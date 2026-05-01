【3年連続・姫路市第1位】赤鹿地所が不動産一括査定サイト「LIFULL HOME′S」売却査定問合せ数でトップを獲得

株式会社赤鹿地所

株式会社赤鹿地所（本社：兵庫県姫路市辻井1丁目1番23号、代表：赤鹿 保生）は、国内最大級の不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」における姫路市の売却査定問合せ数において、3年連続で第1位を獲得いたしました（集計期間：2023年度～2025年度 ※各年4月1日～翌年3月31日）。

この結果は、急増する「空き家問題」や「相続不動産」といった地域の社会課題に対し、AIにはできない「人ならではのきめ細やかなコンサルティング」によって、お客様一人ひとりの多様なニーズに真摯に向き合い、最適な提案を積み重ねてきた当社の取り組みが、多くのお客様からの支持につながったものと受け止めております。

AI時代だからこそ求められる「人の介在価値」と3年連続第1位の実績

オンラインでの不動産一括査定が普及し、誰もが簡単に不動産の概算価格を知ることができる時代になりました。その中で、当社が姫路市において3年連続で最も多くのご相談をいただけた理由は、「データでは測れないお客様の想い」に真摯に向き合ってきたからに他なりません。

お客様が不動産を手放す背景には、住み替え、相続、施設への入所など、さまざまな人生の転機があります。私たちは機械的な査定額をお伝えするのではなく、その背景にある「なぜ売却するのか」「売却後にどのような暮らしを望まれているのか」を深くヒアリングし、対話を通じてお客様一人ひとりに寄り添うコンサルティングを提供しています。

背景にある社会課題：姫路市の「空き家・相続問題」への挑戦

現在、日本全国で空き家問題が深刻化していますが、姫路市も例外ではありません。高齢化に伴う相続で実家を引き継いだものの、遠方に住んでいるため管理ができず、放置されてしまうケースが急増しています。

放置された空き家は、地域の景観を損ねるだけでなく、防犯・防災上のリスクを生み出します。当社は不動産の売却相談を、単なる「個人の資産整理」としてだけでなく、「地域の安全を守るための社会課題解決」と位置づけています。

今後のビジョン：姫路の不動産課題を解決し、地域の未来に貢献し続けるために

3年連続で1位という大変ありがたいご評価に深く感謝し、赤鹿地所はこれからも変わらず、姫路の街に根差した活動を続けてまいります。

私たちが目指すのは、単に物件を売却することではありません。お客様お一人おひとりの声に深く耳を傾け、「どのような形での売却がお客様にとってベストなのか」を共に考え、ご要望やご意向に合わせた最適な売却をサポートし続けることです。

「赤鹿地所に相談してよかった」。そう言っていただけるよう、これからもお客様の人生に真摯に寄り添い、不動産を通じて姫路の持続可能な未来づくりに貢献してまいります。

株式会社赤鹿地所について

株式会社赤鹿地所は、1986年に赤鹿建設から分社し、1990年の宅地建物取引業の発足以来、「地域に根ざし、お客様に寄り添う」をモットーに、姫路市を中心とした播磨エリアで総合不動産事業を展開しています。

分譲地の開発・販売から、お客様の「売りたい」「買いたい」ニーズに応える不動産売買仲介、賃貸物件の仲介・管理、リフォーム、さらには住宅会社紹介までを一貫して手がけています。これにより、お客様のライフスタイルに合わせた最適な住まいと暮らしを提供することで、地域社会に貢献しています。

【会社概要】

社名：株式会社赤鹿地所

代表取締役：赤鹿 保生

本社所在地：兵庫県姫路市辻井1丁目1番23号

設立：1986年9月3日

事業内容：宅地分譲事業、不動産買取事業、不動産売買仲介、

賃貸仲介・管理、不動産の各種コンサルティング業務

HP(1)-お客様向けサイト：https://www.akashika-jisho.co.jp/(https://www.akashika-jisho.co.jp/)

HP(2)-コーポレートサイト：https://corp.akashika-jisho.co.jp/(https://corp.akashika-jisho.co.jp/)

【本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先】

株式会社赤鹿地所

担当：足立

電話：079-295-7774

FAX：079-295-7705

Email：press@akashika.com