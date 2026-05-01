放置×深淵探索RPG『ドットアビス』事前登録者数30万人突破！事前登録ガチャに新SSRキャラクター「ニナ」追加！～最大10,000円分のAmazonギフトカード番号が当たるキャンペーン開催！～

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、4月14日（火）より事前登録を開始した「くまさんブラック」レーベルの新作タイトル『ドットアビス』において、事前登録者数が30万人を突破したことをお知らせいたします。

また、本日5月1日（金）より事前登録ガチャへ新SSRキャラクター「ニナ」の追加および最大10,000円分のAmazonギフトカード番号が当たるフォロー＆リポストキャンペーンを開始いたしました。

▼『ドットアビス』事前登録サイト：https://dotabyss.dmmgames-official.com/

▼『ドットアビス』公式X：https://x.com/dot_abyss_pr

▼『ドットアビス』公認Discord：https://discord.gg/RsKjCF8xh9

▼『ドットアビス』プロモーションムービー：https://youtu.be/_oHPiw7Zj_M

■事前登録開始14日目で登録者数30万人突破！さらに累計探索ポイント2億達成！

多くの皆様からのご期待を寄せていただき、事前登録開始14日目の4月27日（月）で登録者数が30万人を突破いたしました。また、事前登録サイト内のミニゲーム「探索隊」で獲得できる探索ポイントも累計2億を達成いたしました。

これにより、サービス開始時にアビスジェム8,500個とキャラ経験値セットなどのゲーム内アイテムの全員配布が確定いたしました。

さらに熱いご期待にお応えして、事前登録者数35万人達成の追加報酬を設置しております。

達成することで1,000個のアビスジェムをサービス開始時に追加プレゼントいたしますので、ぜひ奮ってご参加ください。

※詳細は『ドットアビス』事前登録サイトをご確認ください。

※事前登録ガチャは「DMM GAMES版」でのみ実施しています。

■事前登録ガチャにSSR「ニナ」が追加！

本日より、事前登録ガチャのラインナップに新キャラクターのSSR「ニナ」を追加いたしました。

事前登録ガチャで入手したキャラクターはリリース時に1体を仲間にした状態でゲームを開始できます。この機会にぜひ、新たな戦力となる「ニナ」を入手できるよう引き続き事前登録ガチャをご利用ください。

※事前登録ガチャは「DMM GAMES版」でのみ実施しています

■新キャラ追加記念キャンペーン開催！

『ドットアビス』公式Xにて事前登録ガチャに新キャラクターのSSR「ニナ」追加を記念したフォロー＆リポストキャンペーンを開催中です。

公式Xをフォローし、対象のポストをリポストするだけで、最大10,000円分のAmazonギフトカード番号が当たりますので、ぜひご参加ください。

＜開催期間＞

5月1日（金）～5月7日（木）23:59

＜参加方法＞

1.『ドットアビス』公式X（@dot_abyss_pr）をフォロー

2.対象のポストをリポスト

3.キャンペーンリンクとXを連携すると応募結果がすぐに分かります

※キャンペーンの詳細や注意事項は対象ポストをご確認ください。

※個人情報については、合同会社EXNOAの個人情報保護方針に沿って取り扱いを行います。

（https://terms.dmm.com/privacy_games/）

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。

※本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせは、DMMサポート（https://inquiry.dmm.com/）までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

■『ドットアビス』とは

『ドットアビス』はクリエイティブチーム くまさんから派生した、「エッジの効いたコンテンツ」を展開する「くまさんブラック」レーベル第一弾タイトルとなり、滑らかに動くドット絵のアニメーションと、美少女たちの魅力が融合した「ドット絵×深淵探索RPG」です。

■「くまさんブラック」レーベルとは

クリエイティブチーム くまさんから派生した、「エッジの効いたコンテンツ」を展開するレーベル。

これまで培ったノウハウを活かしつつ、より先鋭的な表現や一歩踏み込んだコンテンツの制作を行います。

▼製品情報

タイトル：ドットアビス

ジャンル：ドット絵×深淵探索RPG

プラットフォーム：PC（ブラウザ版・DMM GAMES PLAYER版）/スマートフォン（DMM GAMES STORE版）/App Store/Google Play

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2026 EXNOA LLC/(C)2026 Studio KUMASAN Inc.

事前登録サイト：https://dotabyss.dmmgames-official.com/

公式X：https://x.com/dot_abyss_pr

公認Discord：https://discord.gg/RsKjCF8xh9

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