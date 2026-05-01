【宅建試験】吉尾征也氏による有料級の講義動画100本以上、YouTubeで毎日無料公開！さらに3,500問以上の問題が【完全無料】の宅建WEBアプリ「宅スマ」も紹介!!
数万円はかかる一般的な通信講座でも、講義のメインは動画です。宅スマでは、「合格に必要な範囲の動画」をすべてYouTubeで無料公開!! 毎日19：00に配信していきますので、ぜひチャンネル登録をしてご覧ください!!
「宅スマ」YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@takusuma-official
宅建試験とは？
https://x.gd/WrUzx
【配信予定 本数】
・宅建業法…22本
・権利関係…43本
・法令上の制限…20本
・税その他…11本
さらに！！！
無料で利用できる宅建WEBアプリ「宅スマ」と併用で得点力につながります！
宅スマは、宅建試験対策に必要なテキスト・講義動画・問題演習を1つにまとめた宅建WEBアプリです。なんと3,500問以上の問題を無料で利用できます。スマホやPCから利用できるため、通勤時間・昼休み・寝る前などのスキマ時間を使って学習できるのが特徴です。下記からぜひご利用ください。動画を観たら宅スマアプリで問題を解く！これで効率的な学習が行えます！
宅スマ
https://takusuma.com/lp/
動画の特徴
宅建合格に必要な全範囲をカバー!! 約100本の有料級動画を無料公開 毎日19時にUP予定。 講師は宅建講師歴10年以上の「吉尾征也」氏 初学者にも分かりやすい講義内容 公開開始日：2026年5月1日～
https://www.youtube.com/@takusuma-official
アプリの特徴
サービス名：宅建WEBアプリ「宅スマ」
内容：宅建試験対策WEBアプリ
主な機能：テキスト、講義動画、問題演習
問題数：3,500問以上
https://takusuma.com/lp/
会社概要
会社名：株式会社夢来備人（ムラビト）
所在地：東京都千代田区平河町一丁目1番8号
代表者：代表取締役 市原 岳洋
設立：2022年1月11日（アズマ株式会社による100％出資）
事業内容：学習教材事業
URL：https://murabito.jp/
お問い合わせ先
宅スマ事務局（株式会社夢来備人）
MAIL：info@murabito.jp
URL：https://takusuma.com/lp/