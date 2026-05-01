【新サービス】Ragate株式会社、OpenClaw AX 提供開始

Ragate株式会社OpenClaw AX サービスページ

Ragate株式会社(https://www.ragate.co.jp/)（以下、ラーゲイト、所在地：東京都中央区、代表取締役：益子竜与志）は、企業向けAI-Native Workspace「Openclaw AX」を正式リリースしました。



Openclaw AXは、基幹・SFA・CRM・DWHなどの業務データを横断しながら、普段利用しているチャットツール上でAI活用を実現するサービスです。

私たちは、AI導入の本質は「高額な個別開発」ではなく、「最適化・省力化された仕組みを、現場で当たり前に使い続けられること」にあると考えています。

Slack・Teams等の既存チャットに統合し、Openclaw／ClaudeCode／MCP／Amazon Bedrock（Claude）を一体運用。導入から定着までをラーゲイトが伴走支援します。

▶ (https://openclaw.ragate.co.jp/)サービス詳細・お問い合わせはこちら(https://openclaw.ragate.co.jp/)

リリース背景「AXの現場で起きていた“3つの非効率」

サイト上で月額・TCOの資産が可能

※料金は随時改定されますので、最新情報はお問い合わせください

多くの企業でAI導入が進む一方、現場では次の課題が顕在化していました。

- 人月ベースのコンサル・開発に依存し、コストが継続的に肥大化しやすい- プロジェクト都度の体制構築で、再現性あるナレッジが蓄積しにくい- AIの最新動向の追従負担が顧客側に残り、本来業務を圧迫する

Openclaw AXは、この構造課題に対し「ナレッジ×パッケージ×最先端技術」で応えることを目的に設計されています。

Openclaw AXの提供価値

OpenClaw AXの導入プロセスについて

Openclaw AXは、単なるツール導入ではなく、業務運用へ定着するまでを含む実装型サービスです。

専門知識不要：普段のチャットに話しかけるだけで利用可能

組織定着前提：長期記憶・スキル・MCP拡張と継続チューニングを運用に内包

最短2週間で本番稼働：ミニマム要件定義から環境構築・統合まで一貫対応

Ragateの想い

本サービスリリースに関してのラーゲイトの想い

Openclaw AXの思想は明確です。

「AI導入に、高額な人月・コンサル・開発は、常に必須ではない。」

私たちは、Openclawと最先端LLMの統合により、顧客がAIキャッチアップに追われない構造をつくります。

業務ドメインごとにAI製品を乱立させず、チャットを入口に、MCP・Skill・ClaudeCode・LLMを統合した一貫運用を実現します。

今後の展望

ラーゲイトは、Openclaw AXを通じて、企業のAXを「PoC止まり」ではなく「業務の標準」に変えることを目指します。

日本企業の生産性向上に向け、最先端技術・実装力・運用知見を統合し、導入から定着・拡張まで継続的に支援してまいります。

企業情報

サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/119123/table/91_1_0eab119cf760d4a298816ce2ad8a781e.jpg?v=202605020951 ]- 定額制テクノロジーアドバイザリー支援(https://www.ragate.co.jp/service/tech-advisory)- DIGITAL PMI支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/digital-pmi)- 【AWS FTR認定】AI駆動型クラウドマイグレーション支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/cloud-migration)- M&A ITデューデリジェンス支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/it-due-diligence)- 【AWS FTR認定取得】AX戦略策定から組織定着までの一気通貫伴走支援(https://www.ragate.co.jp/service/ax-strategy)- AIバイブコーディングで実現するMVP構築支援(https://www.ragate.co.jp/service/mvp-vibe-coding)- 成果報酬型RFP作成・ベンダー選定支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/rfp-vendor-selection)- 脆弱性診断・負荷試験ワンストップ支援(https://www.ragate.co.jp/service/security-load-testing)- Copilot Studio導入・内製化支援サービス(https://www.ragate.co.jp/service/copilot-studio)