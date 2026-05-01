縦型ショートドラマ『ウィルトゥーチェンジ』｜西村佳祐 × 奏羽茜が紡ぐ、“変わる意思”が交差する大人のヒューマンドラマ、アプリ「POPCORN」で配信開始

株式会社GOKKO『ウィルトゥーチェンジ』キービジュアル

2026年5月1日（金曜日）、株式会社GOKKOは、縦型ショートドラマ『ウィルトゥーチェンジ』を、アプリ「POPCORN」にて配信いたします。

本作は、押しに弱く流されてきた男と、人に興味を持てなかった女が、ふとした出会いをきっかけに「変わろうとする意思」を見つけていく、全3話完結のヒューマンドラマです。

変わりたいけど、変われない。 変わる気もないのに、変わってしまう。

--きっかけは、いつも、誰かの何気ない一言だった。

◼︎あらすじ｜“変わる意思”が、二人を動かす物語

「ウィルトゥーチェンジ」を視聴する :https://popcorn-drama.go.link/story?storyId=85&episode=1

押しに弱く、流されるように生きてきた男。ある日、立ち寄ったカフェで友人の食い逃げ疑惑に巻き込まれた彼を救ったのは、見知らぬ女だった。

「変わろうとする意思次第」--女が放った何気ない言葉が、男の中で小さく、しかし確かに灯る。流されてきた人生を、自分の足で歩こうとし始める男。

一方、人に興味を持てず、誰とも深く関わらないように生きてきた女もまた、男との出会いをきっかけに、少しずつ何かが変わり始めていく--。

変わりたいと願う男と、変わるつもりのなかった女。3話完結で描かれる、ささやかで、けれど確かな”変化”の物語。

◼︎見どころ

1. 全3話の凝縮された時間で味わう、確かな”変化”のドラマ

短いからこそ刺さる、現代の大人に贈るヒューマンドラマ。コンパクトな尺の中で、二人の心が動く瞬間を丁寧に描き切る。

2. 無関心の奥にある”優しさ”

突き放したような言葉の中に滲む、不器用な思いやりが物語を静かに動かしていく。

3. 西村佳祐が監督・脚本・主演を兼任した、パーソナルな一作

主演・西村佳祐が自ら監督・脚本も手がけ、“変わりたい”という普遍的な願いを、繊細な空気感と等身大のセリフで立ち上げていく。

◼︎メインキャスト

奏羽茜『ウィルトゥーチェンジ』より

◼︎奏羽茜 | 女役

押しに弱く、流されて生きてきた男。友人の食い逃げ疑惑をきっかけに女と出会い、「変わろうとする意思」を胸に、人生を変え始める。

◼︎西村佳祐 | 男役

押しに弱く、流されて生きてきた男。友人の食い逃げ疑惑をきっかけに女と出会い、「変わろうとする意思」を胸に、人生を変え始める。

◼︎作品概要

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

西村佳祐『ウィルトゥーチェンジ』より- 作品名：『ウィルトゥーチェンジ』- ジャンル：縦型ショートドラマ／ヒューマンドラマ- 話数：全3話- 制作年：2024年- 監督：西村佳祐- 脚本：西村佳祐- コピーライト：(C)︎GOKKO縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

アプリのダウンロードはコチラから

https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz(https://apps.apple.com/app/id6553988313?mt=8)

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKOとは

アプリをダウンロードして視聴する :https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhzGOKKOロゴ

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテイメントリーダーが集まるクリエイティブカンパニー。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」。2021年5月に6人で結成し、2022年に株式会社GOKKOを設立。企画から脚本、撮影、編集、投稿、マーケティングまでを一気通貫・ワンチームで行う世界水準の制作体制を取り入れ、これまで制作・投稿した動画は4,000本。累計再生数は120億回（2026年2月時点）&SNSでの総フォロワー数600万人*を突破。再生数、フォロー数、いいね数においてショートドラマカテゴリーの中で日本No.1を誇る“これからの時代のドラマ表現のあり方”を世の中に提示し続けるクリエイター集団。

*共同アカウントを含む

■会社概要

GOKKOスタジオ

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

♧ コーポレートサイト：https://gokkoclub.jp/

♧ TikTok：https://www.tiktok.com/@gokko5club/

♧ Instagram：https://instagram.com/gokko5club/

♧ YouTube：https://www.youtube.com/@gokko5club/

♧ X：https://x.com/gokko5club/

♧ 採用サイト：https://gokkoclub.jp/recruit/

♧ 縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」：https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz