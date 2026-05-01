森未来、Google for Startupsのプログラム「Founders at Campus」に採択

株式会社森未来

「Sustainable Forest」をミッションとする株式会社森未来(https://shin-mirai.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役：浅野 純平 以下、森未来）は、Google for Startupsのプログラム「Founders at Campus」に採択されたことをお知らせいたします。

■ Founders at Campusについて

「Founders at Campus」は、Google for Startups のスタートアップ支援プログラムです。

Google 社員や業界専門家による メンタリング、起業家コミュニティとの ネットワーキング、そしてセミナーやイベントを通じた成長支援を提供します。

詳細は以下のサイトをご参照ください。

■ 今後の取り組み

詳細を見る :https://startup.google.com/intl/ja_ALL/campus/tokyo/founders-at-campus/

森未来は、「Sustainable Forest」(https://shin-mirai.co.jp/)をミッションに掲げ、設計者・デザイナー向けの木材プラットフォーム『eTREE（イーツリー）』(https://www.etree.jp/)を開発・運営や、森林認証材やトレーサビリティを確保した木材のコーディネート事業を通じて、持続可能な森林と社会の実現を目指して来ました。

建築分野において木材活用への関心が高まる一方で、

- どの木材を選べばよいかわからない- 調達リスクや法規制対応が不安- 環境配慮やカーボン固定量を説明できない

といった課題が依然として存在しています。

本プログラムへの採択を通じて、当社は最新のAI技術を活用した木材流通・木材提案業務の高度化と、新たな事業機会の創出を目指します。

具体的には、これまで当社が蓄積してきた木材商品データや見積書、過去の見積りプロセスに関する情報をGoogle Cloud(TM)が提供する最新のAIプラットフォームやマネージドサービスによって分析し、木材コーディネートにおける見積書作成や木材商品の選定を効率化します。

これにより、提案の精度とスピードを高めるとともに、パートナー企業との見積確認などにかかる工数の削減を図ります。

さらに、当社が提供するAI Adviser(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000020108.html)などのサービス利用データを分析することで、設計者・デザイナー側のニーズを把握し、その知見を製材所やサプライヤーなどの荷主側へ還元することで、需給のマッチングの高度化にも取り組みます。

さらに、本プログラムで得られるコミュニティや最新の技術動向を活かし、AIの進化を見据えた中長期的な事業アイデアの創出にもつなげ、木材流通や森林分野における新たな価値創出を目指します。

*Google Cloud は Google LLC の商標です。

■ 会社情報

会社名：株式会社森未来

代表者：代表取締役 浅野 純平

住所：〒108-0014 東京都港区芝5-27-6 泉田町ビル6階

設立：2016年4月

コーポレートサイト：https://shin-mirai.co.jp/

「Sustainable Forest」をミッションに、業界データを集約した「SHIN-MIRAI DataBase」を核に事業を展開。

木材情報メディア「eTREE」：https://www.etree.jp/

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社森未来 広報担当

pr@shin-mirai.co.jp