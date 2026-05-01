愛知県警察本部より「特殊詐欺被害防止コールセンター委託業務」を受託　高度なオートメーション技術で特殊詐欺の被害抑制へ

株式会社グローバルキャスト

株式会社グローバルキャスト（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：川口英幸、以下「当社」）は、愛知県警察本部が実施する「令和8年度 特殊詐欺被害防止コールセンター委託業務」を受託し、本日、当社本社会議室にて開所式を執り行いましたのでお知らせいたします。

当日は愛知県警察関係者にご臨席いただくとともに、中日新聞、テレビ愛知、名古屋テレビ放送など複数の報道機関による取材が行われ、当該取り組みについて報道・特集として紹介されました。

■受託の背景と目的

近年、「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」などの特殊詐欺は一層巧妙化・高度化しており、被害の未然防止に向けた迅速かつ直接的な注意喚起の重要性が高まっています。

本業務は、県民や金融機関等に対して能動的に情報発信を行うことで、特殊詐欺被害の抑止を図ることを目的としたものです。

当社は、コールセンター運営の実績、オートコール技術、ならびに高度な情報セキュリティ体制が評価され、本業務の受託に至りました。

■業務の概要

本業務は、以下の3つを柱として構成されます。

・オートコールによる緊急広報

詐欺の前兆情報に基づき、対象地域の県民や金融機関等へ自動音声による注意喚起を実施

・押収名簿に基づく個別啓発

警察が押収した名簿をもとに、被害リスクの高い対象へ直接架電

・防犯実態調査

留守番電話設定率等のデータ収集を行い、防犯施策の高度化に寄与

なお、月平均12,500件以上の発信を予定しております。

被害防止に向けた取り組みとしては、電話による注意喚起に加え、愛知県警察が推奨する防犯アプリの活用も有効です。

当該アプリでは、特殊詐欺に関する注意喚起情報の受信や、防犯機能の利用が可能で、県民一人ひとりの防犯意識向上に寄与することが期待されています。

（参考：https://www.pref.aichi.jp/police/anzen/tokusyusagihigaiboushi.html）

■当社の体制およびセキュリティ

本業務の遂行にあたり、当社は以下の体制を構築しております。

・国内専用のクローズド環境によるコールセンター運営

・ICカード等による厳格な入退室管理

・個人情報保護に配慮した情報管理体制（電子機器持込制限等）

・専任責任者による運用および警察との連携体制

■今後の展望

本業務の実施期間は、2026年4月1日から2027年3月19日までを予定しております。

本取り組みは、単なるコールセンター業務にとどまらず、愛知県警察と連携した“犯罪抑止の最前線”を担う社会的インフラの一翼として機能するものです。

当社は、本業務を通じて蓄積される架電データや実態調査結果をもとに、防犯施策の高度化・精緻化に寄与するとともに、特殊詐欺被害の未然防止に向けた持続的な仕組みづくりに貢献してまいります。

今後は、本モデルの高度化および横展開も視野に入れ、テクノロジーとオペレーションの融合による新たな犯罪抑止手法の確立を目指し、より安全で安心な社会の実現に向けて取り組んでまいります。

グローバルキャストについて

株式会社グローバルキャストは、長年蓄積された営業ノウハウやアセット、全国を網羅するセールスパートナー網とマルチチャネルを活かした営業インフラを保有し多くのクライアントのプロフィット創出にセールスやマーケティング面での支援・代行・コンサルティングを提供して参りました。また、時代の変化に伴う課題を先端のソリューションやコンサルティングで解決する自社ソリューションを提供し、これらの営業インフラと自社ソリューションを融合したセールスバンク事業と、次世代教育・生涯学習をサポートする「ライフバリュー事業」を展開しています。

次々と生まれる、新しいサービス、テクノロジーや変化する社会基盤をあまねく地域に素早くお届けすることで、めまぐるしく変わる世の中のアップデートに貢献しています。時代の変革点において誰一人取り残さない、「変革のパートナー」企業です。

会社概要

会社名： 株式会社 グローバルキャスト

代表者： 代表取締役 川口英幸

設立： 2008年2月20日

資本金： 100,000,000円

事業内容： セールスバンク事業

ライフバリュー事業

所在地 ： 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート 14Ｆ

URL ： https://global-cast.co.jp/



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社グローバルキャスト 成長戦略グループ 担当／神谷・田上

MAIL: gc.irpr@global-cast.jp

TEL:052-265-9288/FAX:052-433-7178