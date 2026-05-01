ドライヘッドスパ専門店「雲上のゆりかご」が、ファイテンとのコラボレーションで“Sleep Recovery Lab”を始動。頭・体・内面から睡眠アプローチを探究・提供。

雲上のゆりかご株式会社

快眠ドライヘッドスパ専門店「雲上のゆりかご」を展開する雲上のゆりかご株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：宇佐美達也、宗像良祐、広瀬久也、以下雲上のゆりかご）は、ファイテン株式会社（所在地：京都市中京区、代表取締役：平田好宏、以下ファイテン）とコラボレーションによる新店舗「雲上のゆりかごヘッドスパSleep Recovery Lab-collaboration with phiten[武蔵新城]」を2026年5月1日(金)に始動します。

本取り組みは、ドライヘッドスパ事業を通じて培ってきた睡眠への知見をさらに深め、頭・体・内面に着目した多面的なアプローチを探究していく新たな挑戦です。

ファイテンとのコラボレーションにより、手技による睡眠アプローチと、技術・機材による身体へのアプローチを掛け合わせながら、睡眠に向き合う新しい可能性を追求してまいります。

【睡眠へのアプローチを、施術提供から“探究”のステージへ】

現代は、情報過多や生活リズムの乱れ、緊張状態の持続などにより、休んでも休息感を得にくいと感じる方が少なくありません。

私たち雲上のゆりかごはこれまで、多くのお客様の頭部へのアプローチを通じて、休息や睡眠に関するさまざまなお悩みに寄り添ってまいりました。

その中で実感してきたのは、睡眠というテーマは頭部だけでなく、身体全体の状態や内面のコンディションなど、複数の要素が重なり合って成り立っているということです。

これまで培ってきたドライヘッドスパの価値をさらに広げ、より立体的・多角的な視点から休息と睡眠を探究していく。その新たな一歩として、この度、武蔵新城店を新たに「Sleep Recovery Lab」と位置づけました。

これまでの知見を土台にしながら、睡眠投資領域における新たな価値軸を提案してまいります。

【なぜ今、睡眠をより深く探究する拠点が必要なのか】

雲上のゆりかごでは、これまでドライヘッドスパを通じて、お客様一人ひとりの状態に寄り添いながら、休息へ向かう時間の価値を追求してきました。

一方で、日々の施術現場の中では、「頭の施術だけでは語りきれない睡眠の奥行き」があることも実感してきました。

たとえば、頭が重く感じる背景には身体のこわばりが関係している場合があり、休もうとしても気持ちや感覚の切り替えがうまく進まないケースもあります。

そのため睡眠に向き合うには、頭部のほか、身体全体や内面の状態にも視野を広げ、より多面的に捉えていくことが重要だと考えるようになりました。

Sleep Recovery Labは、そうした考えのもと、睡眠をより多面的に捉え、実践と探究を重ねていくための新たな拠点として展開していきます。

“Sleep Recovery Lab”

Sleep Recovery Labでは、睡眠を 頭・体・内面 の3方向から向き合うアプローチを採用しています。

まず、雲上のゆりかごが大切にしてきたドライヘッドスパによって、頭部から休息導入への時間を整えていきます。

さらに、身体全体の脱力や切り替えを意識したアプローチを組み合わせることで、より深い休息体験の設計を目指します。

加えて、今回の取り組みでは、身体の内側のコンディションや生体電気に着目した視点も取り入れています。

睡眠に向かうための状態変化は、単一の要素で語れるものではなく、感覚・身体・内面が複合的に関わるものと考えられます。

そのためSleep Recovery Labでは、こうした複数の視点を重ね合わせながら、睡眠に向き合う新しいアプローチの可能性を探究していきます。

【ドライヘッドスパとファイテン技術の融合が生む、新たな睡眠探究】

今回の取り組みの大きな特徴は、雲上のゆりかごが培ってきたドライヘッドスパによる睡眠アプローチと、ファイテンが持つ技術・素材・機材を掛け合わせている点にあります。

ドライヘッドスパは、頭部への手技を通じて、休息へ向かうきっかけをつくる技術です。

一方で、睡眠に向かう状態づくりには、身体全体の感覚や切り替えも重要な要素となります。

そこで今回、ファイテンとのコラボレーションにより、手技だけでは届ききらない領域にも視野を広げながら、睡眠への向き合い方をより立体的にしていきます。

手技による感覚的アプローチと、ファイテンの技術思想にもとづく身体へのアプローチ。

この2つを融合することで、リラクゼーションの提供に留まらず、睡眠に関する理解と実践をさらに深めていくことが、本コラボレーションの意義となります。

【Sleep Recovery Labを支えるファイテンの技術と最新鋭ケア機材】ナノメタックスコーティング

店舗の壁面・床・天井に至るまで、空間全体にファイテン社のナノメタックスコーティングを施工。霧状に噴霧されたナノメタックスが空間そのものをボディケア仕様に加工し、入店した瞬間から心身が解放されるような、これまでにないリラックス体験をご提供します。

アクアチタン浴カプセル

ファイテン独自の「アクアチタン」に包まれる特別なカプセル。短時間で全身の緊張を解きほぐし、施術の効果を最大限に高めます。

ウォーターウェーブベッド

水の力で優しく全身を刺激するウォーターウェーブベッドを導入。まるで水に浮かんでいるような浮遊感の中で、筋肉のコリをケアします。

【3つのステップで構成する、Sleep Recovery Labの睡眠設計】

Sleep Recovery Labでは、睡眠へ向かう流れをより立体的に捉えるため、3つのステップで構成する設計を採用しています。

STEP1 体の内面へのアプローチ

最初のステップでは、アクアチタン浴カプセルを活用し、深いリラクゼーションへ向かうための体内感覚の切り替えを図ります。

休息時間へ入っていくための入口として、内面にも目を向けたアプローチを行います。

STEP2 体へのアプローチ

次のステップでは、ウォーターウェーブベッドを用いて、身体全体の緊張やこわばりに着目します。

身体感覚をやわらげ、より脱力しやすい状態へ導くことで、休息への移行を支える設計です。

STEP3 頭から睡眠へのアプローチ

最後に、雲上のゆりかごの中核であるドライヘッドスパによって、頭部から睡眠導入をサポートします。

頭・体・内面へ段階的に向き合った上で、休息へ向かう時間をより上質なものへと高めていきます。

この3ステップ設計により、Sleep Recovery Labでは、睡眠に向かうための切り替えを一方向ではなく、複数の観点から支える新たな体験づくりを進めています。

【店舗概要】

店舗名：雲上のゆりかごヘッドスパ Sleep Recovery Lab-collaboration with phiten[武蔵新城]

所在地：神奈川県川崎市中原区新城１丁目１２－１８ 3F

アクセス：JR南武線「武蔵新城駅」より徒歩5分

オープン日：［日付をご記載ください］

営業時間：10:00～19:00

定休日：火曜日

店舗URL：

【ファイテン株式会社について】

1983年の創業以来、「すべては健康を支えるために」というポリシーを掲げ、あらゆる人の健康をサポートしてきました。オンリーワンの技術開発に力を注ぎ、金属をナノレベルで水中に分散させる「アクアチタン技術」を活かし様々なストレスケア・ボディケア商品を世に送り出しています。世界各国で100以上の特許取得の実績があり、一般の方からトップアスリートまで大きな信頼を集め、その商品力は世界でも高い評価を受けています。

URL：https://www.phiten.com/(https://www.phiten.com/)

【雲上のゆりかごについて】

「雲上のゆりかご」は、「睡眠の質の向上」をコンセプトにした無水で行うドライヘッドスパ専門店です。

パフォーマンスを向上させるために大切な睡眠。しかしながら、日本は世界的にも睡眠時間がもっとも短く、気づかないうちに溜まった「睡眠負債」により莫大な経済損失を生んでいるとも言われています。その事実に着目し、ヒト本来の生活パフォーマンスを取り戻すべく、ドライヘッドスパを通して 上質な睡眠が取れるカラダへと導くサポートをしております。

雲上のゆりかご株式会社

「快眠ドライヘッドスパ専門店 雲上のゆりかご」を全国36店舗に展開中。

HP：https://unjonoyurikago.com/(https://unjonoyurikago.com/)

Instagram：https://www.instagram.com/unjonoyurikago/(https://www.instagram.com/unjonoyurikago/)