第一実業株式会社

総合機械商社の第一実業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：船渡雄司）のグループ会社DAIICHI JITSUGYO (AMERICA), INC.は、2025年5月5日(火)から7日(木)までの3日間、米国・Los Angeles Convention Centerで開催されるDisplay Week 2026に出展いたします。

Display Week 2026は、ディスプレイ技術における世界有数の展示会です。本展示会では、パナソニック プロダクションエンジニアリング株式会社（以下「PPE」）の技術を紹介します。マイクロLED、OLED、QLEDといった次世代ディスプレイの製造に対応するインクジェット印刷装置を展示します。同装置は高精度な材料塗布技術により、製造効率の向上および材料ロスの低減を実現します。また、高解像度パターニングと均一塗布を可能にし、ディスプレイ製造における先進的で持続可能な課題解決に貢献します。

【インクジェット印刷装置の特徴】- 用途に合わせた各種インクジェットヘッド(高精細、耐溶剤性、高粘度)の搭載が可能- 高精度・高再現性を実現する設備技術- 耐溶剤性に優れたインクジェットヘッドを保有- インクジェットヘッドを並列に搭載することで一括塗布（ワンパス印刷）が可能- 吐出状態を確認する飛翔観測ユニット、液滴の着弾精度を観測する着弾観測機能を標準搭載- R&D／パイロット／量産、用途に合わせてインクジェットヘッドと装置の設計製造が可能

本出展を通じて、グローバル市場でのプレゼンスの強化と、業界における新たなパートナーシップの構築を目指してまいります。

【出展概要】

展示会名 ：Display Week 2026

開催期間 ：2026年5月5日(火)～7日(木)

開催場所 ：Los Angeles Convention Center, CA, U.S.A.

小間番号 ：South Hall 546

公式サイト：https://www.displayweek.org/

お問い合わせ先：

第一実業株式会社 エナジーソリューションズ事業本部 運営事務局

E-mail：energysolutions@djk.co.jp

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/djk-energy-solutions/