女性経営者・藤井桃子が信州大学工学部で特別講演を実施　“就活はゴールではない” 約8割が意識変化、学生の行動意欲が向上

株式会社sign

株式会社sign（代表取締役：藤井桃子）は、4月20日（月）、信州大学 工学部にて、就職活動をテーマとした講演「就活はゴールではない “自分で選ぶキャリア”の作り方～5事業を回す経営者が今の就活生に向けて伝えたいこと～」を実施しました。

本講演では、キャリア支援の一環として、「なんとなく就活」から脱却し、自分で意思決定するキャリアの考え方や、将来のビジョンから逆算する思考法について、実体験を交えて語りました。

■ 講演の背景と目的

近年、多くの大学生が

・「何から始めればいいかわからない」

・「なんとなく不安がある」

・「周囲に流されて就活を進めてしまう」

といった状態で就職活動に臨んでおり、主体的なキャリア選択ができていないケースが増えています。実際、「就活の進め方に迷う学生が多い」という傾向が報告されているそうです。

こうした背景を受け、当社代表・藤井は自身の女性として自立した働き方をしたいという思いでSEとして働き始め、そこからエステサロン運営や小売業など多角的な事業を展開してきた経験を交え、「就活はゴールではなくスタートである」という視点から、学生一人ひとりが自らのキャリアを選択する重要性を伝えることを目的に開催されました。

■ 講演内容のポイント

講演では、藤井氏自身の経験をもとに、以下のテーマについて解説しました。

・「なんとなく就活」の危険性

・条件（給与・福利厚生など）だけで企業を選ぶリスク

・将来から逆算したキャリア設計の重要性

・自分の判断軸の作り方

・人生全体から考えるビジョンの必要性

また、自身が大手企業に入社後、早期に転職を決意した経験を共有し、「入社後のミスマッチを防ぐためには、人生単位での意思決定が不可欠である」と強調しました。

本講演は、一般的な就活対策とは異なり、内定獲得のテクニックではなく思考の転換に焦点を当てている点が特徴です。

また、参加学生同士での対話やワークを取り入れ、アウトプットを通じて自分ごとになることを促す設計とされています。

■ 学生アンケートから見えた講演の反響

講演後に実施したアンケートでは、就職活動に対する考え方の変化や、具体的な行動意欲の高まりが多く見られました。（一部抜粋）

▼ 就活・キャリアに対する考え方の変化

「就活はゴールではなくスタートだと理解できた」

「将来から逆算して考える必要性を感じた」

「自分のキャリアを自分で選びたいと思った」

「“なんとなく就活”の危険性に気づいた」

▼ 講演後に取りたい行動

「将来のビジョンを考えてみたい」

「自己分析や行動をすぐに始めたい」

「まずは情報収集から動きたい」

▼ 自由記述

「何から始めればいいかわからなかったが、動き方が少し見えた」

「就活の姿勢や心構えが理解できた」

「将来のビジョンを考える重要性に気づいた」

「不安はあるが、自分で考えて行動したいと思えた」

その結果、就職活動を単なる内定獲得のプロセスではなく、将来のキャリアや人生を主体的に考える機会として捉える学生が多く見られました。

藤井は今回の講演について、「就活は正解を探すものではなく、自分で選ぶものです。今回の講演が、自分のキャリアを主体的に考えるきっかけになっていれば嬉しいです」と語っています。

■ 講演者プロフィール

藤井 桃子（ふじい ももこ）

株式会社sign 代表取締役

株式会社アーバントラスト 代表取締役

広島県出身。九州工業大学大学院 情報創成専攻修了。日本電気株式会社（NEC）にてSEとして勤務後、起業。

現在、小売業、エステサロン事業、貸し会議室業、キャリア支援事業、不動産賃貸仲介業の5事業を展開。

仕事と育児を楽しむ女性経営者として、講演やキャリア支援活動も行っている。

■ 会社概要

株式会社signは、「ライフスタイルに輝きを、ワークスタイルに喜びを！」をミッションに、人と人とのご縁を大切にした事業を展開する企業です。代表の藤井桃子は、複数事業の経営を通じて、人生や働き方がより豊かになる社会づくりを目指しています。

当社では今後も、大学や教育機関、企業と連携し、「自分のキャリアを自分で選ぶ力」を育む講演を展開していく予定です。人生設計からキャリアを考える教育の普及を目指します。

会社名：株式会社sign

代表者：代表取締役 藤井 桃子

事業内容：小売業、エステサロン運営、貸し会議室運営、キャリア支援事業ほか

株式会社signHP：https://sign-inc.jp

■講演・研修のご案内

株式会社signでは、大学・専門学校・企業向けに、キャリア講演および研修プログラムを提供しています。実体験をベースにした内容とワーク形式を組み合わせ、理解だけで終わらせず、行動につながる講演を重視しています。

【講演テーマ例】

・就活はゴールではない ― 自分で選ぶキャリア設計

・多事業を展開するまでの起業ステップ（0→複数事業）

・小さく始めて伸ばすビジネスの作り方

・達成できる人の目標設定と行動習慣

・女性がキャリアと育児を両立するための意思決定

【対象】

・大学生（主に3～4年生）

・内定者・若手社員

【形式】

・講演（60～90分）

・ワークショップ形式

【お問い合わせ先】

株式会社sign

Email：info@sign-inc.jp