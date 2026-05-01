6月26日(金) AndTech「宇宙ビジネスの最新動向 ～宇宙戦略基金をベースとした企業が押さえるべき最新トレンド～」WEBオンラインZoomセミナーを開催予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、宇宙ビジネスについて、第一人者からなる「宇宙ビジネスの最新動向 ～宇宙戦略基金をベースとした企業が押さえるべき最新トレンド～」講座を開講いたします。

宇宙ビジネスは1兆円規模の宇宙戦略基金の本格始動や宇宙関連予算の拡大、新政権での重点分野指定など政策的追い風を受け、大きな注目を集めている。一方で、産業構造の複雑さや技術難度の高さから全体像が把握しづらいという課題もある。本講座では、宇宙戦略基金のテーマを手がかりに、現在の宇宙ビジネスの動向や日本の注力領域を体系的に解説する。

本講座は、2026年06月26日(金) 開講を予定いたします。

詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1f131915-3726-60c4-a52f-064fb9a95405

- Live配信・WEBセミナー講習会 概要

テーマ：宇宙ビジネスの最新動向 ～宇宙戦略基金をベースとした企業が押さえるべき最新トレンド～

開催日時：2026年06月26日(金) 13:00-15:00

参 加 費：33,000円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

U R L ：https://andtech.co.jp/seminars/1f131915-3726-60c4-a52f-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

- セミナー講習会内容構成

ープログラム・講師ー

株式会社野村総合研究所 コンサルティング事業本部 アーバンイノベーションコンサルティング部

八亀 彰吾 氏

- 本セミナーで学べる知識や解決できる技術課程

・宇宙ビジネスの全体像

・宇宙ビジネスの市場概観と最新トレンド

・宇宙戦略基金

・異業種企業の宇宙産業への取り組み実態

- 本セミナーの受講形式

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

- 株式会社AndTechについて

化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

- 株式会社AndTech 技術講習会一覧

一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

https://andtech.co.jp/seminars/search

- 株式会社AndTech 書籍一覧

選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

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- 株式会社AndTech コンサルティングサービス

経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

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- 本件に関するお問い合わせ

株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

- 下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください。

【講演主旨】

2024年より本格始動した1兆円ファンドの「宇宙戦略基金」や防衛分野に占める宇宙予算の拡大、高市新政権における成長17分野への抜擢など、政策的な後押しも相まって、宇宙ビジネスは過去にない注目を集めている。

一方で、業界の複雑性や技術的難易度の高さなどから、一見するとどのような業界構造になっており、どのようなトレンドがあるのか、また各政策的な後押しは業界にとってどのような影響があるのか、などが分かりにくいとの声もある。

そこで本講座では、宇宙戦略基金における各テーマを題材にしながら、現在の宇宙ビジネスのトレンドや日本の注力領域などの理解を深めることを目的とする。

【プログラム】

・ なぜ宇宙ビジネスが注目を集めるの

・ 宇宙ビジネスの市場概観と最新トレンド

・ 宇宙戦略基金とは

・ 宇宙戦略基金に見る日本の宇宙産業の潮流

・ 宇宙戦略基金に取組む異業種企業の挑戦

・ まとめ

質疑応答

【講演者の最大のPRポイント】

野村総合研究所にて、宇宙ビジネスおよび宇宙政策を専門に新規事業立案支援業務や政策立案支援業務などに従事。総務省・国立研究開発法人審議会・宇宙航空研究開発機構部会・専門委員なども務める。2024年、UCバークレー Haas School of Business, MBAを修了。

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上