「東京都暑さ対策グッズコンテスト」都民投票開始
近年、気候変動による猛暑の影響を受け、熱中症のリスクが年々高まっています。
東京都は2050 東京戦略において「命を守る熱中症対策」を推進しており、暑さに適応したライフスタイルへの転換を進めるため、「東京都暑さ対策グッズコンテスト」を開催しています。
この度、事業者から応募された暑さ対策グッズについて、専門家等による第一次審査が行われ、4部門12商品の受賞候補グッズを決定しました。これらのグッズを対象に、5月1日（金曜日）から5月10日（日曜日）まで、東京アプリを使用して都民の方々の投票による第二次審査を行い、5月29日（金曜日）にはメディア向けの受賞イベントにて結果を発表します。
また、以下のスケジュールで受賞候補グッズを展示します。
１ 第一次審査を通過した受賞候補グッズ
商品詳細は、「受賞候補グッズリスト」（別紙）及び「東京都熱中症対策ポータルサイト」をご覧ください。https://wbgt.metro.tokyo.lg.jp/effort/seminars/8.html
２ 東京アプリでの都民投票（第二次審査）
（１）投票期間 令和8年5月１日（金曜日）から5月10日（日曜日）まで
（２）投票方法 東京アプリから投票
（３）投票対象 第一次審査を通過した受賞候補グッズ
（４）特典 投票された方の中から抽選で100名様にAmazonギフト500円分をプレゼント
３ 受賞候補グッズ・パネル展示
（１）日時 令和8年5月2日（土曜日）から5月7日（木曜日）まで
午前10時から午後5時まで
（２）場所 都庁第一本庁舎1階
（３）内容 受賞候補グッズのパネル展示
４ 受賞候補グッズ・現物展示
（１）日時 令和8年５月８日（金曜日）から5月10日（日曜日）まで
午前10時から午後5時まで
（２）場所 １.新宿駅西口広場 イベントコーナー （東京都新宿区西新宿1-5）
２.八王子オクトーレ 2階 （東京都八王子市旭町9-1）
（３）内容 受賞候補グッズの現物展示
５ 受賞イベント（報道関係者のみ公開）
（１）日時 令和8年5月29日（金曜日）午前中
（２）場所 東京都庁
（３）内容 受賞者によるプレゼンテーション、表彰式等（予定）
※コンテスト結果については、同日HP等でお知らせします。
【参考】第一次審査の審査委員