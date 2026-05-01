株式会社ドゥファイン、秋田市で「組織を守るアンガーマネジメントとカスタマーハラスメント対策セミナー」を2026年5月28日（木）に開催

株式会社ドゥファイン

株式会社ドゥファイン（本社：東京都千代田区）は、2026年5月28日（木）、秋田市にて無料セミナー「組織を守るアンガーマネジメントとカスタマーハラスメント対策セミナー」を開催いたします。

現在、東京都での防止条例成立を皮切りに、各地の自治体で条例制定の動きが加速するなど、カスハラ対策は全国的に「企業の責務」へと変わりつつあります。

こうした社会情勢を受け、本セミナーでは深刻化するカスハラ対応を現場任せにせず、組織課題として捉えることで、従業員保護と健全な顧客対応を両立する実践的な考え方をお伝えします。

■本セミナー実施の背景や目的

過度な要求や暴言等のカスハラは、離職や生産性低下を招く深刻な経営課題です。

日本最大の産業別労働組合「UAゼンセン」の2024年の最新調査では、サービス従事者の46.8%がカスハラを経験し、うち約半数が「就業意欲の減退」を実感。

厚労省の調査でも、約1～2割が「休職・退職」を検討・実施するなど、深刻な実態が浮き彫りとなっています。

カスハラは今や、企業の存続を揺るがす重大な「経営リスク」です。

特に新年度の「春」は、環境変化により組織内に「怒り」や「歪み」が溜まりやすく、放置すれば5月の連鎖退職を招きかねません。現場の「個人の我慢」を「組織の仕組み」で支えるアンガーマネジメントの導入は、今こそ急務といえます。

しかし、適切な対処法がない現場では個人の我慢に依存し、トラブルが深刻化しがちです。本セミナーは、これらを経験則に頼らず、組織として再現可能な対応力を整備することを目指します。

労働人口が限られる秋田だからこそ、属人的な「根性」ではなく「仕組み」で貴重な人材を守らなければなりません。

秋田と共に歩んできた当社は、地域の皆様が直面する壁を「感情のマネジメント」で共に乗り越えたいという想いから、本セミナーを開催いたします。

■セミナーの内容

当日は、アンガーマネジメントの基本概念を起点に、部下・上司・お客様との良好な関係づくりや、健全な職場コミュニケーションの実現につながるポイントをわかりやすくお伝えいたします。

具体的には、怒りが生じるメカニズムの理解、初期対応時の受け止め方、エスカレーションの判断基準、管理職によるフォローのあり方、再発防止に向けた組織内ルール整備などを取り上げます。

理論に偏らず、日々の現場運用に落とし込める形で、明日から実践できるヒントを提供。

また、セミナー終了後には、任意参加の懇親会も予定しており、参加者同士の情報交換やネットワーク形成の場としてご活用いただけます。

現場課題を共有し合いながら、実務に活かせる示唆を持ち帰っていただける場となることを目指しています。

▼参加することで得られるメリット

- 従業員保護と顧客対応品質の両立に向けた具体的なアプローチを学ぶことができる- 現場担当者が過度なストレスを抱え込まないための対応原則や、管理職が取るべき支援行動が明確になる- 属人的だった対応を組織基準へ転換するヒントが得られるので、判断のばらつきを抑え、対応の納得感と再現性を高めることが期待できる

▼このような方・企業にオススメです

- カスハラ対策を実務レベルで強化したい経営者・管理職・人事労務担当・現場責任者の方- 顧客からの過度な要求（カスハラ）に悩む現場のリーダー- 感情的にならず、効果的な部下指導・フィードバックを行いたいマネージャー層- 職場の人間関係を改善し、組織全体の生産性を高めたい経営者・人事担当者

業種を問わず、顧客接点を持つ組織であれば活用できる内容で、初めて体系的に学ぶ方にも参加しやすい構成となっています。

過去、同様のセミナーに参加された方は、「カスタマーハラスメント対策を考えている」「適切な部下指導ができるようになりたい」「職場の雰囲気を改善し、人間関係を良好にしたい」といった目的・お悩みをお持ちでした。

セミナー参加後のアンケートでは「仕事の生産性向上やストレス軽減のために、すぐにでもアンガーマネジメントを活かしたい」といった前向きな回答が9割を超え、実務に直結する内容として高い評価をいただいています。

■開催概要

開催日：2026年5月28日（木）

時間：

第1部：セミナー 15:00～17:00

第2部：懇親会 18:00～20:00（任意参加）

会場：秋田市にぎわい交流館AU（秋田市中通1-4-1）

参加費：無料（懇親会は別途費用として\6,600がかかります）

対象：カスハラ対策を実務レベルで強化したい経営者・管理職・人事労務担当・現場責任者の方

注意事項：本セミナーは会場開催のみで実施いたします（オンライン配信はございません）。

▼お申し込み方法

本セミナーは無料ですが、定員に限りがありますので、事前申し込みが必要です。

以下のリンクをクリックし、専用フォームからお申し込みください。

申し込みフォーム：お申し込みはこちら(https://forms.gle/meMx8zixPs4iFBhu6)

※Googleフォームに遷移します。

電話：018-867-0211（イベント事務局）

■講師紹介

白井 裕美（しらい ひろみ）

（一社）日本アンガーマネジメント協会認定アンガーマネジメントコンサルタント。新卒にて自動車運転教習所に勤務。業界初の女性教官として、「教える・指導する」ことに携わり、テレビ等のマスコミでも大きく取り上げられる。

その後、コールセンター業界にて2005年、2011年電話応対コンクール全国大会に出場。その経験を経て、研修会社にて講師として登壇しながらコミュニケーションについての学びを深める。2017年より日本アンガーマネジメント協会に所属し、企業研修、個人向けセッションを担当、現在に至る。

■会社概要

会社名： 株式会社ドゥファイン (Do Fine Co., Ltd.)

本社所在地：東京都千代田区神田猿楽町2-7-6 TK猿楽町ビル3F

秋田支社所在地：秋田県秋田市茨島4丁目3-6

代表者： 代表取締役社長 恩田 謙太郎

設立： 1990年6月12日

会社HP：https://www.dofine.co.jp/

事業内容： コンタクトセンター事業、人材派遣事業［派１３-０９００４７]、教育事業、物販事業