AVAM、5大都市Zeppツアー『RE:BORNEDGE』完走！ツアーファイナルで新曲「I(ハート)シズム」初披露【ライブレポート】！

株式会社アニメイトホールディングス

7人組「小悪魔系」アイドルグループ・AVAM（アベアム）が、3周年を記念して行った初の5大都市Zeppツアー『RE:BORNEDGE』のファイナル公演を、4月29日、Zepp DiverCityにて開催。

本公演の表題曲である「Warning：Love you」で幕を開け、軍服をイメージした衣装に身を包んだメンバーたちが登場。前半のセクションでは、鋭さと力強さが際立つ楽曲を中心に、剣やチェーンを用いた演出でシリアスな空気感を表現した。

会場ごとに内容を変えて行われたソロパートのセクションでは、大原乙葉「心臓」、佐伯七海「イマジナリー」、姫宮ゆか「あいしてLOVE IT(ハート)」が披露され、それぞれの個性と表現力が際立った。続くデビュー初期の楽曲「UraLalala」、「少女リベンジ」「Gerbera」では、内面に潜む叫びや葛藤を痛く苦しく歌い上げ、闇の感情をパワフルに描き出した。コンテンポラリーな要素を取り込んだ印象的なダンスセクションを経て、ライブは後半セクションへと移行した。

赤を基調にツノやしっぽをあしらった“小悪魔”衣装で「Devil Up！」を披露。会場の空気は一変し、ポップで明るいムードへと転換した。さらに、AVAMの魅力を体現するようなあざとかわいい楽曲「あたしはキミに愛されたい！」、「トキメキSOS！」と続き、代表曲「今日、依存して。」で会場の熱量は最高潮に達した。そして終盤には、新曲「I(ハート)シズム」をサプライズで初披露。自己肯定感と小悪魔的な魅力が際立つ、AVAMらしさを詰め込んだ一曲で、今後の代表曲となり得る新たな一曲を印象づけた。

アンコールでは、ツアーTシャツに大きなフリルをあしらった華やかな衣装で再登場し、キュートな魅力が満載の「めいく(ハート)まーきんぐ」「ラビッツスペル」を披露。ラストは「君色シンドローム」で締めくくり、晴れやかな余韻を残した。

これまでのAVAMの軌跡をたどりながら、新たな幕開けを感じさせる本ツアー。さらなる進化を示したステージは、次なる展開への確かな一歩となった。

【AVAM（アベアム）】

応募者約15,000人のオーディションで選ばれた、

大原乙葉、桔梗花香、佐伯七海、東雲青空、月深乃絢、小鳥遊あみ、姫宮ゆかの7人からなる「小悪魔」コンセプトのアイドルグループ。

代表曲「今日、依存して。」がTikTokを中心にバイラルヒットし、デビュー2年目にしてZepp会場や豊洲PITをSOLD OUTするほどのライブ集客力を誇る。

MVの総再生数は2,000万回以上、グループのSNS総フォロワー数は220万人（個人含む）と、α世代・Z世代を中心に高い支持を集めている。

『RE:BORNEDGE』ツアーファイナルセットリスト

Overture

M1 Warning：Love you

M2 ビトレイヤー

M3 be noisy

M4 アンチロイヤル

M5 メルティック(ハート)ダウン

M6 Only want you

M7 X luv X

M8 ゼッタイ(ハート)運命姫

M9 秘密のセンテンス

M10 心臓

M11 イマジナリー

M12 あいしてLOVE IT(ハート)

M13 UraLalala

M14 少女リベンジ

M15 Gerbera

M16 Devil Up!

M17 あたしはキミに愛されたい！

M18 トキメキSOS!

M19 今日、依存して。

M20 Re リアル

M21 シークレットメモリー

M22 I(ハート)シズム

《アンコール》

EN1 めいく(ハート)まーきんぐ

EN2 ラビッツスペル

EN3 Warning：Love you

EN4 僕の世界は蒼で染まっていく

EN5 君色シンドローム

【リリース情報】

2026.4.30.配信シングル「I(ハート)シズム」

https://nex-tone.link/A00217693

【ライブ情報】

AVAMライブスケジュールカレンダー：

https://avam-fc.com/schedule?d=2026-04-29

【AVAM公式リンク】

HP：https://avam-official.com/

YouTube： https://www.youtube.com/@AVAM_official

X： https://twitter.com/AVAM_Official

Instagram：https://www.instagram.com/avamofficial/

TikTok： https://www.tiktok.com/@avamofficial