『ウマ娘 プリティーダービー』「GOLD WEEK」続報！“ゴールド”にまつわる6大コラボ企画を実施

株式会社Cygames

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）が展開するクロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』では、2026年のゴールデンウィーク施策「GOLD WEEK」の一環として、6つの“ゴールド”にまつわるゲーム外コラボレーションを実施いたします。

特設サイトURL：https://umamusume.jp/special/gw/goldweek/(https://umamusume.jp/special/gw/goldweek/)

■箔一

石川県金沢市に本社をおく老舗金箔メーカーである株式会社箔一とのコラボ企画を実施します。

体感型金箔総合ミュージアム「箔巧館」にて、描き下ろしキービジュアルの6名のウマ娘の等身大パネルを設置するほか、箔一を代表する「金箔のかがやきソフトクリーム（以下金箔ソフト）」に「ウマ娘」のもなか（全2種）を添えたオリジナル版が登場します。また、箔巧館ならびに箔一公式通販サイト「HAKUICHI STYLE」では、光の角度によって表情が変わる繊細な輝きをお楽しみいただける、金沢箔をあしらったグッズを販売いたします。

そのほかにも、車体全体を金沢箔で装飾した世界に1台だけの「ステイゴールドタクシー」が金沢市内を中心に運行します。

＜開催期間ならびに販売期間＞

2026年5月2日（土）9:00 ～ 5月31日（日）18:00

※「ステイゴールドタクシー」の運行期間は6月30日（火）まで

＜URL＞

https://www.hakuichi.co.jp/news/release/detail.php?id=2738

■一番くじ

「一番くじ」とのコラボ企画として、「一番くじ ウマ娘 プリティーダービー 14弾」の発売が決定いたしました。

今回の上位賞は、「GOLD WEEK」キービジュアルのステイゴールド、ドリームジャーニー、オルフェーヴルのフィギュアのほか、金色のゴールドシップ像が登場する“ゴールド”なラインナップで2026年秋頃展開予定です。

発売日やその他ラインナップの詳細は、『ウマ娘』公式生配信番組「ぱかライブTV'」や「一番くじ倶楽部」ホームページにて順次公開予定です。

＜URL＞

https://1kuji.com/products/umamusume17

■ALPHA INDUSTRIES

アパレルブランド「ALPHA INDUSTRIES」とのコラボジャケットを販売いたします。

コラボジャケットは、「GOLD WEEK」キービジュアルでステイゴールドが着用しているジャケットを模した形状に、6人のウマ娘たちの勝負服やゲーム内で登場する二つ名をデザインした刺繍ワッペンが付いています。Cygames公式オンライン通販サイト「CyStore」にて予約受付中です。

＜商品概要＞

・商品名

ALPHA INDUSTRIES×ウマ娘 プリティーダービー M-59 Fishtail Mod Parka『GOLD WEEK』モデル

・種類

全1種 (サイズ展開M、L、XL、2XL)

・価格

49,500円 (税込)

＜予約期間＞

2026年5月1日（金）13:00 ～ 6月23日（火）14:59

＜URL＞

https://cystore.com/Page/uma-gw2026_alpha.aspx

■ZONe ENERGY

「ZONe ENERGY（ゾーン エナジー）」とのコラボ企画として、5月26日（火）より、コラボパッケージ「ZONe ENERGY TOUGHNESS GOLD」を販売します。

これに先駆け、5月2日（土）10:00からオリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーンや、サントリーEC限定商品の販売も開始いたします。

＜URL＞

https://zone-energy.jp/UMMSM/

■アニメイト

アニメイト宣伝キャラクター「アニメ店長」とのコラボでは、原作者の漫画家 島本和彦先生に兄沢 命斗（アニメ店長）とゴールドシップのイラストを描き下ろしていただきました。

この“ゴールドフィンガー”のポーズをとったイラストを使用したオリジナルグッズを、全国アニメイト店舗とアニメイト通販にて販売いたします。また、アニメイト名古屋では展示特設スペースを設置するほか、一部のアニメイト店舗にはスタンディが登場いたします。

＜開催概要＞

・展示・販売期間

2026年6月6日（土） ～ 6月28日（日）

※アニメイト名古屋での特設スペース設置は6月21日（日）まで

※アニメイト通販では5月1日（金）13:00 より予約販売を行います

・スタンディ設置店舗

アニメイト池袋本店、仙台、札幌、渋谷、名古屋、秋葉原、三宮、福岡パルコ、広島、大阪日本橋、横浜ビブレ、梅田

・予約販売URL

https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/umamusume_animatencho_collabo/cd/4183/

(C)Kazuhiko Shimamoto・MOVIC イラスト：島本和彦

■京都利休園

「京都利休園」とのコラボ企画として、京都利休園オンラインショップにて、コラボ商品「ウマ娘GOLD茶漬け」を販売いたします。

金箔入りお茶漬けの素と、6人の“ゴールド”なウマ娘たちが施されているオリジナルお茶碗をオリジナル化粧箱に入れてお届けします。

＜商品概要＞

・セット内容

金箔入りお茶漬けの素（お茶漬けの素6袋、食用金箔6袋）、オリジナルお茶碗

・価格

5,500円（税込）

＜予約期間＞

2026年5月1日（金）13:00 ～ 2026年6月1日（月）23:59

※お渡し日：2026年8月下旬以降

＜URL＞

https://www.rikyu-en.co.jp/2605_umamusume/

■「GOLD WEEK」について

今年のゴールデンウィークは「GOLD WEEKキャンペーン」を開催！

ステイゴールド、ドリームジャーニー、ナカヤマフェスタ、オルフェーヴル、ゴールドシップ、フェノーメノの6人がゴールデンウィークを盛り上げます！

ゲーム内では、条件を満たして応募することでリアル商品のオリジナル純金コインが当たるキャンペーンのほか、ガチャが最大80回分無料で引ける「1日1回10連ガチャ無料キャンペーン」を開催中です。

【「GOLD WEEK」キャンペーン特設サイト】

https://umamusume.jp/special/gw/goldweek/

■ゲーム概要

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

配信開始日：2021年2月24日（水）

開発・運営：株式会社Cygames

対応機種：iOS/Android/PC（Steam、DMM、Google Play Games）

推奨環境：公式サイトの下記「推奨端末一覧」をご確認ください

https://umamusume.jp/device/

●ダウンロードURL

AppStore https://apps.apple.com/jp/app/id1325457827

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cygames.umamusume

Steamストア https://store.steampowered.com/app/3564400

DMM GAMES https://dmg.umamusume.jp

●URL

「ウマ娘 プリティーダービー」公式ポータルサイト：https://umamusume.jp/

「ウマ娘 プリティーダービー」公式X（Twitter）：@uma_musu（https://x.com/uma_musu）

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*AppleとAppleのロゴは、米国及びその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

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*(C) Cygames, Inc.

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