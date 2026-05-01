5月15日（金）にuka ISHIGAKI LEMONGRASS Outdoor Body Mistを発売！

株式会社ウカ

虫にも、汗にも、夏の暑さにも負け知らず、より冷感アップ！

昨年発売し、完売となった人気のOut door Body Mistが、今年はさらに冷感をアップして登場します。

3年目となる今回は、よりひんやりとした使用感を目指してコケモモ果実エキスを新たに配合。自社のオーガニック農場で栽培した石垣産のレモングラスもナチュラルに香り、夏の外出時間を、これまで以上に快適に過ごせるようアップデートしました。

また、ボトルデザインも一新。逆さにしても使いやすい仕様になり、手の届きにくい背中や足にもミストしやすく、アウトドアシーンはもちろん、日常のさまざまな場面でより快適にお使いいただけます。

気候変動による猛暑が続くなか、沖縄の玉城氏（ヘナ生産者）の農作業や、静岡の佐藤先生（クロモジ生産者）の林内作業が、少しでも心地よい時間になるよう願いを込めて生まれたこのボディミスト。

虫が嫌がるとされる石垣産レモングラスと、爽やかなペパーミントを配合し、夏に寄り添う香りです。

さらに、コメ発酵液を配合することで、保湿効果を高め肌に優しい設計に。ひんやりと爽快な使用感とともに、夏の不快なにおいが気になるシーンにもおすすめです。

キャンプやフェス、釣り、ゴルフなどのアウトドアシーンはもちろん、通勤途中やお出かけ前、日々の散歩にも。

アクティブに過ごす人を支える夏のマストアイテムです。

【商品情報】

uka ISHIGAKI LEMONGRASS

Outdoor Body Mist 60mL

2,860円（税込）

逆さにしても使いやすい仕様で、手の届きにくい背中や足にもミストしやすくなりました。

uka ISHIGAKI LEMONGRASS

Outdoor Body Mist 100mL

3,740円（税込）

毎日使うものだから。

たっぷり使える100mLは、約20％お得に。

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