、初演のプレビュー公演1公演目での出来事です。劇場全体がどうするってなっている空気のなかで「メリー、何やってるの？」と出ていきました。別機材でメリーが救出されている間も、ダンスを踊って、お客さんの注目が機材に集まらないようにしました。このアクシデントをきっかけに「この二人なら何か問題が起きても、メリーとバートとして解決してくれる」と本国のスタッフたちが信頼してくれましたね。

作品を愛してくださるファンの方へ

〈濱田めぐみ〉

初演から8年が経ち、ご覧になってくださっているファンのみなさまとキャスト・スタッフ全員で、ミュージカル『メリー・ポピンズ』を育ててきたと感じています。観に来てくださる方も自分も8年間で色々と変化はあったかもしれませんが、この作品をこれからも大事に育てていって、作品の持つメッセージを大切に長く上演していけたらと願っています。

〈大貫勇輔〉

どんどんAIや新しいものが入ってくる時代ですが、アナログな人の温もりや幸せを肌で感じられるようなものはこれからも残っていきますし、必要なものだと思っています。だからこそ、この作品が持つ核を失わずにこれから先も続いていってほしいです。これから先もバートを演じたいですし、毎公演で奇跡が起こせるように一公演、一公演、演じていきたいと思います。

大阪公演 全公演カーテンコール一部撮影OK！

カーテンコールでメリーが登場し、バートがメリーにあることをし終えて、桜の花びらが降りはじめた後は撮影OK！

※スマートフォン(携帯電話)のみ撮影可能。デジタルカメラや一眼レフ、三脚等での撮影は禁止とさせていただきます。

※フラッシュ撮影はご遠慮ください。

※安全のため、自席からの撮影に限らせていただきます。移動されての撮影はご遠慮ください。

※撮影後はSNSにてシェアしていただくことが可能です。その際はぜひ「#メリーポピンズ2026」をつけて投稿をお願いいたします！

※内容は変更になる場合がございます。

大阪公演開幕記念！ステッカープレゼント

大阪公演の開幕3公演にご来場いただいたお客様全員に＜オリジナルステッカー＞をプレゼント！それぞれの公演で違うメリーのステッカー全3種をご用意！限定デザインで、スマートフォンのカバーに入れることもできます！



【対象公演】

5月21日(木)18:00 メリー役：朝夏まなと

5月22日(金)13:00 メリー役：笹本玲奈

5月22日(金)18:00 メリー役：濱田めぐみ



※各回、お一人様につき 1枚限り、ご入場時にお渡しいたします。

※来場者限定プレゼントは会場でのお渡しに限ります。発送などの対応はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※該当公演が中止の場合はチケット払い戻しをさせていただくとともに特典のお渡しはございません。

特別番組TVerにて無料見逃し配信中！

特別番組「ミュージカル『メリー・ポピンズ』驚きのマジカルナンバーが語る舞台の裏側」

“3時のヒロイン”が、秘密が詰まった魔法の舞台裏に潜入！

この春開幕するミュージカル『メリー・ポピンズ』の魅力を、“数字”という意外な切り口からひも解く！

▼見逃し配信はこちら（TVer）

https://tver.jp/episodes/epquvdl4i8

東京公演チケット詳細

＜公演スケジュール＞

プレビュー公演：2026年3月21日(土)～3月27日(金)

東京公演：2026年3月28日(土)～5月9日(土)

会場：東急シアターオーブ

○星取り・キャストスケジュール＞＞(https://marypoppins2026.jp/ticket.html#tokyo)

詳細はこちら▼

https://marypoppins2026.jp/ticket.html#tokyo

大阪公演チケット詳細

＜公演スケジュール＞

期間：2026年5月21日(木)～6月6日(土)

会場：梅田芸術劇場メインホール

○星取り・キャストスケジュール＞＞(https://marypoppins2026.jp/ticket.html#osaka)

詳細はこちら▼

https://marypoppins2026.jp/ticket.html#osaka

公演概要

ミュージカル『メリー・ポピンズ』

特別協賛：Ｓｋｙ株式会社

企画制作：ホリプロ／東宝

主催：ミュージカル『メリー・ポピンズ』製作委員会

＜キャスト＞

メリー・ポピンズ：濱田めぐみ／笹本玲奈／朝夏まなと（トリプルキャスト）

バート：大貫勇輔／小野田龍之介／上川一哉 （トリプルキャスト）

ジョージ・バンクス：小西遼生／福士誠治 （Wキャスト）

ウィニフレッド・バンクス：木村花代／知念里奈 （Wキャスト）

バードウーマン／ミス・アンドリュー：島田歌穂／樹里咲穂（Wキャスト）

ブーム提督／頭取：コング桑田／丹宗立峰 （Wキャスト）

ミセス・ブリル：浦嶋りんこ／久保田磨希 （Wキャスト）

ロバートソン・アイ：石川新太／DION（Wキャスト）

ジェーン・バンクス：市川桃子／久住星空／辻 乃之花／室岡星愛（五十音順）

マイケル・バンクス：張 浩一／中西 縁／中込佑玖／深澤 統（五十音順）

ノースブルック：石川 剛

ミセス・コリー：小島亜莉沙

ケイティ・ナナ：福満美帆

ヴォン・ハスラー：小林遼介

ネーレウス：高橋慈生

ミス・ラーク：吉田玲菜

ヴァレンタイン：東間一貴

＜スウィング＞

伊藤稚菜、工藤 彩、齋藤信吾、高瀬育海、高田実那、高山裕生、水島 渓

岩下貴史、小形さくら、熊澤沙穂、今野晶乃、

咲良、清水 錬、白山博基、照井裕隆、中原彩月、

長澤仙明、西村実莉、廣瀬喜一、MAOTO、吉岡慈夢

（五十音順）

＜ストーリー＞

1910年のロンドン、チェリー・ツリー・レーンに住むバンクス家。一向に子守が居つかないこの家に、メリー・ポピンズが舞い降りてくる。魔法で部屋を片付けたり、カバンから何でも取り出したり不思議な力を持つメリーと、煙突掃除屋のバートと過ごす素敵な毎日に、子供たちは大喜び。一方、父ジョージは銀行でのある融資をきっかけに、苦境に立たされてしまう。しかしこの出来事をきっかけに、バンクス家は家族の幸せを見つけ、それを見届けたメリーは、また空へ帰っていくのだった。

＜公式HP＞https://marypoppins2026.jp/

＜公式X＞https://x.com/marypoppinsjp

＜公式Instagram＞https://www.instagram.com/marypoppinsjp/

#メリーポピンズ #メリーポピンズ2026