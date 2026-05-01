最短3分スマホ1台でLP＆サイトが制作できる「TSUNAGUサイトビルダー」サービス開始

AIがサイト制作をもっと身近にする「TSUNAGUサイトビルダー」

株式会社つなぐ

株式会社つなぐは、AIを活用してホームページやLPを簡単に作成・公開できるサービス「TSUNAGUサイトビルダー」をローンチしました。

「TSUNAGUサイトビルダー」は、専門知識がなくても、AIのサポートによってホームページやLPを作成・公開できるノーコード型のサイト作成サービスです。

サービス名、業種、伝えたい内容などを入力すると、AIが業種に合ったレイアウト、コピー、配色、写真の使いどころまで整え、サイトを自動生成します。

生成されたサイトは、スマホのブラウザからそのまま編集できるほか、テキスト変更、画像差し替え、色やレイアウトの調整もコード不要で編集可能。

また、公開ボタンを押すだけでインターネット上にサイトを公開でき、SSL証明書の自動発行にも対応しています。

PCを使わず、スマホだけでサイト制作から公開後の修正まで完結できる点が特徴です。

さらに、フリープランは0円/月、ライトは500円/月～、 980円～/月クレジットカード登録なしで始められるため、小規模事業者・店舗オーナー・個人事業主などが、自分のサイトをより手軽に持てる環境を提供します。

開発背景｜「サイトを持ちたいけれど、時間も費用もかけられない」課題に応える

店舗や個人事業、スモールビジネスにとって、ホームページは信頼性や集客の面で重要な役割を持っています。

一方で、制作会社への依頼には費用や時間がかかり、自分で作成する場合もデザインや文章作成、サーバー設定などのハードルがあります。

特に、飲食店、美容サロン、整体院、クリエイター、地域事業者などでは、「急ぎでLPを出したい」「まずは無料で試したい」「公開後も自分でお知らせを更新したい」といったニーズが多くあります。

TSUNAGUサイトビルダーは、こうした課題に対し、AIとノーコード編集を組み合わせることで、より短時間で、より低コストに、自分のサイトを持てる体験を提供します。

TSUNAGUサイトビルダーの特徴1. 質問に答えるだけでサイトの土台を自動生成

業種、サービス内容、雰囲気、伝えたいことを入力するだけで、AIがサイトの構成・コピー・デザインを自動生成します。

テンプレートを選ぶ手間や、文章を一から考える負担を軽減します。

TSUNAGUサイトビルダーの特徴2. スマホだけで編集・公開まで完結

生成されたサイトは、スマホのブラウザからそのまま編集できます。テキスト修正、画像差し替え、お知らせ投稿なども、専門知識なしで操作できます。

TSUNAGUサイトビルダーの特徴3. 最短3分で公開可能

複雑なサーバー契約や初期設定を行うことなく、公開ボタンを押すだけでサイトをインターネット上に公開できます。急ぎでLPや告知ページを作りたい場合にも活用できます。

TSUNAGUサイトビルダーの特徴4. フリープランから始められる

TSUNAGUサイトビルダーは、月額0円のフリープランを用意しています。

まずは無料で公開し、必要に応じて広告なしのライトプランや、複数ページ対応のスタンダードプランへ移行できます。

TSUNAGUサイトビルダーの特徴5. 公開後の更新も自分で行える

制作会社に毎回依頼しなくても、文章変更やお知らせ投稿などを自分で行えます。

公開後の運用まで見据えた設計により、事業の変化に合わせてサイトを更新しやすくなっています。

TSUNAGUサイトビルダーの料金プラン

TSUNAGUサイトビルダーでは、以下の料金プランを提供しています。

・フリープラン：月額0円

・ライトプラン：月額500円

・スタンダードプラン：月額980円

また、今後の拡張機能として、独自ドメイン設定や、月額1,980円で100ページまで対応予定のコンテンツマーケティングプランを準備しています。

次期アップデートでコンテンツマーケティング機能を提供予定

今回のローンチに続き、近日中に実施予定のアップデートでは、サイト公開後の情報発信を支援する「コンテンツマーケティング機能」の提供を予定しています。

これにより、サービス紹介ページやお知らせだけでなく、集客につながる記事コンテンツ、コラム、導入事例、ノウハウ記事などをサイト内で運用しやすくなります。

想定している活用例は以下の通りです。

・店舗のキャンペーン情報や季節メニューの発信

・美容サロンや整体院の施術コラム

・士業やコンサルティング事業者の専門記事

・サービスLPとあわせたSEO記事の運用

・事例紹介、導入実績、よくある質問ページの拡充

ホームページを単なる会社案内や店舗案内として使うだけでなく、継続的な発信によって検索流入や問い合わせにつなげるための運用機能として、今後さらに拡張していく予定です。

独自ドメイン設定もリリース予定

次期アップデートでは、独自ドメイン設定機能の提供も予定しています。

独自ドメインに対応することで、企業サイト、店舗サイト、ブランドサイト、採用ページ、サービスLPなどを、より信頼感のあるURLで運用できるようになります。

特に、名刺、チラシ、SNSプロフィール、広告、Googleビジネスプロフィールなどと組み合わせてサイトを活用したい事業者にとって、独自ドメイン設定は重要な機能となります。

早期利用希望者向けに公式SNSで先行案内を実施

コンテンツマーケティング機能および独自ドメイン設定機能について、早期に使ってみたい方に向けて、公式SNSで先行案内を予定しています。

先行案内をご希望の方は、InstagramとXの公式アカウントをどちらかをフォローのうえ、該当投稿にコメント、リポストしてください。

条件を満たしたアカウント宛にのみ、準備が整い次第、DMにて先行利用の案内をお送りします。

対象者は、店舗オーナー、個人事業主、クリエイター、地域事業者、Web制作会社、代理店、マーケティング支援会社などを想定しています。

TSUNAGUサイトビルダーはこんな方におすすめ

・ホームページを持ちたいが、制作費を抑えたい店舗オーナー

・サービスLPや告知ページをすぐに公開したい事業者

・スマホだけでサイトを作成・更新したい個人事業主

・自分の世界観を発信したいクリエイター

・お知らせやコラムを自分で更新したい中小企業

・顧客向けにホームページ制作を提案したい代理店、営業会社、地域支援事業者

サービス概要

サービス名：TSUNAGUサイトビルダー

サービスURL：https://sitebuilder.jp/

提供内容：AIによるWebサイト自動生成、ノーコード編集、ホスティング、フォーム付きサイト作成、スマホ編集、SSL対応

運営会社：株式会社つなぐ

所在地：東京都渋谷区広尾5丁目1番21号 3B

事業内容：Webサイト自動生成・ホスティングサービスの企画・開発・運営

会社概要

会社名：株式会社つなぐ

所在地：東京都渋谷区広尾5丁目1番21号 3B

代表サービス：TSUNAGUサイトビルダー

公式サイト：https://tsunagu-inc.jp

事業内容：Webサイト自動生成・ホスティングサービスの企画・開発・運営