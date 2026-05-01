ロカオプ、百五銀行・日本政策金融公庫主催の地域課題解決イベントに登壇。AIとGoogleマップで中小企業の集客・人手不足を解消するDX施策を提案

株式会社ロカオプ

Googleマップ（MEO）対策を中心に、店舗集客や来店促進を支援するSaaSツール「ロカオプ」を提供する株式会社ロカオプ（本社：大阪府大阪市 代表取締役：縣将貴、以下：ロカオプ）は、2026年4月16日に愛知県名古屋市で開催された、百五銀行および日本政策金融公庫主催の地域課題解決イベントに登壇しました。

地域経済の持続性を高める「スタートアップの知見」を活用

本イベントは、地方銀行や公的金融機関が旗振り役となり、地元企業が直面している「深刻な人材不足」や「デジタル化の遅れによる集客難」を、スタートアップ企業の最新技術でいかに突破するかをテーマに開催されました。

会場には、地域課題の解決に強い意欲を持つ多くの企業経営者や関係者が集まりました。その中でロカオプは、AI（人工知能）やGoogleマップを活用し、現場のスタッフに負担をかけずに「地域のお客さまに選ばれ続ける仕組み」をどう構築するかについて、具体的な事例を交えながら提案を行いました。

▼本イベントの様子は、三重テレビ放送でも紹介されました

YouTube：三重テレビNEWS 公式チャンネル(https://www.youtube.com/watch?v=XHP7yJkFKec)

地域企業が抱える共通の悩み

多くの企業では、新しいお客さんを呼び込むための情報発信が不十分であることや、日々の業務を支える働き手が足りないことが大きな問題となっています。特に、インターネットを通じた効果的な集客方法がわからない、あるいはそのための時間が取れないという声が多く聞かれます。

ロカオプが提案する、手間をかけない集客の形

ロカオプは、店舗の集客から予約、その後のリピーター獲得までを一括で支援する仕組みを提供しています。イベントでのプレゼンテーションでは、以下の点が集客に効果的であると解説しました。

- 魅力的なウェブサイトの活用：専門知識がなくても、集客に特化したサイトを自動で作成・運用できます。- 24時間365日の自動受付：電話対応の手間を省きながら、いつでも予約を受け付けられる専用ページにより、機会損失を防ぎます。- Googleマップとの連携：お店を探している人に情報を届けやすくするため、Googleマップの最適化（MEO対策）を自動化・簡略化します。「人」による伴走で、確実なデジタル化を支援

ロカオプはツールを提供するだけでなく、専属のスタッフが運用の代行や定例会でのフォローアップを行うなど、充実したサポート体制を整えています。これにより、「ツールを導入しても使いこなせない」という課題を防ぎ、導入店舗数4,000店以上（2025年9月時点）の実績を築いています。

地域の店舗や中小企業にとって、認知拡大や問い合わせ獲得の課題は、単に広告を出すだけでは解決しにくくなっています。検索結果やGoogleマップ上で正しい情報が表示されているか、店舗の魅力が伝わるページが用意されているか、興味を持ったユーザーがそのまま予約・問い合わせへ進めるかといった複数の要素を、ひとつながりで整えることが重要です。

ロカオプは今後も、Googleマップ対策をはじめ、店舗情報の整備、クチコミ活用、投稿・情報発信、予約導線の最適化までをトータルで支援し、地域事業者の集客課題解決に貢献してまいります。

サービス紹介

「ロカオプ」について

株式会社ロカオプが提供するサービス「ロカオプ」は、Googleマップ（MEO）対策を中心に、集客から来店・リピートまで店舗運営に関するさまざまな課題を解決するツールです。

Googleマップ対策、24時間予約可能なWeb予約、顧客ニーズを明確化するためのアンケート、クチコミ促進、簡単なWebサイト制作ツールなど、店舗運営に必要な機能を統合したプラットフォームです。

-----------------

ロカオプサービスサイト：https://locaop.jp/(https://locaop.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260416_seminar_repo)

ロカオプ資料請求はこちら：https://locaop.jp/download/(https://locaop.jp/download/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260416_seminar_repo)

「ロカオプデスク」について

「ロカオプデスク」は、店舗への電話をAIが24時間365日、自動で受け付けるAI電話自動応答（IVR）サービスです。予約の受付やよくある質問への回答をAIが代行することで、忙しい時間帯でも現場のスタッフが目の前のお客さまへの接客に集中できる環境を整えます。

通話内容は即座にテキスト化されて通知されるため、聞き間違いや折り返しの漏れによる機会損失を防ぐことが可能です。「人手不足で電話に出られない」といった地域企業の切実な課題を解決し、店舗運営の効率化と顧客満足度の向上を同時に実現します。

-----------------

ロカオプデスク：https://locaop.jp/desk/(https://locaop.jp/desk/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260416_seminar_repo)

ロカオプ資料請求はこちら：https://locaop.jp/desk/download/(https://locaop.jp/desk/download/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260416_seminar_repo)

会社概要

会社名：株式会社ロカオプ

所在地：大阪府大阪市北区大深町2-2 プライムゲート梅田9-E

代表者：代表取締役 縣 将貴

URL：https://locaop.co.jp/

資本金：90,000,000円

事業内容：

- 自社プロダクトのSaaS『ロカオプ』展開（ローカルマーケティングDXプラットフォーム）- ウェブマーケティング全般（ローカルエリアマーケティング事業、リスティング広告、SNS広告を中心としたウェブ広告、売上UPにつながるサイト制作、SEO対策支援、MEO対策支援）- 店舗向けマーケティングツールの開発・販売・サポート- 伴走型コンサルティング（コンサル伴走型内製化支援事業）