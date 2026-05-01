「HR FUTURE CONFERENCE 2026 春 in 東京」にJob-Us 代表 馬渕太一が登壇

株式会社Job-Us

AIを活用したジョブ型人事の実装を通じて、フェアで主体的に働ける社会の実現を目指す株式会社Job-Us（読み：ジョブアス、本社：東京都港区、代表：馬渕太一、以下「当社」）は、2026年4月16日（木）に東京・虎ノ門ヒルズフォーラムで開催された「HR FUTURE CONFERENCE 2026 春 in 東京」（主催：スマートキャンプ株式会社）の企業セミナーに登壇しました。

本セッションでは「形骸化しない、"生きた"ジョブ型人事へ。最新テクノロジーが実現するジョブ型AI活用術」をテーマに、ジョブ型導入企業が直面するリアルな課題とAIを活用した実践的な解決策を、導入事例を交えて解説しました。

■セッション内容

ここ数年でジョブ型人事を導入する企業は確実に増えている一方、「一度作ったJDが更新されず放置されている」「何が変わったかわからない」といった声が後を絶たず、制度としては入っていても社員に実感として届いていない"形骸化"が多くの企業で起きています。その根本原因はJD（ジョブディスクリプション）の「質の低さ」と「鮮度の欠如」にあります。使えないから活用されない、活用されないからメンテナンスされない。この悪循環が形骸化を招いているという実態を、データや現場の声をもとに紐解きました。

この構造を打破する手段として、ジョブ型AI「Job-Us」を活用した形骸化しない運用設計についてご紹介しました。各社の組織方針や業務情報を読み込んで最適なJDを自動提案し、AIによる「JDスコア」機能で品質と鮮度を継続的にモニタリング。整備されたJDを職務評価・目標設定・配置・キャリア開発へと連動させる。こうした一連の運用をAIが支援することで、これまで高かったジョブ型人事の導入・運用ハードルが大きく下がり、"生きた"ジョブ型人事が実現できる可能性について力強くお伝えしました。

ジョブ型AI「Job-Us」の大手活用事例はこちら：https://job-us.jp/case/nomura-pt/

■問い合わせ先

sales@exwork.jp

■登壇者プロフィール：Job-Us 代表 馬渕 太一

京都大学経済学部 経済・経営学科卒業。 三井物産株式会社にて、化学品関連の貿易ビジネスを担当。 経営コンサルティングファーム A.T. Kearney株式会社にて、事業戦略・組織戦略立案などのプロジェクトに従事。 2020年7月に株式会社Job-Us（旧Ex-Work）を創業。

■「HR FUTURE CONFERENCE 2026 春 in 東京」イベント概要

開催日時：2026年4月16日(木)

開催形式：虎ノ門ヒルズフォーラム5階

参加費：無料・申し込み制

主催：スマートキャンプ株式会社

URL：https://event-page.jp/hrfc

■ジョブ型AI「Job-Us」

「Job-Us」は、AIを活用して、ジョブ型人事の運用を実現するプロダクトです。LLMや生成AIなどの先端技術を用い、企業データをもとに独自のJD（ジョブディスクリプション：職務記述書）を自動生成。作成日・更新日などのバージョン管理から運用保守までをシステム上で一元管理します。さらに、ジョブ型人事の導入・定着に必要な職務等級設計や職務給運用まで、Job-Us上でワンストップに実現します。

URL：https://job-us.jp

■ジョブ型人事のサクセスパートナーJob-Us（ジョブアス）

Job-Usは、ジョブ型人事の運用を支援するスタートアップ企業です。独自で開発したプロダクト「Job-Us」を活用し、JD（ジョブディスクリプション：職務記述書）の自動作成から、評価・報酬・等級制度への反映までを包括的に支援。さらに、プロダクトの提供にとどまらず、専門家を介した制度運用の伴走支援まで、一気通貫でジョブ型人事制度の定着をサポートし、フェアで主体的な社会の実現を目指します。

社名 株式会社Job-Us

設立日 2020年7月9日

事業内容 HR-Tech事業

資本金 7,515万円 (資本準備金含む)

所在地 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F