世代を超えて愛される童謡「世界中のこどもたちが」はいかにして生まれたのか？シンガーソングライターの中川ひろたか×新沢としひこが誕生秘話を語る

株式会社ファン・タップ

楽譜配信サービス「電子楽譜カノン」を運営する株式会社ファン・タップ（本社：京都市下京区、代表取締役：荒木大輔）は、楽曲の誕生秘話や歌詞・音楽に込められた想いを作詞・作曲家にインタビューする対談企画「STORY～名曲をたずねて～」を、本日よりYouTubeにて配信開始いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EVLBRDoczuY ]

本企画の初回ゲストとしてお迎えしたのは、「にじ」をはじめ数々の名曲を世に送り出してきたシンガーソングライターの中川ひろたかさんと新沢としひこさんのお二人です。日本のこどもの歌に新たな風を吹き込み、長年にわたり子どもから大人まで幅広い世代を魅了し続けてきた“黄金コンビ”による対談が実現しました。

盟友同士だからこそ生まれる終始和やかな雰囲気の中、シンガーソングライターとしてキャリアを重ねてきた表現者同士の尽きることのない語らいを、ぜひお楽しみください。

二人のトークは、「保育園」での出会いの場面から、当時の瑞々しい制作秘話へ中川ひろたかさんと新沢としひこさんの「弾き歌い」も［プロフィール］

中川ひろたか：保育士として5年間勤務後、バンド「トラや帽子店」を結成。こどものうた・あそび歌等の作詞・作曲を手掛け、その数約 2700 曲。代表曲に『みんなともだち』『おーいかばくん』『世界中のこどもたちが』『にじ』『ともだちになるために』など。 1995 年、『さつまのおいも』（童心社）で絵本作家デビュー。『ないた』（金の星社）で日本絵本賞大賞受賞。出版された絵本は300冊以上。

新沢としひこ：子どものうたから大人の歌まで幅広く手がけるシンガーソングライター。全国でコンサートや保育講習会を行い活躍中。代表作に『にじ』『さよならぼくたちのほいくえん』『世界中のこどもたちが』など。

［プロフィール］

■電子楽譜カノンについて



「電子楽譜カノン」は、話題のポップスからクラシックまで、ピアノ楽譜を中心に約1万曲を取り扱うオンライン楽譜配信サービスです。

ご購入いただいた楽譜は、PDF形式でダウンロードできるほか、スマートフォンやタブレット向けアプリでもご利用いただけます。



名称：「電子楽譜カノン」 https://www.canon-score.com/

推奨環境：Safari (最新版), Google Chrome (最新版), Microsoft Edge (最新版)

提供開始：2016年12月9日