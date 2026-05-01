「東京都暑さ対策グッズコンテスト」都民投票開始

東京都

近年、気候変動による猛暑の影響を受け、熱中症のリスクが年々高まっています。

東京都は2050 東京戦略において「命を守る熱中症対策」を推進しており、暑さに適応したライフスタイルへの転換を進めるため、「東京都暑さ対策グッズコンテスト」を開催しています。

この度、事業者から応募された暑さ対策グッズについて、専門家等による第一次審査が行われ、4部門12商品の受賞候補グッズを決定しました。これらのグッズを対象に、5月1日（金曜日）から5月10日（日曜日）まで、東京アプリを使用して都民の方々の投票による第二次審査を行い、5月29日（金曜日）にはメディア向けの受賞イベントにて結果を発表します。

また、以下のスケジュールで受賞候補グッズを展示します。

１ 第一次審査を通過した受賞候補グッズ

商品詳細は、「受賞候補グッズリスト」（別紙）及び「東京都熱中症対策ポータルサイト」をご覧ください。https://wbgt.metro.tokyo.lg.jp/effort/seminars/8.html

２ 東京アプリでの都民投票（第二次審査）

（１）投票期間 令和8年5月１日（金曜日）から5月10日（日曜日）まで

（２）投票方法 東京アプリから投票

（３）投票対象 第一次審査を通過した受賞候補グッズ

（４）特典 投票された方の中から抽選で100名様にAmazonギフト500円分をプレゼント

３ 受賞候補グッズ・パネル展示

（１）日時 令和8年5月2日（土曜日）から5月7日（木曜日）まで

午前10時から午後5時まで

（２）場所 都庁第一本庁舎1階

（３）内容 受賞候補グッズのパネル展示

４ 受賞候補グッズ・現物展示

（１）日時 令和8年５月８日（金曜日）から5月10日（日曜日）まで

午前10時から午後5時まで

（２）場所 １.新宿駅西口広場 イベントコーナー （東京都新宿区西新宿1-5）

２.八王子オクトーレ 2階 （東京都八王子市旭町9-1）

（３）内容 受賞候補グッズの現物展示

５ 受賞イベント（報道関係者のみ公開）

（１）日時 令和8年5月29日（金曜日）午前中

（２）場所 東京都庁

（３）内容 受賞者によるプレゼンテーション、表彰式等（予定）

※コンテスト結果については、同日HP等でお知らせします。

【参考】第一次審査の審査委員