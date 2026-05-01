【アイスホッケー男子日韓代表戦開催記念】スポオクにて、公益財団法人 日本アイスホッケー連盟が平野 裕志朗選手 実使用・直筆サイン入りスティックのオークションを開催

株式会社モバオク

株式会社モバオク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小一原 宏樹、以下モバオク）がエンゲート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：城戸 幸一郎、以下エンゲート）と業務提携し提供するスポーツチーム公式オークションサービス「スポオク」にて、公益財団法人 日本アイスホッケー連盟が実施する『平野 裕志朗選手 実使用・直筆サイン入りアイスホッケー男子日韓代表戦開催記念スティックオークション』を2026年5月1日（金）から開始します。

オークション特設サイトはこちら :https://www.sports.mbok.jp/gei/jihf202605

平野 裕志朗選手 実使用・直筆サイン入りアイスホッケー男子日韓代表戦開催記念スティックオークション

本オークションでは、アイスホッケー男子日本代表の平野 裕志朗選手ご本人から提供いただいた「直筆サイン入り・実使用スティック」1本が出品されます。

1点限定の、ここでしか手に入らない大変貴重な商品となります。

＜公益財団法人 日本アイスホッケー連盟 コメント＞

The Asia Classic Ice Hockey ～日韓代表戦 2026～にご来場・ご声援いただいた皆さま、ありがとうございました。

本オークションでは、男子日本代表の平野 裕志朗選手ご本人から提供いただいた「直筆サイン入り・実使用スティック」1本を出品いたします。



5月2日（土）から開催される「IIHF2026男子世界選手権ディビジョンIグループA」を前に、皆さまの応援を力に変えるべく、本企画の収益は日本代表の活動（遠征費等）へのサポートとして活用予定です。



会場で生まれたあの熱気、選手の躍動、声援の一体感--

その象徴ともいえる特別なスティックを、ぜひお手元に。

【平野 裕志朗選手 実使用・直筆サイン入りアイスホッケー男子日韓代表戦開催記念スティックオークション 概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/88331/table/309_1_2f685704596f381d8851816d769151da.jpg?v=202605020551 ]

【モバオクについて】

2004年にサービスを開始したインターネットフリマ・オークションサービスです。モバオクでは、手数料無料、月額330円（Google Play決済/iTunes決済は月額360円)）のみで出品・落札が可能です。

「人・モノ・社会をつなげ誰もが自分だけのモノ語りを見つけられる新しいマーケットを共創する」をミッションとして掲げ、ユーザーに新しいオークション体験を提供するとともに、チャリティー×オークションの仕組みを活用した社会課題の解決やSDGs目標の実現に向けて積極的に取り組んでいます。

https://www.mbok.jp/

【スポオクについて】

「モバオク」が日本最大級のスポーツギフティングサービス「エンゲート」と業務提携し提供する、スポーツチーム公式オークションサービスです。

スポーツチームがオフィシャルとして実施するオークションのため、オフィシャルグッズや選手のサイン入り等のレアアイテムを手に入れることができます。

また、20年にわたるオークションサービス運営実績をもつモバオクが商品の出品、梱包発送等を代行するので安心してお使いいただけます。モバオクの有料会員はもちろん、無料会員（※）でもご利用いただけます。

https://www.sports.mbok.jp/

※モバオク有料会員の方は手数料無料で利用可能。「スポオク」のみ、無料会員の方も落札時に落札手数料(落札額の10%)を支払うことで利用可能