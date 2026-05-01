【Franklinアイテムなど特別価格】家族コミュニケーションを汗と笑顔で！！公園スポーツグッズセール開催

株式会社カシマヤ製作所

公園玩具から「Franklin」「SAM BAT」「100%」等のプロスポーツ用品までを扱う 株式会社カシマヤ製作所（本社：東京都台東区、代表取締役社長：西上 茂）は、ゴールデンウィークから5月末までの期間、「お財布に優しく、家族コミュニケーションを公園スポーツで」をテーマに、公式オンラインショップ（楽天市場）にて期間限定セールを開催いたします。

公園で気軽に楽しめるグッズを特別価格でご用意！

期間限定セールでは、ご家族でお楽しみいただける「親子バドミントンセット」（定価1,700円→特別価格1,200円 ※税抜価格）や、お子さまとの初めてのキャッチボールに最適なソフトな質感のグローブ「Franklin 9.5インチ MLBグローブ（ボール付）」（定価4,400円→特別価格2,000円 ※税抜価格）など人気のアイテムを特別価格で販売中です。

Franklin 9.5インチ MLBグローブ（ボール付）MLB ボストンレッドソックス フォームバット＆ボール （Franklin)親子バドミントンセット

大型連休を迎え、公園で体を動かす機会が増えるこの時期に、ご家族はもちろん、ご友人やご近所の皆様などで気軽にスポーツを楽しんでいただき、コミュニケーションを図れる環境づくりを応援いたします。

■背景：物価高の中、あらためて注目される「公園スポーツ」

行楽シーズンを迎え外出機会が増加する一方、物価高騰に伴う家計への負担が懸念される今年の大型連休。カシマヤ製作所では、身近な公園において低コストで、かつ家族全員が主役に加われる『公園スポーツ』の価値に改めて着目し、その楽しみ方を広く提案するとともに、お求めやすいセール価格により弊社も家計を応援いたします。

■セール詳細

・テーマ：お財布に優しく、家族コミュニケーションを公園スポーツで

・期間：2026年4月28日（火）～5月31日（日）

・対象商品：各種公園スポーツグッズ（バドミントン、子供向け野球グッズ、ボール類 など）

・販売場所：楽天市場 カシマヤ製作所公式ショップ

https://item.rakuten.co.jp/kashimaya-shop/c/0000000019/

尚、商品の発送は連休明け以降となりますので、あらかじめご了承ください。

＜セール商品一例＞

■ 会社概要

1952年の創業以来、玩具・スポーツグッズの企画・製造・販売を通じて「遊び」の文化を支えてきました。近年では「Pickleball（ピックルボール）」などの新しいスポーツの普及にも力を入れており、初心者からプロ仕様まで幅広いラインナップを展開しています。

株式会社カシマヤ製作所

代表者：代表取締役社長 西上 茂

所在地：東京都台東区浅草橋3丁目20番15号

URL：https://www.kashimaya-toy.co.jp/(https://www.kashimaya-toy.co.jp/)