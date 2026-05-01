福井県小浜市「なむなむ若狭おばま八ヶ寺巡りキャンペーン」開催中！

一般社団法人若狭おばま観光協会なむなむ若狭おばま八ヶ寺巡り開催中！

若狭おばまに点在する古刹「八ヶ寺（はちかじ）」を、オリジナルの手拭い守りとともに巡る特別な企画です。

共通拝観券は、3つのお寺を拝観できる3枚綴りとなっており、気軽に八ヶ寺巡りをお楽しみいただけます。

さらに、八ヶ寺それぞれの仏像が描かれた手拭い守りには、各寺の印を集めることができ、巡るごとに思い出が形として残ります。旅の記念としても嬉しい、価値ある一品が手に入るのも大きな魅力です。

（手ぬぐい守りは多田寺でご祈祷を受けています！）

観光と信仰文化を掛け合わせた体験型コンテンツとなっています。

キャンペーン概要

■なむなむ若狭おばま八ヶ寺巡りキャンペーン

■キャンペーン期間（共通拝観券利用可能期間）

２０２６年３月20日（金・祝）～２０２６年６月30日（月）

■キャンペーン内容

限定手ぬぐい守り＋共通拝観券（３枚）の販売

※共通拝観券１枚につき１寺拝観可能

■販売価格

２,２００円（税込）

■販売場所

・若狭おばま観光案内所

住所：福井県小浜市駅前町６－１ TEL：０７７０－５２－３８４４

・明通寺

住所：福井県小浜市門前５－２１

・多田寺

住所：福井県小浜市多田２９－６

■特典

・仏像イラスト入りポストカード授与

■てぬぐい守りについて

各お寺を代表する仏像のイラストが入った手ぬぐい型の「お守り」です。

多田寺でご祈祷を受けており、ハスの花の上に各お寺の印を押していただけます。

■企画・運営

一般社団法人若狭おばま観光協会

■共催

持宝会

なむなむ若狭おばま八ヶ寺巡り :https://wakasa-obama.jp/special/eight-temple-cp/

歴史ある八ヶ寺を巡る、若狭おばまならではの文化体験と癒し体験

若狭国（わかさのくに）の中心に位置する小浜は、古代、奈良や京の都の食文化を支える「御食国（みけつくに）」として、また、海を渡って往来する人と物資の玄関口として、重要な役割を持つ拠点として存在していました。

そのような背景から、小浜には古くから多くの寺院が建立され、現在も国宝や重要文化財を中心とした古刹や仏像が数多く現存しています。

特に、若狭おばまを代表する八つのお寺

明通寺 / 神宮寺 / 萬徳寺 / 多田寺 / 妙楽寺 / 羽賀寺 / 圓照寺 / 国分寺

は「八ヶ寺」と呼ばれています。

八ヶ寺では、山裾にひっそりと佇む本堂や、時代によって異なる表情を作り出している仏像に、驚くほど近くで出会えます。

八ヶ寺は、地域の人々によってよく守られてきた祈りの場として、地域の歴史やこころを、やさしく伝えてくれおり、歴史と信仰が今も息づく地域の魅力を感じることができます。

若狭おばま八ヶ寺巡りとは :https://wakasa-obama.jp/special/obama-eight-temples/

企画の背景

十一面観音菩薩立像（羽賀寺）

小浜市では、日本遺産ストーリを軸に文化資源の保存と活用を一体的に進めています。本キャンペーンは、その取り組みの一環として、日本遺産構成文化財であり、若狭おばまを代表する観光資源でもある寺院や仏像といった文化財を“巡る体験”として提供し、来訪者の理解促進と地域の魅力発信の強化を図るものです。

また、小浜市にはさまざまな観光資源・文化資源がある中、それらを「癒し」をテーマに繋いでいく取組も行なっており、本企画はまさしく「文化×観光=癒し」を実現する取組となっています。

一般社団法人若狭おばま観光協会について

名称：一般社団法人若狭おばま観光協会

目的：小浜市及び若狭湾地域における観光事業の振興と宣伝活動、情報提供を通じた観光客の誘致を積極的に展開し、産業、経済の発展に寄与する

事業内容： 観光ポータルサイトの運営や、SNSを活用した情報発信、観光パンフレット等の製作、営業活動、メディア出稿宣伝などのセールス・イベント出展、広域連携事業、若狭おばま観光案内所の運営

事務局：〒917-0077 福井県小浜市駅前町６－１

営業時間：平日９：００～１７：００

TEL：０７７０－５２－３８４５

FAX：０７７０－５２－３８４６

E-Mail：office@wakasa-obama.jp