平井大が初めてブランドのアンバサダーに就任　Reed′s日本株式会社

Rｅｅｄ’ｓ日本株式会社

Reed’s日本株式会社（東京都渋谷区）は、シンガーソングライター平井 大をブランドアンバサダーに迎え、日本市場における新たな体験提案プロジェクト“ひと口でビーチへ”を開始いたします。

本プロジェクトは、「ビーチを感じる新しいリフレッシュ飲料」として、日常の中で気軽に“ビーチ気分”を楽しめるライフスタイルを提案するものです。

あわせて、平井 大が主催するライブイベント「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026」への出店も決定し、リアルな体験の場から本コンセプトの発信をスタートいたします。

■ アンバサダー就任について

REED’Sは、ジャマイカ由来のジンジャービア文化を背景に、生姜のスパイス感を活かしたクラフトドリンクとして、40年の歴史があるカリフォルニア発祥のブランドです。今回、音楽を通じて“ビーチカルチャー”や“自由でリラックスした空気感”を体現する平井 大の世界観と高い親和性があることから、ブランドアンバサダーとして起用いたしました。

平井 大 Photo by Lady Brown Pictures

■ 平井 大 コメント

「ボクはオンガクをつくる上でも、日々の暮らしの中でも、正直であることを大切にしています。飾りすぎず、嘘がない。そういうものには、自然と人の心を惹きつける魅力が宿る。REED’Sのクラフトジンジャードリンクは、ボクのオンガクの重要な要素でもあるカリフォルニアのカルチャーや、その歴史に重きを置き、そして何よりこの時代には珍しく、嘘偽りのない味がボクたちの渇いた喉を潤してくれる。それはボクの人生観にも通ずるものがあり、共感できると感じています。オンガクもドリンクも、何気ない日常や、いつもの景色を、少しだけカラフルに豊かにしてくれるもの。海辺での乾杯やライヴ、家族や仲間とのリラックスした時間が、REED’Sのクラフトジンジャードリンクと、ボクのオンガクで、ほんの少しでも豊かなものになれば嬉しいです。」

■ 平井 大プロフィール

平井 大は、東京都出身のシンガーソングライター。幼少期に出会ったウクレレをきっかけに音楽活動をスタートし、海や自然とともに育まれた感性をルーツに、サーフミュージックとポップスを融合した独自のスタイルを確立。温かく包み込むような歌声と、日常に寄り添うリアルな言葉で幅広い世代から支持を集めている。近年は配信を中心にヒットを重ね、ストリーミング時代を代表するアーティストの一人として存在感を拡大。ライブにおいても、全国ツアーだけでなく、毎夏の風物詩ともなっているビーチフェス「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP」や弾き語り公演「THE SOLO TRIP」など、自身のライフスタイルと音楽を融合させた唯一無二のライブを展開している。

リーズ ジンジャービア ストロンゲスト

■ REED'S商品紹介 REED’S ジンジャービア ストロンゲスト

生姜のスパイス感が特長のクラフトドリンク（ノンアルコール）

アメリカで販売されている「Original Ginger Beer」の3倍量の生姜果汁を使用、まさに“刺激を極めた”製品です。本物の生姜を生搾りし、レモンなどの果汁を加え、甘味料・着色料・保存料は不使用

■ 商品特長：あとから広がる生姜の刺激

REED’S ジンジャービア ストロンゲストは、本物の生姜をたっぷり使用することで、実現するスパイス感を最大の特長としたクラフトドリンクです。口に含んだ瞬間の炭酸の爽快感のあと、2～3秒遅れて広がるピリッとした刺激が特徴で、この“時間差のある体験”が、飲用時に気分を切り替える独自の飲み心地を生み出します。

このあとから訪れる刺激が、まるで一瞬で空気が変わるような感覚をもたらし“ひと口でビーチへ”という体験価値を支えています。

■ プロジェクト概要：「ひと口でビーチへ」

本プロジェクトでは、REED’Sを通じて“場所に縛られないビーチ体験”を提案します。自宅、車内、公園など、あらゆる日常のシーンが、ひと口の体験によって少しだけ特別な時間に変わる―その価値を、リアルとデジタルの両面から発信していきます。

■ THE BEACH TRIP 出店概要

REED’Sは、平井 大による人気イベント「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026」にブランドブースを出店します。本イベントは、平井 大のライブパフォーマンスに加え、音楽・カルチャー・ライフスタイルが融合した“フェスティバル型イベント”として開催されます。海辺のロケーションと時間帯が相まって、来場者はサンセットに向かう時間の中で音楽と空間を楽しむことができ、非日常的なビーチ体験が生まれます。

また、本イベントにはハワイ発のアイランド・レゲエアーティストなども出演し、ビーチカルチャーを象徴する音楽体験が展開されます。REED’Sはこうしたカルチャー文脈と共鳴するブランドとして、会場内に“ビーチバー”をイメージした空間を展開し、来場者にブランドの世界観とともに商品を体験いただきます。

＜イベント概要＞

HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026

開催日：

・2026年5月4日（月・祝）、

5月5日（火・祝）、5月6日（水・祝）

千葉・県立幕張海浜公園 幕張の浜

REED’S Beach Bar

・2026年5月9日（土）、5月10日（日）

大阪・泉南ロングパーク

■ SNSキャンペーン／会場連動施策

2026年5月1日（金）より、XおよびInstagramにて「#ひと口でビーチへ」キャンペーンを開始します。期間中、平井 大コラボGOODSが当たるキャンペーンを実施予定です。

また、THE BEACH TRIP会場では以下の体験施策を展開します。



・REED’Sドリンク購入者に、平井 大コラボステッカーを配布

・会場で購入したREED’Sドリンクの写真をその場でSNS投稿すると、2杯目が無料になる企画を実施（各日先着100名様限定）

リアルな体験とSNS上の拡散を連動させることで、“ひと口でビーチへ”という体験の広がりを加速させます。

平井大コラボステッカーひと口でビーチへキャンペーン

■ 今後の展開

・イベント／フェスでの体験提供

・SNSキャンペーンの展開

・量販店の店頭および飲食店での展開

・各種平井 大コラボレーション施策

REED’Sは本プロジェクトを通じて“飲むこと”を超えた体験価値の創出を目指し、

日本における新しいドリンクカルチャーの浸透に取り組んでまいります。

会社概要 Reed’s日本株式会社

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ 22F

Homepage: www.drinkreeds.jp

Instagram: @drinkreedsjp

X: @drinkreedsjp

本件に関するお問い合わせ

E-mail：consumerjapan@reedsinc.com フリーダイヤル：0120-699-700